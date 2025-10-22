Claudia Sheinbaum se reúne con director ejecutivo de Mazda; hablan sobre inversiones

La Presidenta Sheinbaum se reunió con del director ejecutivo de Mazda; encuentro en el que abordó el Plan México que busca atraer inversiones extranjeras para fortalecer el mercado interno.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo la tarde de este martes una reunión con el director ejecutivo de la automotriz japonesa Mazda, Masahiro Moro, para conversar sobre inversiones en el país y abordar temas relacionados con el denominado Plan México que plantea acciones para fortalecer la economía nacional.

"En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo; hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte", publicó la mandataria en su cuenta de X, antes Twitter.

Sheinbaum dijo que el Plan México fue uno de los temas que tocó con Masahiro Moro. En el ramo automotriz del Plan México se prevé un incremento de 10 por ciento en la producción de vehículos para consumo nacional y aumentar al 15 por ciento el contenido nacional de vehículos de fabricación mexicana hacia 2030.

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2025

¿Qué es el Plan México?

Se trata de una ambiciosa estrategia económica y tiene por objetivo el fortalecimiento del mercado interno para enfrentar retos globales y tensiones comerciales como las vividas recientemente con el Gobierno de los Estados Unidos, con la reciente llegada del Presidente Donald Trump.

Este planteamiento contempla 18 programas y acciones encaminadas a garantizar un desarrollo económico equitativo y sostenible, con énfasis en la reducción de la pobreza, la generación de empleos y la autosuficiencia nacional.

El punto número 6 de esta ruta de acción, referente a la industria automotriz, planea fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, robusteciendo innovación, investigación y desarrollo, así como eficiencia energética, con el objetivo de que la mayor parte de los vehículos que se consumen en México sean fabricados en el país.

En el marco de una reunión con países integrantes del Foro Económico Mundial, la titular del Ejecutivo federal dijo en Palacio Nacional el pasado 8 de octubre, que el Plan México "tiene el objetivo de producir más en México, para el mercado interno y también para las exportaciones. Fortalecimiento del mercado interno, aumento de la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética y fortalecer la inversión pública y privada".

En este sentido, la estrategia contempla el encuentro con representantes empresariales extranjeros de diversos ramos productivos, entre estos, el automotriz. La Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, dijo entrevista con medios de comunicación que empresas de todo tipo vendrán al país para conocer el Plan México y alentar oportunidades de desarrollo y crecimiento económico.

"Vienen empresas farmacéuticas, vienen empresas importantes de logística, vienen empresas de agroindustria, vienen empresas de turismo, vienen empresas financieras, vienen empresas pues de todo tipo realmente”, señaló.