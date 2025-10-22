Subdirector de la policía de Indaparapeo es asesinado en su vehículo; FGE indaga

El Gobierno de Michoacán anunció que desplegó módulos de inspección en la vía y sobrevuelos aéreos para hallar a los responsables.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- El Subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, Michoacán, Víctor Manuel Velázquez Castillo, fue asesinado por un ataque con arma de fuego este martes mientras conducía su vehículo.

"Iniciamos una carpeta de investigación por el homicidio del Subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, Víctor Manuel Velázquez Castillo, ocurrido este día en la carretera a Queréndaro", indicó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

De acuerdo con la FGE, tras el cambio de turno, Víctor Manuel Velázquez Castillo se dirigía a su domicilio a bordo de su vehículo particular cuando fue agredido con disparos de arma de fuego.

El homicidio ocurre un día después de que Bernardo Bravo, un líder de los productores de limón en esa región, fuera ultimado en la región presuntamente por la célula criminal "Los Blancos de Troya", grupo aliado de "Los Viagras" y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras confirmarse el fallecimiento, paramédicos y autoridades locales acudieron al lugar para certificar el deceso e iniciar las primeras diligencias.

El Gobierno de Michoacán anunció que desplegó módulos de inspección en la vía y sobrevuelos aéreos para hallar a los responsables.

"Hemos incrementado las labores interinstitucionales en el municipio de Indaparapeo para garantizar el orden y dar certeza de seguridad a las y los pobladores, tras una agresión registrada hace unos minutos a un mando de la Policía local", indicó la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC) de Michoacán.