Este miércoles inicia entrega de 20 mil pesos a damnificados por lluvias, anuncia CSP

El Gobierno federal recordó que se dará un segundo a las familias, cuyo monto dependerá del censo de daños que está haciendo la Secretaría del Bienestar.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes de los avances en la atención a la emergencia causada por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, y recordó que partir de mañana, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México iniciará la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a las familias que tuvieron alguna afectación.

“Quiero informarles también que a partir del día de mañana empiezan los primeros apoyos a la población. Vamos a dar 20 mil pesos a las familias que tuvieron alguna afectación como un primer apoyo. Va a venir después un segundo apoyo que va a depender del censo que está haciendo Bienestar. También vamos a dar apoyo a todos los estudiantes que perdieron sus útiles”, sostuvo en un video publicado en sus redes sociales.

Hasta este martes, se reportan 76 personas fallecidas y 31 personas no localizadas derivado de las fuertes precipitaciones que se presentaron en cinco estados del país por las tormentas "Raymond" y "Priscila". Por entidad, Veracruz registra 34 fallecidos y 18 no localizados; Puebla, 19 fallecidos y cinco no localizados; Hidalgo, 22 fallecidos y ocho no localizados; y Querétaro, una persona fallecida.

A la par, se registran 112 localidades con interrupción en caminos, de los cuales 74 se encuentran en Hidalgo; 31 en Veracruz; y siete en Puebla. A estas localidades sin acceso terrestre se les ha proporcionado agua y alimentos a la población por vía aérea a través de los puentes aéreos instalados. La Presidenta destacó que en Querétaro y San Luis Potosí ya no hay localidades incomunicadas.

Avanza la atención a la emergencia en los cinco estados afectados por lluvias; continúan las labores de apertura de caminos en la red carretera estatal y se atienden 805 planteles escolares de mil 297 dañados. Mañana inicia la entrega de apoyos. Todos los días trabajamos para que… pic.twitter.com/g7n7AScxuj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2025

Respecto al restablecimiento del servicio de energía eléctrica, que está a cargo de mil 158 trabajadores electricistas, el Gobierno Federal reportó que se cuenta con un avance del 99.34 por ciento, es decir, 263 mil 968 usuarios de 265 mil 605 que resultaron afectados.

En San Luis Potosí, Puebla y Querétaro ya se ha restaurado al 100 por ciento, mientras que en Hidalgo faltan un 7.64 por ciento y en Veracruz quedan pendientes 90 servicios.

Sheinbaum agregó que mil 297 escuelas presentaron daños de distinto tipo, de las que 805 ya fueron intervenidas con trabajos de limpieza.

Como parte de los apoyos, hasta el momento también se han entregado cuatro mil 499 chips para telefonía celular y 13 mil de Internet, los cuales están disponibles en Centros de Atención de la Comisión Federal de Electricidad y en Oficinas del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

El Sector Salud ha brindado 93 mil 582 consultas médicas y aplicado 49 mil 137 vacunas mediante sus centros de salud, módulos y brigadas móviles en las cinco entidades.

Actualmente se mantienen 73 refugios temporales activos en Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde se brinda albergue, alimentos, atención médica, psicológica y servicios básicos a seis mil 886 personas.