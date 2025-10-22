Tomás Calvillo Unna

El aroma psíquico del despertar

"Cómo detenernos, hacer un paréntesis, una pausa política, sociológica, que nos permita compartir a orillas del velocísimo cambio civilizatorio, que permea hasta los mismos poros de nuestros cuerpos sociales y personales".

Tomás Calvillo Unna

22/10/2025 - 12:04 am

“La seducción de la vida”
“La seducción de la vida” Pintura: Tomás Calvillo Unna

I

El tiempo
cabalga desbocado,
y henos aquí
absortos;
no terminamos de comprender,
y aun así
pretendemos dominarlo,
con un grotesco carnaval
de presunciones.

II

Los números de la Cábala dispersos;
ocultos en la multiplicación de las imágenes,
de una virtualidad endiosada
en su sagaz activismo,
al tratar de enterrar
la inevitable desaparición.
Esa fantasía de poseer
en el vasto laberinto
de un bosque de espejos.

III

Y nosotros,
amarrados por los años idos
sin dejar al mañana en paz,
ignoramos el presente;
su sabiduría innata,
la vitalidad exponencial
de su secrecía de eternidad,
que esculpe sin reparo
ni pretensión alguna,
el saber estar:
con la frente en el piso
al respirar la noche
en la habitación del corazón.

IV

Este palpitar
que sostiene la visión;
el timón de la fe
en la prodigiosa libertad
del agradecimiento:
su contundencia,
ante la incertidumbre
que nos cerca.

V

No perder el ritmo
en el caos,
ese es el ejercicio
y la disciplina.

Rendija

Cómo detenernos, hacer un paréntesis, una pausa política, sociológica, que nos permita compartir a orillas del velocísimo cambio civilizatorio, que permea hasta los mismos poros de nuestros cuerpos sociales y personales.

Entender mejor esta guerra sorda del día a día, donde la humanidad se ha convertido en un ejército cuyo uniforme, es la ambición inmisericorde del poder, en todas sus dimensiones posibles; convertidos en millones de actores y actrices sometidos al ritmo del dinero que aplasta y acalla.

Las luchas por la dignidad en todos los frentes, se ven asediadas, ya inició la guerra civil del 27, sólo hay que mirar con atención alrededor...

Tomás Calvillo Unna

Tomás Calvillo Unna

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Policías de BC: drones, narcotráfico e infiltración de cárteles

"Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gestión de riesgos: inversión política y técnica

"Gestionar el riesgo no consiste sólo en reaccionar ante desastres, sino en anticiparlos, reducir su impacto y...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

+ Sección

Galileo

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Hablan las familias mexicanas a las que Philips regaló... “ventiladores de la muerte”

Actor Alejandro Landero en situación de calle
2

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
3

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Pan de muerto en la CdMx
4

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

Cuauhtémoc Blanco minimiza críticas por jugar pádel durante sesión semipresencial.
5

Cuauhtémoc Blanco responde a críticas por jugar pádel: "mi corazón lo necesita", dice

El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió la casa a crédito con su salario como legislador.
6

ENTREVISTA ¬ Exhibiré lo que pasa en Palestina y propondré dar asilo a niños: Noroña

En esta entrega de RADICALES, los periodistas analizaron los recientes "cambios" anunciados por el PAN y los mensajes que continua mandando un personaje como Ricardo Salinas Pliego.
7

RADICALES ¬ El PAN jala más hacia la derecha y se acomoda junto a Salinas Pliego

El Gran Maestro Daniel Naroditsky murió esta semana inesperadamente a los 29 años.
8

Daniel Naroditsky, considerado un prodigio del ajedrez, muere a los 29 años en EU

9

No había vacuna. Miles morían. Philips regaló en México ventiladores que no servían

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".
10

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Sanae Takaichi ha llegado a la cima de la política japonesa
11

PERFIL ¬ Sanae Takaichi, la líder de Japón que cita a Thatcher y escucha heavy metal

La seducción de la vida
12

El aroma psíquico del despertar

Regresemos a los orígenes
13

#PuntosyComas ¬ El voto duro de Morena se fortalece en personas mayores de 60 años

El SAT dio a conocer cuáles serán los criterios para elegir a las y los contribuyentes que deberán someterse a una auditoría el próximo 2026.
14

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
15

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Hablan las familias mexicanas a las que Philips regaló... “ventiladores de la muerte”

Líder policial de Indaparapeo, Michoacán, es asesinado cuando conducía su vehículo.
2

Subdirector de la policía de Indaparapeo es asesinado en su vehículo; FGE indaga

Gobierno presenta avances de atención a emergencia por lluvias.
3

Este miércoles inicia entrega de 20 mil pesos a damnificados por lluvias, anuncia CSP

Marcelo Ebrard afirma que negociaciones con EU están al 90 por ciento.
4

Ebrard ve avance de 90% en negociación con EU sobre aranceles; plazo está por vencer

Regresemos a los orígenes
5

#PuntosyComas ¬ El voto duro de Morena se fortalece en personas mayores de 60 años

La Cámara de Diputados aprobó el día de hoy por mayoría, la iniciativa para reformar y procesar diversas disposiciones legislativas a la Ley Aduanera.
6

La Cámara de Diputados avala reformas a la Ley Aduanera; entrará en vigor en 2026

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
7

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió la casa a crédito con su salario como legislador.
8

ENTREVISTA ¬ Exhibiré lo que pasa en Palestina y propondré dar asilo a niños: Noroña

Sanae Takaichi ha llegado a la cima de la política japonesa
9

PERFIL ¬ Sanae Takaichi, la líder de Japón que cita a Thatcher y escucha heavy metal

Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el director ejecutivo de la automotriz japonesa Mazda, Masahiro Moro, para conversar sobre futuras inversiones.
10

Claudia Sheinbaum se reúne con director ejecutivo de Mazda; hablan sobre inversiones

La presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, denunció presiones internas tras exigir investigar a Adán Augusto.
11

Comités anticorrupción piden rendición de cuentas a Adán Augusto; denuncian censura

El Gran Maestro Daniel Naroditsky murió esta semana inesperadamente a los 29 años.
12

Daniel Naroditsky, considerado un prodigio del ajedrez, muere a los 29 años en EU