El aroma psíquico del despertar

I

El tiempo

cabalga desbocado,

y henos aquí

absortos;

no terminamos de comprender,

y aun así

pretendemos dominarlo,

con un grotesco carnaval

de presunciones.

II

Los números de la Cábala dispersos;

ocultos en la multiplicación de las imágenes,

de una virtualidad endiosada

en su sagaz activismo,

al tratar de enterrar

la inevitable desaparición.

Esa fantasía de poseer

en el vasto laberinto

de un bosque de espejos.

III

Y nosotros,

amarrados por los años idos

sin dejar al mañana en paz,

ignoramos el presente;

su sabiduría innata,

la vitalidad exponencial

de su secrecía de eternidad,

que esculpe sin reparo

ni pretensión alguna,

el saber estar:

con la frente en el piso

al respirar la noche

en la habitación del corazón.

IV

Este palpitar

que sostiene la visión;

el timón de la fe

en la prodigiosa libertad

del agradecimiento:

su contundencia,

ante la incertidumbre

que nos cerca.

V

No perder el ritmo

en el caos,

ese es el ejercicio

y la disciplina.

Rendija

Cómo detenernos, hacer un paréntesis, una pausa política, sociológica, que nos permita compartir a orillas del velocísimo cambio civilizatorio, que permea hasta los mismos poros de nuestros cuerpos sociales y personales.

Entender mejor esta guerra sorda del día a día, donde la humanidad se ha convertido en un ejército cuyo uniforme, es la ambición inmisericorde del poder, en todas sus dimensiones posibles; convertidos en millones de actores y actrices sometidos al ritmo del dinero que aplasta y acalla.

Las luchas por la dignidad en todos los frentes, se ven asediadas, ya inició la guerra civil del 27, sólo hay que mirar con atención alrededor...