“Brother Wang”, capo chino del fentanilo que se fugó en CdMx, es recapturado en Cuba

Tras escapar por un túnel de su casa en Tlalpan, el capo chino del fentanilo logró llegar a Cuba con una identidad falsa.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Zhi Dong Zhang, mejor conocido como “Brother Wang”, el presunto capo del fentanilo que en julio pasado se fugó de su arresto domiciliario en la Ciudad de México (CdMx) mientras enfrentaba un juicio de extradición, fue recapturado en Cuba-

De acuerdo fuentes del Gabinete de Seguridad, su detención fue notificada oficialmente a México por las autoridades cubanas a través de los canales diplomáticos. Zhang había ingresado a la isla con una identidad falsa y fue arrestado hace algunas semanas.

Zhang había sido aprehendido el 31 de octubre de 2024, en las inmediaciones de Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de asociación delictuosa, importación y distribución internacional de cocaína, tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

La Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, Georgia, había girado una orden de aprehensión en su contra desde 2022, señalándolo como responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kilos de cocaína, mil 800 kilos de fentanilo y más de 600 kilos de metanfetaminas, además de manejar más de 150 millones de dólares anuales en ganancias derivadas del narcotráfico.

Los trabajos de inteligencia de las Fuerzas Federales indican que las operaciones ilícitas de Zhang se extendían por Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, China y Japón, y que mantenía alianzas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su proceso de extradición, un Juez federal le concedió prisión domiciliaria por motivos de salud, bajo resguardo de la Guardia Nacional, en una vivienda ubicada en la colonia Lomas de Padierna, en la Alcaldía Tlalpan.

Sin embargo, la mañana del 11 de julio de 2025, el presunto capo escapó a través de un túnel construido en la casa, en una fuga que dejó en evidencia fallas en el sistema de vigilancia y derivó en un operativo nacional e internacional.

El presunto operador criminal utilizaba múltiples identidades, entre ellas Li Gong Sun Chang, Ku Li Hernández, Brother Wang, BW, Pancho, Heh, Chino y Summor Ownor.