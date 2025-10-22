Una maestra es asesinada en Oaxaca; alumno le habría disparado por mala calificación

La maestra Fabiola Ortiz fue asesinada a balazos al salir de su última clase; la Fiscalía de Oaxaca investiga el caso con perspectiva de género y busca al presunto responsable.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Hace una semana, Putla Villa de Guerrero, una pequeña ciudad en la sierra mixteca de Oaxaca, se vio conmocionada por el feminicidio de la maestra Fabiola Ortiz Medina frente al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) Plantel 06, donde impartía clases.

Eran casi las 15:00 horas del 15 de octubre cuando Fabiola salió del aula tras impartir su última clase del día. Caminó hacia su automóvil, estacionado frente al plantel, sin imaginar que allí la esperaba su agresor.

Un hombre armado se acercó y le disparó a quemarropa. La maestra cayó al suelo, y aunque algunos compañeros corrieron a auxiliarla, murió en el lugar. El atacante huyó de inmediato, dejando en estado de shock a estudiantes y docentes.

La noticia del asesinato se esparció por todo Oaxaca, primero entre mensajes de WhatsApp y publicaciones de Facebook, luego en los medios locales.

En un principio, circularon versiones que hablaban de un posible crimen pasional, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) desmintió esa hipótesis apenas unos días después.

El Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó que el principal sospechoso era uno de los estudiantes: "Hasta el momento, nuestra principal línea de investigación tiene que ver con un problema al interior de la institución con un alumno. Es un tema de una calificación”.

El joven, ya identificado, es buscado en toda la región mediante un operativo. Según las investigaciones, habría discutido con la maestra por una calificación reprobatoria y, al no aceptar el resultado, planificó el ataque.

Las autoridades dieron a conocer esa misma tarde en un comunicado que la indagatoria se realizaba con "perspectiva de género luego de tomar conocimiento del fallecimiento de una persona del sexo femenino en Putla Villa de Guerrero" y de manera coordinada con los cuerpos de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

Fabiola, una docente entregada

Fabiola Ortiz Medina, de 39 años y licenciada en Psicología, llevaba más de una década dedicada a la docencia. Sus colegas la recuerdan como “una mujer paciente, exigente y profundamente empática”, que estaba comprometida con sus alumnos y la comunidad.

El 17 de octubre, el Cobao Plantel 06 abrió sus puertas para rendirle homenaje. En la cancha central, docentes y estudiantes se reunieron para colocar flores, fotografías y mensajes en su memoria, acompañando el féretro.

“Dedicó su vida a enseñar y a inspirar”, dijo un profesor al micrófono. “Nos cuesta imaginar el aula sin su risa”, expresó la alumna Iliana, con lágrimas.

La Directora General del Cobao, Angélica García Pérez, y el Sindicato Único de Trabajadores del Cobao (Sutcobao) condenaron el asesinato y exigieron justicia.

El caso de Fabiola se suma a una preocupante cifra: más de 70 mujeres asesinadas en Oaxaca durante 2025. La entidad se ubica entre los estados con mayor violencia feminicida del país.

El plantel permanece bajo medidas de seguridad reforzadas, y las y los alumnos aseguran que la mejor forma de honrarla será seguir estudiando con respeto, esfuerzo y empatía, como ella les enseñó.