El Louvre reabre sus puertas tras robo; Macron pide "acelerar" medidas de seguridad

El robo en el Museo del Louvre está estimado en 88 millones de euros; no obstante, el daño histórico ocasionado por el hurto es aún mayor que la pérdida económica.

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS).- El Museo del Louvre de la capital de Francia, París, reabrió sus puertas este miércoles, tres días después del robo del domingo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, para lo cual los sospechosos usaron un montacargas para acceder a la pinacoteca antes de lograr sustraer las piezas y darse a la fuga.

Si bien estaba previsto que el museo reabriera parcialmente el lunes, finalmente anunció que permanecería cerrado durante la jornada, mientras que el martes mantuvo su cierre habitual, ya que se trata del día en el que nunca abre sus puertas, al igual que el resto de pinacotecas del país.

Sin embargo, ciertas partes del museo estarán "inaccesibles al público" este miércoles, según fuentes del Louvre citadas por la cadena de televisión francesa BFM TV, sin que haya detalles sobre las zonas que estarán afectadas por esta medida.

La reapertura tuvo lugar horas antes de que la directora del museo, Laurence des Cars, compareciera ante el Senado para dar explicaciones sobre el robo, incluidos detalles sobre la seguridad de la galería Apollon, que acoge la colección real de joyas de la Corona.

La Fiscal de París, Laure Beccuau, afirmó el martes en declaraciones a la emisora francesa RTL que el valor estimado de las joyas robadas es de 88 millones de euros. "Esta suma es ciertamente espectacular, pero debemos recordar que este daño es económico y que no es en absoluto comparable al daño histórico causado por este robo", sostuvo.

Macron pide "acelerar" medidas de seguridad en el Louvre

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a "acelerar" las propuestas para garantizar la seguridad del Museo del Louvre tras el robo del pasado domingo, con vistas a que las nuevas medidas puedan plantearse "la próxima semana", según la portavoz del Gobierno, Maude Bregeon.

Macron apeló a la movilización durante la reunión del Consejo de Ministros de este martes, un día después de que la Ministra de Cultura, Rachida Dati, afirmase ante la Asamblea Nacional que los dispositivos de seguridad del museo "funcionaron" en una respuesta a la oposición.

También la dirección del Louvre defendió las vitrinas instaladas en 2019 y de las que fueron robadas ocho piezas de joyería que, según las estimaciones del museo, están valoradas en 88 millones de euros. Las autoridades no han desvelado aún ninguna pista sobre posibles autores, que accedieron al edificio mediante un montacargas y a pleno día.