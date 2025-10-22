El Gobierno federal reporta que van 78 muertos por lluvias; inicia entrega de apoyos

Redacción/SinEmbargo

22/10/2025 - 1:01 pm

El Gobierno federal informó que ya suman 78 muertos por las devastadoras lluvias que cayeron del 6 al 9 de octubre en cinco estados del país.

A través de la Secretaría de Bienestar, el Gobierno de México inició hoy la entrega del primer apoyo a las personas afectadas por las lluvias intensas en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. En Hidalgo se tiene previsto que ocurra lo mismo, pero a partir del 25 de octubre.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya suman 78 muertos por las devastadoras lluvias que cayeron del 6 al 9 de octubre en cinco estados del país.

De acuerdo con el micrositio habilitado para consultar información oficial sobre las afectaciones de las precipitaciones extraordinarias, y el avance de las acciones de apoyo y atención a las familias damnificadas, 35 de los fallecimientos se registraron en Veracruz; 22, en Hidalgo; 20, en Puebla; y uno, en Querétaro.

Al corte de las 20:30 horas del 21 de octubre 2025, las autoridades reportaron que 23 personas permanecen desaparecidas: 11 en Veracruz, ocho en Hidalgo y cuatro en Puebla.

Por otra parte, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó este miércoles cómo van los trabajos de atención a la emergencia que se vive en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum Pardo, explicó que 93 localidades siguen incomunicadas de las 288 que se tenían contabilizadas al inicio de la evaluación de daños provocados por las lluvias e inundaciones que golpearon a cinco entidades de la República.

"En total, las localidades ya comunicadas son 195 de 288. Esto representa cercano al 70 por ciento de comunidades que ya tienen paso", declaró Esteva Medina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Además, compartió que el restablecimiento del servicio de energía eléctrica alcanzó el 100 por ciento en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; mientras que en Hidalgo hay un avance de 97.64 por ciento y en Veracruz, de 99.93 por ciento.

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló que la Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel Reyes, lleva un total de 85 mil 221 viviendas censadas.

Por último, destacó que las autoridades han entregado 273 mil 448 despensas y que se han aplicado 168 mil 610 vacunas a la población que resultó severamente afectada por las lluvias, a fin de prevenir algunas enfermedades.

