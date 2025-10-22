CSP destaca avance de 66% en la liberación de derecho de vía para trenes de pasajeros

La Presidenta agradeció a personas, comunidades, ejidos y municipios por su cooperación para la liberación del derecho de vía, y destacó que la compra de terreno se hace de manera directa, sin intermediarios.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó la mañana de este miércoles, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que el 66 por ciento de los trenes de pasajeros se construye sobre el derecho de vía existente, por lo que agradeció a comunidades y ejidos por su cooperación.

“Agradecer mucho a toda la población que ha ayudado muchísimo al avance que se tiene de los trenes: ejidos, personas, comunidades, municipios. No hemos tenido realmente ningún problema y, además, como se menciona aquí y es importante que se conozca, no hay intermediarios en la liberación del derecho de vía. Si se va a adquirir un pedazo de tierra para que pueda pasar el tren, se habla directamente con el municipio, con el ejido; se hacen asambleas; se explica el proyecto; y los pagos son de manera directa, sin ningún intermediario. Entonces, sobre todo, agradecer a la población toda la cooperación que ha habido y como ven va muy avanzado”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Por su parte, Edna Elena Vega Rangel, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dijo que el trabajo colaborativo entre comunidades y autoridades se está llevando a cabo principalmente a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), y Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Vega Rangel indicó que se han liberado mil 607 predios a través del contacto directo con la población implicada mediante asambleas, pagos directos a privados y ejidatarios sin la participación de ningún intermediario.

Néstor Núñez López, responsable de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, reportó que, hasta ayer, la liberación del derecho de vía en el Tren AIFA-Pachuca es de 93 por ciento; en el de la Ciudad de México-Querétaro, de 70 por ciento; en el de Querétaro-Irapuato, de 85 por ciento; y en el de Saltillo-Nuevo Laredo, de 71 por ciento.

Andrés Lajous Loaeza, de la ARTF, detalló que ya se realizaron las licitaciones para los tramos de vía de los trenes Querétaro-Irapuato y del Golfo de México, que va de Saltillo hacia Nuevo Laredo.

Además, indicó que el día de ayer se publicó la convocatoria para la licitación de 47 trenes que prestaran el servicio ferroviario de Ciudad de México-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

En 5 años se construirán + de 3 mil km de nuevos trenes.

787 km de trenes de pasajeros ya se encuentra en obra: Cdmx-Pachuca, Cdmx-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo- Nuevo Laredo. @Defensamx1 participa en la construcción. Iniciaron estudios para Tren del Golfo de México. pic.twitter.com/ufaQQFDsLu — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) October 22, 2025

La licitación para el Tren Ciudad de México-Pachuca fue otorgada a la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive, según expresó el funcionario. Lajous Loaeza indicó que esta empresa inició ya los trabajos de diseño y fabricación de las unidades, por lo que el primer tren llegará en el cuatro trimestre del 2026,.

En el caso del Tren México-Querétaro-Irapuato las próximas licitaciones serán el 23 de octubre para estaciones, paraderos y base de mantenimiento. Para el Tren del Golfo de México se licitará la Zona Metropolitana Monterrey A el próximo 27 de noviembre; para la Zona Metropolitana Monterrey B, el 29 de octubre; para las estaciones Derramadero-García, el 27 de octubre; y para las estaciones Las Torres-Nuevo Laredo, el 27 de enero de 2026.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, General de División del Ejército, destacó que el Tren Ciudad de México-Pachuca está contribuyendo con la generación de ocho mil 288 empleos y el Tren Ciudad de México-Querétaro con unos ocho mil 416 empleos.

Respecto a la construcción de la infraestructura de carga del Tren Maya, el responsable militar agregó que se tienen siete frentes de trabajo, cuyos trabajos para la construcción de las terminales Palenque, Poxilá, Progreso y Cancún han generado nueve mil empleos directos.