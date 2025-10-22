VIDEO ¬ EU dispara ahora en el Pacífico. Hunde otra embarcación y mata a 2 personas

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó en redes un octavo ataque a una supuesta embarcación cargada con drogas.

Por Roberto Bustamante

Los Ángeles, 22 de octubre (LaOpinión).- Estados Unidos (EU) atacó otra supuesta embarcación narcotraficante el martes por la noche, esta vez en la costa del Pacífico sudamericano, según confirmó el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En el octavo ataque conocido de EU contra una embarcación desde el 2 de septiembre, dos personas a bordo murieron, declaró Hegseth. Los otros siete ataques tuvieron como objetivo embarcaciones en el Caribe.

Hegseth escribió en redes sociales que el Departamento de Defensa llevó a cabo el ataque por orden del Presidente Trump y alegó que el buque era operado por una “organización terrorista designada, que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental”.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

“Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba drogas. Había dos narcoterroristas a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales”, añadió.

Hegseth afirmó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque. También compartió un video del impacto, en el que los espectadores ven una embarcación moviéndose por el agua y, luego, siendo golpeada y envuelta en llamas.

Van 34 muertos en ataques estadounidenses

Al menos 34 personas han muerto en ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes. El Gobierno de Trump ha declarado al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, argumentando que los narcóticos que contrabandean matan a decenas de miles de estadounidenses cada año, lo que constituye un “ataque armado”.

Dos hombres sobrevivieron a un ataque estadounidense contra un submarino, presuntamente relacionado con el narcotráfico, en el Caribe la semana pasada, y Estados Unidos los repatrió: uno de Ecuador y otro de Colombia. Ecuador liberó al hombre, identificado como Andrés Fernando Tufiño, después de que las autoridades declararan no haber encontrado evidencia de que hubiera cometido un delito.

El ciudadano colombiano permanece hospitalizado tras su repatriación. El Ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró que “llegó con traumatismo craneoencefálico, sedado, drogado y respirando con un respirador”. Las autoridades indicaron que sería procesado. Otros dos hombres murieron en el ataque al sumergible.

