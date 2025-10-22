Autoridades detienen a 6 de una célula de "Los Chapitos" y abaten a otro en Sinaloa

La movilización se realizó sobre el Boulevard Alfonso Zaragoza, donde los agentes fueron atacados con armas de fuego por presuntos miembros del grupo criminal.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Seis presuntos integrantes de una célula delictiva de "Los Chapitos" fueron detenidos este miércoles en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo conjunto de autoridades del Gabinete de Seguridad. En el mismo despliegue, otro presunto agresor fue abatido tras atacar a las fuerzas federales.

Entre los capturados se encuentran José Manuel “N” y Juan Carlos “N”, alias "Mono Canelo" y "El Chango", quienes ya habían sido capturados en 2024 y 2025, respectivamente, pero fueron liberados por un Juez. Ambos son identificados como presuntos reclutadores y coordinadores de operaciones armadas de la facción de "Los Chapitos".

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en sus redes sociales que los detenidos “fueron capturados nuevamente y se terminaron sus operaciones criminales”.

En Culiacán, #Sinaloa, en una operación estratégica de @sspsinaloa1 y @Defensamx fueron detenidos 6 integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Se aseguraron 8 armas de fuego.

Durante la movilización, realizada en las inmediaciones del Boulevard Alfonso Zaragoza, en la zona Desarrollo Urbano Tres Ríos, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

En respuesta, repelieron el ataque conforme a los protocolos de uso de la fuerza y abatieron a un agresor identificado como Luis Ezequiel “N”, alias "El Morral", señalado como líder de la célula delictiva.

De acuerdo con el comunicado, en el lugar fueron aseguradas ocho armas de fuego (cinco largas, una subametralladora y dos cortas), 12 cargadores, 150 cartuchos útiles y tres vehículos.

En #Sinaloa, se detuvo a seis generadores de violencia. https://t.co/ktXcRtQBHt pic.twitter.com/DcT5GrnGvn — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 22, 2025

Los seis detenidos -"Mono Canelo", "Chango", "Javi", "Peluchín", "Kevin Sarabia" y "Lino Aarón Uriarte"- fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

El operativo fue realizado por elementos de la SSPC, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de mantener la coordinación entre fuerzas federales y estatales para combatir a los generadores de violencia y fortalecer la seguridad en Sinaloa y el país.