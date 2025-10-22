Trump destruye parte de la Casa Blanca para salón de baile de 250 millones de dólares

El nuevo salón de baile tendrá ocho mil 300 metros cuadrados y capacidad para mil personas. Trump dice que se necesita para celebrar cenas de Estado mucho más grandes y otros eventos.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de lo Estados Unidos, Donald Trump, comenzó esta semana con la demolición del ala este de la Casa Blanca, con el objetivo de construir un lujoso salón de baile que costará 250 millones de dólares y que será financiado, de acuerdo con el magnate republicano, por fondos de donantes privados.

“Estamos construyendo un salón de baile. Llevan 150 años queriendo un salón de baile, y le doy ese honor a este maravilloso lugar”, declaró el mandatario estadounidense el lunes, cuando dio la bienvenida a dos equipos de béisbol de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU, por sus siglas en inglés) en la Casa Blanca.

Más adelante, Trump anunció oficialmente el inicio de la construcción del nuevo salón de baile en su cuenta de Truth Social. Será la ampliación más grande a la mansión presidencial de Estados Unidos en más de un siglo.

En redes sociales se viralizaron las imágenes de equipos de trabajo que derribaron parte del ala este del histórico inmueble. Una excavadora mecánica arrasó la fachada y dejó al descubierto un amasijo de mampostería rota, escombros y cables de acero, según constataron periodistas presentes en el sitio.

"Me complace anunciar el inicio de la construcción en los terrenos de la Casa Blanca del nuevo, gran y hermoso salón de baile", escribió Trump. Agregó que el ala este estaba siendo "totalmente modernizada" y que será "más bonita que nunca cuando esté completa".

El ala este de la Casa Blanca es donde, tradicionalmente, las primeras damas de Estados Unidos tienen su oficina. El Presidente trabaja en el ala oeste y la pareja presidencial vive en la mansión.

El nuevo salón de baile tendrá ocho mil 300 metros cuadrados y capacidad para mil personas. Trump dice que se necesita para celebrar cenas de Estado mucho más grandes y otros eventos que actualmente se celebran bajo una carpa.

La semana pasada, Trump celebró una ostentosa cena en la Casa Blanca para donantes del nuevo salón. Entre los invitados había representantes de gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft y Palantir, entre otras, todas con grandes contratos o negocios con el Gobierno.

"I am pleased to announce that ground has been broken on the White House grounds to build the new, big, beautiful White House Ballroom... The White House Ballroom is being privately funded by many generous Patriots, Great American Companies, and, yours truly." - President Trump pic.twitter.com/GibeLevvFP — The White House (@WhiteHouse) October 20, 2025

Se trata de la remodelación más amplia de la Casa Blanca que ha hecho Trump desde que regresó al poder en enero, incluidas decoraciones con oro en la Oficina Oval y la pavimentación del Jardín de las Rosas.

Trump también reveló planes para construir un arco del triunfo en Washington, que ha sido calificado como el "Arco de Trump".

