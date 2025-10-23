La fortuna de Adán Augusto es un pantano escabroso: aparecen y desaparecen bienes...

Obed Rosas

23/10/2025 - 12:05 am

Entre cifras que no cuadran y bienes que desaparecen de sus declaraciones, el patrimonio de Adán Augusto López Hernández ha sufrido una metamorfosis difícil de explicar. Desde que asumió la gubernatura de Tabasco en 2019 hasta su llegada al Senado en 2025, el morenista ha pasado de reportar casas, vehículos, locales y joyas a reconocer sólo dos terrenos heredados, pese a los ingresos millonarios y propiedades que en distintos años aseguró poseer.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– La evolución patrimonial que ha reportado Adán Augusto López Hernández de 2019, cuando asumió como Gobernador de Tabasco, a 2025 como Senador de la República está plagada de inconsistencias y contradicciones. En su más reciente declaración, por ejemplo, el líder de los senadores morenista dijo sólo tener dos terrenos heredados, y no tener ningún vehículo ni bien inmueble, aún cuando la historia de su patrimonio ha sido otra.

Esta semana, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidió una investigación a profundidad sobre las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del Senador morenista Adán Augusto López Hernández.

Cuando Adán Augusto Hernández López llegó a la gubernatura de Tabasco dijo tener una casa de 564 metros cuadrados que compró al contado en 2008 cuando era Diputado local, por 8 millones 300 mil pesos; dos locales comerciales uno por 650 mil pesos y otro por un millón 006 mil pesos, los cuales ya no figuran en su última declaración como Gobernador ni en ninguna otra.

En su primer año como Gobernador, en 2019, López Hernández cobró 104 mil 999 pesos mensuales y reportó tener cuatro mil 680 pesos por “otros ingresos”. En su segundo año como mandatario de Tabasco, Adán Augusto reportó el mismo sueldo mensual y dijo haber recibido dos millones 700 mil pesos por arrendamiento en 2019 y 211 mil 330 pesos por otros ingresos.

En 2021, en una declaración de modificación, Adán Augusto dijo haber adquirido en 2020, al contado, un terreno de seis mil 956 metros cuadrados por un millón de pesos. Sobre sus locales comerciales no volvió a reportarlos ni su venta. Ese mismo año reportó un millón 519 mil 110 pesos de su salario anual como Gobernador; así como 273 mil 828 pesos por actividad financiera y tres millones 103 mil 448 pesos por arrendamiento.

En su última declaración como Gobernador, Adán Augusto reportó tener 938 mil 158 pesos como “Remuneración mensual neta (sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones)”, como establece el campo de ese documento; así como 140 880 pesos por actividad financiera (fondos de inversión) y dos millones 400 mil pesos por Arrendamiento.

Al inicio de su gubernatura, en 2019 y 2020, López Hernández reportó además tener joyas, centenarios y otras monedas y metales así como menaje de casa por un costo de seis millones 947 mil 192 pesos. Para 2021, dijo “no tener información que reportar” en relación a sus bienes muebles y también con respecto a sus vehículos, pero un año después, en 2021, ocultó toda la información respecto a bienes muebles y volvió a reportar los mismos tres vehículos que dijo tener al inicio de su gestión: una Toyota Highlander 2013; un Jetta 2015 y una Suburban 2014, todas ellas compradas al contado.

Las declaraciones en Segob y el Senado

Como Secretario de Gobernación sólo reportó tener la Highlander y su Jetta. No reportó bienes muebles propios. Aunque siguió reportando su casa y terreno. Al llegar al Senado, en 2024, dijo tener solamente su Toyota Highlander. Reportó su misma casa y terreno, y negó tener bienes muebles.

En cuestión de ingresos, en su declaración inicial como Secretario de Gobernación, del 18 de octubre de 2021, Adán Augusto López Hernández reportó una remuneración mensual neta de 110 mil 877 pesos; 34 mil 228 pesos de un fondo de inversión; y 300 mil pesos por arrendamiento.

En otra declaración como Secretario de Gobernación, respecto a sus ingresos en 2022, reportó una declaración anual neta de un millón 635 mil 795 pesos por su cargo; 687 mil 827 pesos de un fondo de inversión; 101 mil 619 pesos de otra actividad financiera sin especificar; y tres millones 600 mil pesos por arrendamiento.

A eso se suman otros ingresos que López Hernández negó haber ocultado en sus declaraciones patrimoniales, los cuales recibió de empresas privadas por 79 millones de pesos en 2023 y 2024, como lo reportó Televisa, pero al hacerlo presentó cifras contradictorias.

El periodista Arturo Daen reportó el pasado 26 de septiembre cómo el Senador dijo que en 2023 tuvo ingresos por 22 millones 626 mil 398 pesos, y en 2024 por 24 millones 539 mil 998 pesos. Esto suma 47 millones 166 mil pesos, una diferencia de 31 millones respecto a los 78 millones que aceptó haber recibido de las empresas.

La Unidad de Datos de SinEmbargo revisó sus declaraciones patrimoniales como Senador y encontró que las cifras lo contradicen. En la declaración 2956 con fecha del 13 de octubre del 2024, sólo reportó sus ingresos como funcionario público, ya como Senador, no de parte de empresas privadas, y ahí la cifra fue de 131 mil 874 pesos netos. Si se considera que es una cifra mensual, en todo el año alcanzaría un millón 582 mil pesos.

En su siguiente declaración, la 29567 presentada el 17 de mayo de 2025, reportó ingresos netos por su cargo público de 625 mil 793 pesos. En todo el año serían 7.5 millones de pesos. Aquí de nueva cuenta sólo aparecen sus ingresos como funcionario, de nuevo no se registraron montos que le dieron empresas privadas.

Los datos de inversiones o cuentas bancarias aparecen en blanco. Reportó que tenía una deuda por seis millones de pesos, y las casillas sobre si tiene participación en empresas, beneficios privados o fideicomisos están vacías.

Ya en esta última declaración en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández reportó no tener su casa ni su terreno que compró al contado en 2008 y 2020, respectivamente. Por el contrario, reportó dos terrenos: uno de mil 673 cuadrados que le heredaron en septiembre de 2024 y que tiene un valor de dos millones 761 mil 738 pesos; y otro de 433 metros cuadrados por 777 mil 726 pesos que también le heredaron en septiembre de 2024. López Hernández no dice en dónde se encuentran estos inmuebles ni reporta la venta de su casa y terreno previos.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

