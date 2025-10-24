Fin de semana de F1, Led Zeppelin, teatro y otras actividades en la Ciudad de México

¿A qué hora se realizan las practicas de F1? ¿Qué obra puedo ver este fin de semana? Aquí te contamos

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Fin de semana con muchas actividades en la Ciudad de México, aquí te compartimos algunas de las que más llaman la atención por si aún no decides qué hacer.

Función especial de cine, Becoming Led Zeppelin

Este viernes 24 de octubre a las 19:00 horas, se presentará el documental Becoming Led Zeppelin en el Centro Cultural "Jaime Torres Bodet", una cinta dirigida por Bernard MacMahon que narra la formación, los primeros años de Led Zeppelin, y el ascenso meteórico de esta icónica banda. La película es una producción realizada con la plena colaboración de la banda, siendo la primera vez que participan en un documental biográfico.

¿Dónde? Auditorio A “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" (Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada Libre (Cupo limitado a 840 lugares).

Formula 1 en la CdMx

Este fin de semana el Gran Premio de la Ciudad de México llenará de color la capital, desde el viernes 24 de octubre hasta el domingo 26. En esta ocasión no se contará con Sergio "Checo" Perez en la carrera pero estará Pato O’Ward, el mexicano piloto de reserva que estará en las practicas con McLaren, otros pilotos que estarán son Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber), Max Verstappen (Red Bull), entre otros.

Práctica 1 Viernes 12:30 - 13:30

Práctica 2 Viernes 16:00 - 17:30

Práctica 3 Sábado 11:30 - 12:30

Calificación Sábado 15:00 - 16:00

Carrera Domingo 14:00

¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez (Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México).

¿Cuánto? Los boletos dependen de la zona, hay desde los 4 mil pesos hasta los 45 mil aproximadamente.

La obra que sale mal

La obra que sale mal se presenta en el Foro Chapultepec para conquistar al público con su mezcla explosiva de comedia física, enredos y desastres escénicos.

En La obra que sale mal una compañía de teatro tratará de presentar una obra en la que se debe resolver un asesinato, pero parece que nada sale como lo esperaban y la escenografía empieza a caerse, los actores parecen poco preparados y todo se convierte en un divertido desastre -al menos para el público-.

¿Dónde? Foro Chapultepec (Calz. Gral. Mariano Escobedo 665, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México) con funciones los jueves y viernes a las 20:30 horas, sábados 17:00 y 20:30 horas y los domingos 13:30 y 17:00 horas.

¿Cuánto? El costo de los boletos va de los 550 pesos a los mil pesos aproximadamente.

Monumental auto de Fórmula 1 recubierto en chaquira

El Hotel Marquis Reforma, el ícono de la hotelería mexicana erguido sobre Paseo de la Reforma desde hace ya casi 35 años, vuelve a sorprender en esta temporada de Día de Muertos, una de las tradiciones más esperadas y entrañables de México.

El reconocido artista César Menchaca presenta la exposición monumental "Inspiración de vida". Esta exposición está inspirada en el deporte y la cultura, la muestra refleja la transpiración —ese sudor del trabajo constante— que se convierte en símbolo de dedicación, disciplina y fe en uno mismo. Exhibiendo un auto de Fórmula 1 recubierto en chaquira, suspendido en la fachada del hotel, desafiando la mirada y rindiendo homenaje tanto a la pasión por el deporte como a la creatividad mexicana.

¿Dónde? Marquis Reforma (Av. P.º de la Reforma 465, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo.

Ofrenda Monumental

A partir de este sábado 25 de octubre, la Ofrenda Monumental del Zócalo enamorará a los visitantes y locales con sus grandes figuras de calacas. La ofrenda está a cargo del colectivo Zion Art Studio, "Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición" realizará un homenaje a las raíces prehispánicas.

¿Dónde? Plancha del Zócalo

¿Cuánto? Sin costo.