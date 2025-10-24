Fin de semana de F1, Led Zeppelin, teatro y otras actividades en la Ciudad de México

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 7:00 am

Fin de semana

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La obra que sale mal regresa con más enredos y desastres escénicos para reír

El Mórbido Film Fest traerá lo mejor del cine fantástico y de terror a la CdMx

Juan Gabriel "regresa" al Zócalo y gratis: proyectarán el concierto de Bellas Artes

¿A qué hora se realizan las practicas de F1? ¿Qué obra puedo ver este fin de semana? Aquí te contamos

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Fin de semana con muchas actividades en la Ciudad de México, aquí te compartimos algunas de las que más llaman la atención por si aún no decides qué hacer.

Función especial de cine, Becoming Led Zeppelin

Este viernes 24 de octubre a las 19:00 horas, se presentará el documental Becoming Led Zeppelin en el Centro Cultural "Jaime Torres Bodet", una cinta dirigida por Bernard MacMahon que narra la formación, los primeros años de Led Zeppelin, y el ascenso meteórico de esta icónica banda. La película es una producción realizada con la plena colaboración de la banda, siendo la primera vez que participan en un documental biográfico.

¿Dónde? Auditorio A “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" (Av. Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre (Cupo limitado a 840 lugares).

Becoming Led Zeppelin
Función especial de cine, Becoming Led Zeppelin. Foto: Cortesía IPN

Formula 1 en la CdMx

Este fin de semana el Gran Premio de la Ciudad de México llenará de color la capital, desde el viernes 24 de octubre hasta el domingo 26. En esta ocasión no se contará con Sergio "Checo" Perez en la carrera pero estará Pato O’Ward, el mexicano piloto de reserva que estará en las practicas con McLaren, otros pilotos que estarán son Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber), Max Verstappen (Red Bull), entre otros.

  • Práctica 1 Viernes 12:30 - 13:30
  • Práctica 2 Viernes 16:00 - 17:30
  • Práctica 3 Sábado 11:30 - 12:30
  • Calificación Sábado 15:00 - 16:00
  • Carrera Domingo 14:00

¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez (Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos dependen de la zona, hay desde los 4 mil pesos hasta los 45 mil aproximadamente.

View this post on Instagram

A post shared by FORMULA 1® (@f1)

La obra que sale mal

La obra que sale mal se presenta en el Foro Chapultepec para conquistar al público con su mezcla explosiva de comedia física, enredos y desastres escénicos.

En La obra que sale mal una compañía de teatro tratará de presentar una obra en la que se debe resolver un asesinato, pero parece que nada sale como lo esperaban y la escenografía empieza a caerse, los actores parecen poco preparados y todo se convierte en un divertido desastre -al menos para el público-.

¿Dónde? Foro Chapultepec (Calz. Gral. Mariano Escobedo 665, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México) con funciones los jueves y viernes a las 20:30 horas, sábados 17:00 y 20:30 horas y los domingos 13:30 y 17:00 horas.
¿Cuánto? El costo de los boletos va de los 550 pesos a los mil pesos aproximadamente.

Ari Albarrán
Ari Albarrán en La obra que sale mal. Foto: Cortesía

Monumental auto de Fórmula 1 recubierto en chaquira

El Hotel Marquis Reforma, el ícono de la hotelería mexicana erguido sobre Paseo de la Reforma desde hace ya casi 35 años, vuelve a sorprender en esta temporada de Día de Muertos, una de las tradiciones más esperadas y entrañables de México.

El reconocido artista César Menchaca presenta la exposición monumental "Inspiración de vida". Esta exposición está inspirada en el deporte y la cultura, la muestra refleja la transpiración —ese sudor del trabajo constante— que se convierte en símbolo de dedicación, disciplina y fe en uno mismo. Exhibiendo un auto de Fórmula 1 recubierto en chaquira, suspendido en la fachada del hotel, desafiando la mirada y rindiendo homenaje tanto a la pasión por el deporte como a la creatividad mexicana.

¿Dónde? Marquis Reforma (Av. P.º de la Reforma 465, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México).
¿Cuánto? Sin costo.

Hotel Marquis
Decoración de Día de Muertos. Foto: Hotel Marquis

Ofrenda Monumental

A partir de este sábado 25 de octubre, la Ofrenda Monumental del Zócalo enamorará a los visitantes y locales con sus grandes figuras de calacas. La ofrenda está a cargo del colectivo Zion Art Studio, "Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición" realizará un homenaje a las raíces prehispánicas.

¿Dónde? Plancha del Zócalo
¿Cuánto? Sin costo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Estación del tren en Querétaro
2

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
3

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica
4

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
5

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

6

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
7

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
8

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
9

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
10

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Sheinbaum presenta su libro.
11

Diario de una transición histórica, el libro de la Presidenta, sale a la venta

SSPC detienen a 18 en Sinaloa.
12

SSPC detiene a 18 presuntos miembros de "Los Chapitos" en Culiacán; confiscan armas

Charles Leclerc, de la escudería Ferrari fue el piloto más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México,
13

Leclerc domina primera práctica del GP de México; Pato O'Ward termina en el lugar 13

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
14

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
15

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Gustavo Madero Muñoz, exsenador del PAN, se encuentra en el centro de la polémica por una fotografía. donde aparece con su tarjeta de la Pensión del Bienestar.
1

Gustavo Madero, adinerado y crítico de la 4T, también va por su Pensión del Bienestar

SSPC detienen a 18 en Sinaloa.
2

SSPC detiene a 18 presuntos miembros de "Los Chapitos" en Culiacán; confiscan armas

Sheinbaum presenta su libro.
3

Diario de una transición histórica, el libro de la Presidenta, sale a la venta

Charles Leclerc, de la escudería Ferrari fue el piloto más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México,
4

Leclerc domina primera práctica del GP de México; Pato O'Ward termina en el lugar 13

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica
5

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
6

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
7

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
8

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

Devastadoras lluvias suman 80 muertos en el país; se han entregado 342 mil despensas.
9

Lluvias suman ya 80 muertos en México; 92 mil 024 viviendas han sido censadas

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
10

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

11

Philips siguió vendiendo ventiladores defectuosos, aún sin tener permisos: Buenrostro

Clausuran fiesta clandestina.
12

Autoridades desalojan a 500 personas de fiesta clandestina en CdMx; hay 3 detenidos