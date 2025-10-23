La cifra de muertes por explosión en Iztapalapa sube a 32, aún hay 5 hospitalizados

La Secretaría de Salud de la CdMx aseguró que da seguimiento al estado de salud de las víctimas de la tragedia en el Puente de la Concordia.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó ayer el deceso de Tiffany Odette Cano González, víctima de la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa ocurrido el pasado 10 de septiembre, con lo que la cifra de personas que han perdido la vida ascendió a 32.

"Hoy se reporta un lamentable fallecimiento. Hasta el momento, cinco personas permanecen hospitalizadas, 47 han sido dadas de alta y 32 han fallecido. Nuestra solidaridad y respeto están con cada una de las familias", indicó la dependencia en la más reciente actualización sobre las víctimas de la tragedia

El reporte de la Secretaría detalló el fallecimiento de Tiffany Odette Cano González, joven de 16 años, quien era hija de Misael Cano Rodríguez, hombre de 39 años que también se encontraba con su nieto al momento del percance. La mujer recibía atención médica en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Tlalpan, donde también falleció su padre el pasado 11 de septiembre.

📢 Actualización sobre el incidente en #Iztapalapa ❗️ 🕊️ Hoy se reporta un lamentable fallecimiento. Hasta el momento, 5 personas permanecen hospitalizadas, 47 han sido dadas de alta y 32 han fallecido. Nuestra solidaridad y respeto están con cada una de las familias. pic.twitter.com/ctpI6ZtuLW — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) October 22, 2025

El día del percance Tiffany se encontraba cerca de Santa Martha junto con su padre, y su bebé de un año y seis meses, también afectado por las llamas por lo que se encuentra internado en un hospital de Tacubaya.

La Alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Álvarez, lamentó el fallecimiento de la joven y expresó sus condolencias a sus familiares. Su padre, Misael Cano Rodríguez era trabajador de la Alcaldía.

Previo a la muerte de la joven se reportó el fallecimiento de Óscar Uriel García Rivera de 31 años el pasado 25 de septiembre, quien permanecía internado en el Hospital General 20 de Noviembre desde el día del accidente.

El 10 de septiembre una pipa que transportaba más de 49 mil litros de gas LP volcó en la incorporación al Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. El vehículo intentó entrar a una curva y quedó tendido al impactarse contra el muro de contención, lo que provocó una fuga masiva de combustible y una explosión que alcanzó hasta 180 metros de distancia, afectando viviendas, vehículos y transeúntes.

La alcaldesa @ALEIDAALAVEZ y trabajadoras y trabajadores de esta alcaldía, lamentamos la muerte de Tiffany Odette Cano González y nos unimos a la pena que embarga a su madre, esposo y familiares y amigos.

QDEP pic.twitter.com/twb9SQQZ2S — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) October 22, 2025

Desde ese momento las autoridades capitalinas movilizaron a cientos de elementos de las distintas corporaciones de seguridad y protección civil para asistir a las víctimas, y trasladarlas a los distintos centros hospitalarios de la capital para su atención médica.

Por otro lado, la Fiscal General de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, indicó el pasado 10 de octubre que, como resultado de los peritajes que se han realizado sobre la explosión de la pipa, se determinó que el percance ocurrió a raíz de que el chofer del vehículo iba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del camión en una curva y ocasionará la consiguiente explosión.