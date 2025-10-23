Autoridades detienen a exsecretario de Teapa; sería parte de La Barredora de Bermúdez

Las autoridades vinculan al exservidor público con la organización criminal que presuntamente encabezaba Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).— Elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca de Tabasco detuvieron este miércoles al exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Iván García Sánchez, señalado por presuntamente formar parte del cártel de La Barredora.

El exfuncionario fue aprehendido durante un operativo desplegado en su domicilio, ubicado en una zona serrana del municipio de Teapa.

García Sánchez se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento durante la administración de Alma Espada (2018-2021), quien llegó al cargo por el partido Morena.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, García Sánchez enfrenta varias investigaciones abiertas por delincuencia organizada, motivo por el cual se ejecutó su detención.

Las autoridades vinculan al exservidor público con la organización criminal que presuntamente encabezaba en Tabasco Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández.

Hace una semana fue detenido Humberto "N", alias "Beto Coca", identificado como jefe de plaza y operador financiero de La Barredora, que a su vez fue señalado como objetivo prioritario de las autoridades.

El sujeto, de 46 años de edad, fue detenido en el municipio de Centla gracias a un operativo de la FIRT Olmeca, en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales.

La captura se efectuó en la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, cuando "Beto Coca" se hallaba en compañía de su pareja sentimental, quien responde al nombre de Irasema "N", alias "La Señora", de 44 años de edad.

El pasado 13 de septiembre, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández (actual Senador de Morena), fue detenido bajo la acusación de liderar la organización criminal de La Barredora, pero el exfuncionario ha rechazado hacer declaraciones al respecto.

En este sentido, el 7 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, sostuvo que sin importar que Bermúdez Requena se niegue a declarar ante las autoridades, existe una investigación por la cual tendrá que responder ante la justicia.