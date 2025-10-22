Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

Obed Rosas

22/10/2025 - 4:53 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

RADICALES ¬ El PAN jala más hacia la derecha y se acomoda junto a Salinas Pliego

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Televisión Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar a sus acreedores de Estados Unidos más de 580 millones de dólares que adeuda, luego de que un tribunal colegiado revocó la protección que le dio desde 2020 un Juez de la Ciudad de México con el argumento de la pandemia de COVID.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Un Tribunal en Materia Civil con sede en la Ciudad de México revocó la sentencia del Juez que protegió a TV Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, para no pagar los 400 millones de dólares a los acreedores extranjeros, con cuyos intereses suman más de 580 millones de dólares (mdd), como lo reportó SinEmbargo.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas por el Juez Miguel Ángel Robles Villegas quien usó la pandemia como pretexto para autorizar a Salinas Pliego no cumplir su deuda con los acreedores. El fallo establece que las medidas decretadas fueron excesivas e imprecisas, al suspender de manera general los efectos del contrato.

Este caso se originó a partir de un contrato de emisión de bonos celebrado entre TV Azteca y un banco de Nueva York. Luego de que éste emitió un aviso de vencimiento anticipado de la deuda por presunto incumplimiento, la empresa promovió un juicio ordinario mercantil en el que pidió la nulidad del aviso y la suspensión temporal de sus pagos, con el argumento que las consecuencias económicas de la pandemia por COVID-19 constituían un “caso fortuito” o “fuerza mayor” que justificaba el incumplimiento de sus obligaciones.

La sentencia de este lunes está fundada en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisan que las situaciones extraordinarias, como la pandemia por COVID-19, no eximen automáticamente del cumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que para que opere la figura del caso fortuito o fuerza mayor, deben acreditarse plenamente sus elementos conforme a la ley.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró el viernes pasado que Ricardo Salinas Pliego sigue sin dar señales de querer pagar los adeudos millonarios que tiene con el Gobierno Federal. Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro

Akin, la firma legal que asesora a los afectados, ha denunciado que TV Azteca utilizó un "procedimiento secreto" para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para alargar el pago de 580 millones de dólares a inversionistas en EU, pese a presentar "motivos falsos y fácilmente refutables" como señalar que debido a la pandemia de la COVID-19 no podía pagar su deuda.

La deuda inició en 2017, cuando la televisora emitió 400 millones de dólares (más de siete mil millones de pesos) en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25 por ciento, pero en 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de EU, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que ha ido aumentando hasta la fecha.

Por la falta de pago, las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el Gobierno federal bajo el marco del T–MEC y ahora piden diálogo directo con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo.

Además de este adeudo, Salinas Pliego debe al fisco mexicano más de 74 mil millones de pesos, que continúa litigando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para alargar el pago el mayor tiempo posible.

De igual forma, Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar su arrestó por una deuda que tiene con la multinacional AT&T Inc. Esta deuda, diferente a las otras, se originó en el año 2014, cuando la estadounidense AT&T compró la telefónica Iusacell, entonces propiedad de Salinas Pliego, la intención de la empresa extranjera era ingresar al mercado mexicano.

El "Juez amigo"

TV Azteca, que actualmente ya no publica sus reportes financieros en la Bolsa Mexicana de Valores, utilizó un "procedimiento secreto" para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para no pagar a sus prestamistas en EU, pese a presentar "motivos falsos y fácilmente refutables", informó Akin, la firma legal que representa a los afectados.

Este Juez en 2020 concedió una medida que impedía a Diamond Films ejecutar las reclamaciones contra TV Azteca en un litigio fuera de México y el 9 de mayo de 2023 dictó otra medida precautoria —sin notificar ni dar oportunidad de defensa a las contrapartes— permitiendo que TV Azteca se abstuviera de divulgar información financiera legalmente exigida como empresa que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores.

"Esta orden judicial permite a la empresa blindar información de su desempeño financiero real y continuar fingiendo que ha sufrido dificultades debido a la pandemia de COVID-19. Convenientemente, esto también significa que no hay base para que los prestamistas digan que TV Azteca ciertamente puede pagar la deuda que ahora debe en su totalidad, así como las obligaciones fiscales impagas que también está desafiando", plantea el comunicado de los fondos de inversión.

Entonces, el arbitraje presentado en 2023 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial busca que el Estado mexicano repare con 220 millones de dólares por "la manipulación abusiva de TV Azteca de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de 500 millones de dólares por parte de los inversionistas estadounidenses".

Esta acción de Salinas Pliego la califican en el documento del caso CIADI No. ARB/23/33 como un "intento abusivo que lamentablemente fue exitoso" en tribunales mexicanos.

Katherine P. Padgett, asesora legal de los demandantes en este arbitraje contra el Estado mexicano, comentó que en lugar de cumplir con sus obligaciones de pago bajo los términos del préstamo, TV Azteca optó por "jugar" con el sistema judicial.

"México es responsable del mal uso de su sistema judicial a favor de TV Azteca, lo que ha resultado en una clara denegación de justicia para los inversionistas estadounidenses. El arbitraje internacional es la única vía para que los inversionistas hagan valer sus derechos", expuso a SinEmbargo. "Dicho esto, buscamos dialogar con las autoridades gubernamentales mexicanas porque consideramos importante que el poder judicial mexicano actúe conforme a la Ley y los principios internacionales del debido proceso".

En 2022 TV Azteca inició un procedimiento secreto ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México solicitando que declarara que la pandemia del COVID-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía a la televisora cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas.

Cinco días después, el Juez Miguel Ángel Robles Villegas les otorgó medidas cautelares sin conceder audiencia ni notificar a los inversionistas, dictaminando la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia, a pesar de que las actividades del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx se habían reanudado por completo seis meses antes, en marzo de 2022.

Cuando los prestamistas buscaron que se levantara la medida cautelar después de que la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública, el Sexagésimo Tercer Tribunal Superior negó esa solicitud con el argumento de que "sólo se declararon terminadas las acciones extraordinarias, pero todavía hay casos del virus COVID 19".

Además, el 30 de enero de 2024 la Tercera Sala del Tribunal de Apelaciones sostuvo que la medida cautelar debe mantenerse hasta que sea TV Azteca la que notifique a los 35 acusados, lo que, a consideración de los demandantes, no ha sucedido ni sucederá.

Hoy, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la capital del país resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas en el juicio mercantil promovido por TV Azteca contra sus acreedores de Estados Unidos, entre ellas la pandemia de COVID, al considerar que las mismas carecían de la debida fundamentación jurídica y se basaban en criterios ajenos a la materia mercantil.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Policías de BC: drones, narcotráfico e infiltración de cárteles

"Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gestión de riesgos: inversión política y técnica

"Gestionar el riesgo no consiste sólo en reaccionar ante desastres, sino en anticiparlos, reducir su impacto y...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

+ Sección

Galileo

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
1

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
2

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Actor Alejandro Landero en situación de calle
3

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

Hace una semana, Putla Villa de Guerrero, una ciudad en la sierra mixteca de Oaxaca, se vio conmocionada por el feminicidio de la maestra Fabiola Ortiz Medina.
4

Una maestra es asesinada en Oaxaca; alumno le habría disparado por mala calificación

La FGE de Puebla confirmó la muerte de Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, a causa de un disparo en la cabeza.
5

La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
6

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Cometa "de las nueve colas"
7

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

8

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Inicia demolición de la Casa Blanca.
9

Trump destruye parte de la Casa Blanca para salón de baile de 250 millones de dólares

10

Ken Salazar dice que “lo dijo la Casa Blanca y lo digo yo”: AMLO no es investigado

En un intento por renovar su imagen y conectar con el electorado, el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un video de siete minutos creado con inteligencia artificial que muestra un México devastado por la violencia y el caos, donde ciudadanos enfrentan criaturas oscuras antes de hallar esperanza bajo las banderas del blanquiazul.
11

Los 7 minutos tenebrosos (con demonios tipo Harry Potter) del "relanzamiento" del PAN

La crisis diplomática entre Colombia y EU dio otro giro. El anuncio del retiro de ayuda de Trump va contra sus propios objetivos en ese país, aseguran expertos.
12

ANÁLISIS ¬ Trump se da un tiro en un pie si retira ayuda a Colombia y sube aranceles

Pan de muerto en la CdMx
13

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

14

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Brother Wang, el narco del fentanilo que extendió redes por 3 continentes
15

PERFIL ¬ Brother Wang, el narco del fentanilo que extendió redes por 3 continentes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum recibe a socio de Andreessen Horowitz en Palacio Nacional
1

Sheinbaum recibe al director de Scotiabank y al cofundador de Andreessen Horowitz

Cae otro integrante de La Barredora.
2

Autoridades detienen a exsecretario de Teapa; sería parte de La Barredora de Bermúdez

Brother Wang, el narco del fentanilo que extendió redes por 3 continentes
3

PERFIL ¬ Brother Wang, el narco del fentanilo que extendió redes por 3 continentes

Foto: Especial
4

#GenteAsí ¬ Tras las inundaciones, venden en Veracruz productos básicos a sobreprecio

La FGE de Puebla confirmó la muerte de Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, a causa de un disparo en la cabeza.
5

La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

La SSa-CdMx informó el día de ayer martes del deceso de Tiffany Odette Cano González, víctima de la explosión en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.
6

La cifra de muertes por explosión en Iztapalapa sube a 32, aún hay 5 hospitalizados

Inicia demolición de la Casa Blanca.
7

Trump destruye parte de la Casa Blanca para salón de baile de 250 millones de dólares

Omar García Harfuch, informó que hoy se realizó otra detención relacionada con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez en Michoacán.
8

SSPC detiene a otro implicado en asesinato de líder limonero en Michoacán: Harfuch

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
9

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó, a través de la SICT y de la Sedatu, que el 66% de los trenes de pasajeros se construye sobre el derecho de vía existente.
10

CSP destaca avance de 66% en la liberación de derecho de vía para trenes de pasajeros

En un intento por renovar su imagen y conectar con el electorado, el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un video de siete minutos creado con inteligencia artificial que muestra un México devastado por la violencia y el caos, donde ciudadanos enfrentan criaturas oscuras antes de hallar esperanza bajo las banderas del blanquiazul.
11

Los 7 minutos tenebrosos (con demonios tipo Harry Potter) del "relanzamiento" del PAN

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.
12

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA