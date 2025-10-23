Sheinbaum recibe al director de Scotiabank y al cofundador de Andreessen Horowitz

Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al cofundador y socio general de la Andreessen Horowitz, Ben Horowitz, así como al director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson, con quienes habló sobre el desarrollo futuro de la Inteligencia Artificial y el Plan México.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió la mañana de este miércoles en Palacio Nacional con Ben Horowitz, cofundador y socio general de la Andreessen Horowitz, cuya firma de capital de riesgo estadounidense privada tiene sede en Sillicon Valley (Menlo Park, California).

En su cuenta de X, la mandataria federal dijo que conversó con Ben Horowitz sobre el desarrollo futuro de la Inteligencia Artificial. Cabe señalar que Andreessen Horowitz es una empresa que ha realizado inversiones para proyectos de Elon Musk, como OpenAI. Además, entre las inversiones de la compañía se encuentran Airbnb, GitHub, Facebook, Pinterest y Twitter.

"En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz; conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial", informó la Presidenta.

En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz; conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial.

Apenas en septiembre de 2025, el Gobierno de México anunció una inversión de 4.8 billones de dólares de la empresa CloudHQ con el objetivo de impulsar un desarrollo asociado a la Inteligencia Artificial, por lo que esta cifra será destinada para la construcción de seis centros de datos de inteligencia artificial en Querétaro que pretenden abarcar 52 hectáreas.

En el mismo marco, durante la conferencia “México IA: Inversión Acelerada” que se llevó a cabo en julio de 2025, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló la importancia de que México cuente con un modelo lingüístico de este tipo para competir en la nueva economía digital.

"La inteligencia artificial es el alfabeto moderno. O nos apuramos para manejar ese alfabeto o va a ser una desventaja muy grande en el nuevo acomodo que estamos viendo, que está surgiendo hoy", dijo.

En este sentido, con la creación de seis centros de datos en Querétaro se busca que los servicios cotidianos en México se integren a las infraestructura de hiper escala en dicha entidad.

En Palacio Nacional, recibimos al presidente y director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson; conversamos sobre las oportunidades de la economía mexicana, la importancia de incrementar el crédito a pequeñas y medianas empresas dentro del Plan México, así como sus planes de

Sheinbaum recibe a Scott Thomson, director de Scotiabank

Más tarde, la Presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson, con quien habló sobre las oportunidades de la economía mexicana, así como la importancia de incrementar el crédito a pequeñas y medianas empresas dentro del Plan México, y los planes de dicha institución financiera para incrementar sus inversiones en México en los próximos años.

"En Palacio Nacional, recibimos al presidente y director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson; conversamos sobre las oportunidades de la economía mexicana, la importancia de incrementar el crédito a pequeñas y medianas empresas dentro del Plan México, así como sus planes de crecimiento en nuestro país para los próximos años", escribió Claudia Sheinbaum en su cuenta de X.

El Plan México es un proyecto de 12 metas que tiene la finalidad de reducir la pobreza y las desigualdades con una visión de desarrollo equitativo, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico. Se trata de una iniciativa de desarrollo empresarial y de planificación nacional que busca impulsar la economía del país mediante la colaboración entre el Gobierno federal y la iniciativa privada. Para ello se contempla atraer inversiones, fortalecer la industrialización, promover el nearshoring y aumentar el nivel de vida de los mexicanos a través de inversiones en infraestructura, educación, salud y empleo.

En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro y su equipo; hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte.

Como parte de esa estrategia, Sheinbaum Pardo se ha reunido en los últimos meses con diversos ejecutivos de distintas empresas. Apenas ayer, la Presidenta tuvo un encuentro con dl director ejecutivo de Mazda, Masahiro Moro, con quien también abordó esta iniciativa para fortalecer la economía nacional.