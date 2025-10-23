Alejandro Landero dice que se exageró su situación y que ya cuenta con casa temporal

En días recientes comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa al exactor Alejandro Landero sentado en una banca de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, acompañado de cuatro gatos y una perrita.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– El actor retirado Alejandro Landero reapareció luego de que se viralizara la noticia de que vivía en situación de calle para asegurar que su caso fue exagerado y pidió que lo dejaran en paz.

“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento, los hijos de mi hermano me han estado apoyando”, explicó al medio TV Notas. Señaló que atraviesa esta situación por un problema legal relacionado con el departamento donde vivía.

Landero afirmó que se ha difundido desinformación sobre su caso y precisó que ya le prestaron una casa temporal, además de que planea mudarse próximamente a Puerto Vallarta. También aclaró que decidió no acudir a un refugio porque no quería abandonar a sus animales de compañía.

Tras sus declaraciones, el actor se encerró en una Volkswagen Combi roja y reiteró su deseo de que lo dejen en paz.

En días recientes comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa al exactor sentado en una banca de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, acompañado de cuatro gatos y una perrita. La grabación fue compartida por una vecina identificada como Verónica Hernández, quien pidió apoyo para él.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para Alejandro Landeros. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita (...). Repito, está en situación de calle, lamentablemente ya lleva aquí tres noches”, señaló la mujer en el clip difundido en la cuenta de la colonia Roma en la red social X.

En otro video, compartido por la cuenta @LaRomaMex, el propio Landeros pidió ayuda a la ciudadanía al asegurar que atraviesa “una situación difícil, una prueba dura”. Explicó que su objetivo es llegar a Puerto Vallarta, donde busca “convencer a los hoteleros” para que promuevan la inclusión de personas neurodivergentes.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

¿Quién es Alejandro Landero?

Durante los años 80 y 90, Alejandro Landero se desempeñó como actor de telenovelas en Televisa. Una de sus participaciones más recordadas fue en la producción Rosa Salvaje, en la que interpretó el papel de Rigoberto Camacho, que en la serie era el chofer de los protagonistas, interpretados por Verónica Castro y el actor Guillermo Capetillo.

Landero también participó en otras telenovelas, por ejemplo, su primera aparición fue en la producción “Blanco Vidal”, de 1982, donde comenzó a destacar como una promesa del medio. Posteriormente, participó en "Principessa", de 1984; “Vivir un poco”, de 1985, y “Monte Calvario”, de 1986, consolidando su presencia en los melodramas. En 1987 llegó "Rosa Salvaje".

Su carisma y talento le permitieron conquistar al público y abrirse paso hacia producciones más grandes, por lo que en 1988, formó parte del elenco de “Pasión y Poder”, dando vida a Federico Gómez Luna, uno de los galanes jóvenes más populares de la telenovela. Su participación en esta historia lo llevó a alcanzar una gran popularidad y reconocimiento nacional.

"Lamentablemente, lleva aquí 3 noches" Vecinos de la @LaRomaMex piden apoyo para Alejandro Landero, actor de Televisa, que vive en situación de calle junto a sus mascotas tras perder su trabajo. 🎭 pic.twitter.com/bkSQH1avVu — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 20, 2025

También participó en "Un rostro en mi pasado", de 1989, mismo año en el que realizó una participación especial en la serie "Papá soltero"; en 1990, actuó en "La reina Bárbara"; y en 1993, en "Entre la vida y la muerte". Además de su trabajo en telenovelas, incursionó en teatro musical y programas televisivos. Asimismo, fue conductor en Canal Once durante la década de los 90, ampliando su experiencia en el medio artístico.

Alejandro Landero dejó Televisa en 1993, para integrarse a la recién creada TV Azteca, sin embargo, el paso por esta última televisora fue muy breve, abandonando su carrera en la actuación para dedicarse a otras áreas, por ejemplo, como maestro de actuación, ejecutivo en una casa de cambio e incluso se dedicó un tiempo a comercializar vinos españoles.

Aunque por mucho tiempo estuvo alejado del mundo de la farándula, en 2020, un rumor en el medio del espectáculo aseguró que Alejandro Landero había fallecido, sin embargo, él mismo apareció públicamente para desmentir la información, asegurando que se encontraba bien de salud.