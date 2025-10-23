Bienestar anuncia entrega de apoyos a damnificados por lluvia del 22 al 29 de octubre

Conoce los requisitos para acceder a los apoyos que ofrece la Secretaría del Bienestar por las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La entrega comenzó hoy miércoles 22 de octubre.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Bienestar del Gobierno de México informó que este miércoles inició la entrega de apoyos para las personas afectadas por las intensas lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En una publicación de X, la titular de la Secretaría, Ariadna Montiel explicó que la iniciativa comenzó por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a consecuencia de los estragos que dejó la tormenta tropical "Raymond", cuyo paso por el territorio nacional dejó 78 personas fallecidas, de acuerdo con la última actualización del micrositio que habilitó el Gobierno de México en ese sentido.

Inició el #OperativoBienestar en #SanLuisPotosí. Las personas afectadas por las lluvias reciben su primer apoyo, un paso firme hacia la recuperación y la esperanza.@MemoMoralesMx #HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/ALd5Yg55il — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 22, 2025

Hasta este momento, las autoridades federales reportan un total de 93 localidades sin comunicación encabezadas por 38 municipios en el estado de Veracruz; 28 en el estado de Hidalgo; 23 en Puebla; 12 en San Luis Potosí; y 8 en Querétaro.

¿Cuándo es la entrega de apoyos?

En primer lugar, la Secretaria Ariadna Montiel informó que la entrega de apoyos para personas damnificadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, comenzó hoy miércoles 22 de octubre y finalizará miércoles 29 del mismo mes.

En el mismo contexto, el Gobierno de México dio a conocer que hasta ahora se han entregado 273 mil 448 despensas en las entidades afectadas, las cuales han sido distribuidas de la siguiente manera:

❤️ Aviso importante ❤️

Por instrucción de nuestra presidenta @Claudiashein, inicia la entrega del primer apoyo para las personas afectadas por las lluvias intensas en #Veracruz, #Puebla, #Querétaro y #SanLuisPotosí; se realizará del 22 al 29 de octubre. Te enviaremos un SMS con… pic.twitter.com/63MKf7KpSk — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 22, 2025

Hidalgo: 55 mil 487.

Puebla: 60 mil 550.

Querétaro: 9 mil 350.

San Luis Potosí: 42 550.

Veracruz: 105 mil 611.

¿Cómo acceder a la entrega apoyos?

La Secretaría de Bienestar comunicó que los damnificados recibirán un mensaje de texto o SMS, en el que se les notificará el día, la hora y el módulo del Bienestar que les corresponde para recoger el apoyo, por lo que se solicitó asistir puntualmente a la cita asignada.

En redes sociales, la Secretaria Ariadna Montiel compartió imágenes de la primera jornada de atención para los afectados por la inundaciones provocadas por la tormenta "Raymond", la cual arrancó exitosamente en los estados de Veracruz, Puebla Querétaro y San Luis Potosí.

Comenzó el #OperativoBienestar en #Querétaro. Las personas afectadas por las lluvias reciben su primer apoyo, un paso más en la reconstrucción y el acompañamiento por su #Bienestar.#MauricioHernándezNúñez #HumanismoMexicano #PrimeroLosPobres pic.twitter.com/UKhV20I6OJ — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 22, 2025

Cabe señalar que debido a los estragos que provocaron las lluvias, la Secretaría del Bienestar llevó a cabo un censo de las viviendas afectadas, el cual se puede consultar en el micrositio que habilitó el Gobierno de México.

¿Qué documentos se necesitan para la entrega de apoyos?

Por otra parte, Ariadna Montiel informó que para acceder a los apoyos que ofrece el Gobierno de México entre el 22 y el 29 de octubre, es necesario acudir al módulo asignado con los siguientes documentos:

Talón de censo (cintillo)

Identificación oficial (copia)

Inició el #OperativoBienestar en #Puebla. Las y los afectados por las lluvias comienzan a recibir su primer apoyo.

El #bienestar está regresando a las y los poblanos. @RodrigoAbdalaD#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/nvIrZbN4jg — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 22, 2025

¿De cuánto será el apoyo a los damnificados?

El Gobierno de México precisó que el primer apoyo para todos los hogares damnificados de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz es de 20 mil pesos. Dicha cantidad se ofrece desde hoy 22 y hasta el 29 de octubre en los estados antes mencionados, y del 25 de octubre al 5 de noviembre en Hidalgo.

Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que aún falta realizar una parte del censo en Hidalgo, por lo que dicho proceso tomara cerca de una semana, a fin de que las víctimas de las lluvias puedan acceder a los apoyos de la Secretaría del Bienestar.

"A partir del día miércoles inicia la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a todos los hogares, a todas las familias damnificadas. (...) Todavía falta una parte (del censo), principalmente de Hidalgo, probablemente en todos los estados principalmente en Puebla, Veracruz, Hidalgo, todavía falten algunas localidades, la gran mayoría en Veracruz y Puebla ya fueron censadas, en Querétaro y San Luis Potosí, ya todas fueron censadas y en el caso de Hidalgo, incluso el día de ayer llovió nuevamente en esta zona, todavía vamos a ocupar cerca de una semana más para seguir con los censos y en el momento que la localidad termine su censo completo, se prepara para el primer apoyo", dijo la Presidenta en su conferencia matutina del 20 de octubre.

Además, como parte del "Plan Integral de apoyo a los afectados por las lluvias", también se entregará un Vale de Enseres para refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, así como un Vale de Canasta Alimentaria.

Avanza la atención a la emergencia en los cinco estados afectados por lluvias; continúan las labores de apertura de caminos en la red carretera estatal y se atienden 805 planteles escolares de mil 297 dañados. Mañana inicia la entrega de apoyos. Todos los días trabajamos para que… pic.twitter.com/g7n7AScxuj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2025

Asimismo, se brindará apoyo para la reconstrucción de vivienda, de acuerdo con el nivel de afectación, si los daños son medios será de 25 mil pesos, en caso de ser afectaciones mayores será de 40 mil pesos y en pérdidas totales será de 70 mil pesos, además, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reubicará las viviendas ubicadas en zonas de riesgo. También se darán 50 mil pesos a los locales comerciales.