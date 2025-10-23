Bienestar anuncia entrega de apoyos a damnificados por lluvia del 22 al 29 de octubre

Redacción/SinEmbargo

22/10/2025 - 8:56 pm

Apoyos de la Secretaría del Bienestar por las lluvias en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Bienestar presenta plan de apoyos a damnificados por lluvias. ¿Cuánto dará y cuándo?

Este miércoles inicia entrega de 20 mil pesos a damnificados por lluvias, anuncia CSP

CSP anuncia 4 ejes de trabajo para atender emergencia por lluvias. ¿En qué consisten?

Conoce los requisitos para acceder a los apoyos que ofrece la Secretaría del Bienestar por las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La entrega comenzó hoy miércoles 22 de octubre.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Bienestar del Gobierno de México informó que este miércoles inició la entrega de apoyos para las personas afectadas por las intensas lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En una publicación de X, la titular de la Secretaría, Ariadna Montiel explicó que la iniciativa comenzó por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a consecuencia de los estragos que dejó la tormenta tropical "Raymond", cuyo paso por el territorio nacional dejó 78 personas fallecidas, de acuerdo con la última actualización del micrositio que habilitó el Gobierno de México en ese sentido.

Hasta este momento, las autoridades federales reportan un total de 93 localidades sin comunicación encabezadas por 38 municipios en el estado de Veracruz; 28 en el estado de Hidalgo; 23 en Puebla; 12 en San Luis Potosí; y 8 en Querétaro.

¿Cuándo es la entrega de apoyos?

En primer lugar, la Secretaria Ariadna Montiel informó que la entrega de apoyos para personas damnificadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, comenzó hoy miércoles 22 de octubre y finalizará miércoles 29 del mismo mes.

En el mismo contexto, el Gobierno de México dio a conocer que hasta ahora se han entregado 273 mil 448 despensas en las entidades afectadas, las cuales han sido distribuidas de la siguiente manera:

  • Hidalgo: 55 mil 487.
  • Puebla: 60 mil 550.
  • Querétaro: 9 mil 350.
  • San Luis Potosí: 42 550.
  • Veracruz: 105 mil 611.

¿Cómo acceder a la entrega apoyos?

La Secretaría de Bienestar comunicó que los damnificados recibirán un mensaje de texto o SMS, en el que se les notificará el día, la hora y el módulo del Bienestar que les corresponde para recoger el apoyo, por lo que se solicitó asistir puntualmente a la cita asignada.

En redes sociales, la Secretaria Ariadna Montiel compartió imágenes de la primera jornada de atención para los afectados por la inundaciones provocadas por la tormenta "Raymond", la cual arrancó exitosamente en los estados de Veracruz, Puebla Querétaro y San Luis Potosí.

Cabe señalar que debido a los estragos que provocaron las lluvias, la Secretaría del Bienestar llevó a cabo un censo de las viviendas afectadas, el cual se puede consultar en el micrositio que habilitó el Gobierno de México.

¿Qué documentos se necesitan para la entrega de apoyos?

Por otra parte, Ariadna Montiel informó que para acceder a los apoyos que ofrece el Gobierno de México entre el 22 y el 29 de octubre, es necesario acudir al módulo asignado con los siguientes documentos:

  • Talón de censo (cintillo)
  • Identificación oficial (copia)

¿De cuánto será el apoyo a los damnificados?

El Gobierno de México precisó que el primer apoyo para todos los hogares damnificados de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz es de 20 mil pesos. Dicha cantidad se ofrece desde hoy 22 y hasta el 29 de octubre en los estados antes mencionados, y del 25 de octubre al 5 de noviembre en Hidalgo.

Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que aún falta realizar una parte del censo en Hidalgo, por lo que dicho proceso tomara cerca de una semana, a fin de que las víctimas de las lluvias puedan acceder a los apoyos de la Secretaría del Bienestar.

"A partir del día miércoles inicia la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a todos los hogares, a todas las familias damnificadas. (...) Todavía falta una parte (del censo), principalmente de Hidalgo, probablemente en todos los estados principalmente en Puebla, Veracruz, Hidalgo, todavía falten algunas localidades, la gran mayoría en Veracruz y Puebla ya fueron censadas, en Querétaro y San Luis Potosí, ya todas fueron censadas y en el caso de Hidalgo, incluso el día de ayer llovió nuevamente en esta zona, todavía vamos a ocupar cerca de una semana más para seguir con los censos y en el momento que la localidad termine su censo completo, se prepara para el primer apoyo", dijo la Presidenta en su conferencia matutina del 20 de octubre.

Además, como parte del "Plan Integral de apoyo a los afectados por las lluvias", también se entregará un Vale de Enseres para refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, así como un Vale de Canasta Alimentaria.

Asimismo, se brindará apoyo para la reconstrucción de vivienda, de acuerdo con el nivel de afectación, si los daños son medios será de 25 mil pesos, en caso de ser afectaciones mayores será de 40 mil pesos y en pérdidas totales será de 70 mil pesos, además, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reubicará las viviendas ubicadas en zonas de riesgo. También se darán 50 mil pesos a los locales comerciales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Policías de BC: drones, narcotráfico e infiltración de cárteles

"Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gestión de riesgos: inversión política y técnica

"Gestionar el riesgo no consiste sólo en reaccionar ante desastres, sino en anticiparlos, reducir su impacto y...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

+ Sección

Galileo

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
1

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
2

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
3

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
4

#PuntosyComas ¬ Nazario, ligado al narco, posaba con políticos; ahora lo desconocen

La FGE de Puebla confirmó la muerte de Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, a causa de un disparo en la cabeza.
5

La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

Pan de muerto en la CdMx
6

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

En un intento por renovar su imagen y conectar con el electorado, el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un video de siete minutos creado con inteligencia artificial que muestra un México devastado por la violencia y el caos, donde ciudadanos enfrentan criaturas oscuras antes de hallar esperanza bajo las banderas del blanquiazul.
7

Los 7 minutos tenebrosos (con demonios tipo Harry Potter) del "relanzamiento" del PAN

Actor Alejandro Landero en situación de calle
8

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

Jorge Raúl Tirado, detenido en 2021 por un delito que no cometió.
9

A Raúl lo detuvieron sin pruebas y le montaron un caso sólo por un parecido de su voz

Trump y Petro sea pelean en X.
10

Trump suspende pagos a Colombia y califica a Petro de "matón" que "fabrica drogas"

Senadora del PRI propone la Ley Cuau-Adán
11

"Ley Cuau-Adán": Senadora propone sancionar a legisladores que incumplan sus labores

12

Alejandro Landero dice que se exageró su situación y que ya cuenta con casa temporal

Hace una semana, Putla Villa de Guerrero, una ciudad en la sierra mixteca de Oaxaca, se vio conmocionada por el feminicidio de la maestra Fabiola Ortiz Medina.
13

Una maestra es asesinada en Oaxaca; alumno le habría disparado por mala calificación

14

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

15

Ken Salazar dice que “lo dijo la Casa Blanca y lo digo yo”: AMLO no es investigado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump y Petro sea pelean en X.
1

Trump suspende pagos a Colombia y califica a Petro de "matón" que "fabrica drogas"

Senadora del PRI propone la Ley Cuau-Adán
2

"Ley Cuau-Adán": Senadora propone sancionar a legisladores que incumplan sus labores

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
3

#PuntosyComas ¬ Nazario, ligado al narco, posaba con políticos; ahora lo desconocen

EU sanciona a las principales empresas petroleras rusas por guerra con Ucrania.
4

Trump emite sanciones contra petroleras de Rusia para presionar a Putin sobre Ucrania

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado a balazos en Michoacán.
5

Bernardo defendió a limoneros de la extorsión. Lo amenazaron y acabaron con su vida

Jorge Raúl Tirado, detenido en 2021 por un delito que no cometió.
6

A Raúl lo detuvieron sin pruebas y le montaron un caso sólo por un parecido de su voz

Apoyos de la Secretaría del Bienestar por las lluvias en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí
7

Bienestar anuncia entrega de apoyos a damnificados por lluvia del 22 al 29 de octubre

8

Alejandro Landero dice que se exageró su situación y que ya cuenta con casa temporal

Sheinbaum recibe a socio de Andreessen Horowitz en Palacio Nacional
9

Sheinbaum recibe al director de Scotiabank y al cofundador de Andreessen Horowitz

Cae otro integrante de La Barredora.
10

Autoridades detienen a exsecretario de Teapa; sería parte de La Barredora de Bermúdez

Brother Wang, el narco del fentanilo que extendió redes por 3 continentes
11

PERFIL ¬ Brother Wang, el narco del fentanilo que extendió redes por 3 continentes

Foto: Especial
12

#GenteAsí ¬ Tras las inundaciones, venden en Veracruz productos básicos a sobreprecio