Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

"La crisis sigue ahí y su solución demanda de una centralización de la administración del agua, y de una planificación de largo plazo para hacer frente a una problemática que no sólo es de la capital mexicana, sino que tiene potencial de afectar la viabilidad del sistema político y la seguridad de la Nación".

Lorenzo Meyer

23/10/2025 - 12:05 am

Ya se sabe, pero nada se pierde con subrayarlo y, sobre todo, con internalizarlo: los así llamados “desastres naturales” son efectivamente desastres, pero no son naturales sino resultado de situaciones producto de acciones humanas. Los ríos se han desbordado desde el principio de los tiempos, lo mismo que los movimientos de las placas tectónicas o el incendio de zonas boscosas, y praderas y sitios que alguna vez fueron hogar de flora y fauna exuberantes al paso de milenios se convirtieron en grandes extensiones de dunas y médanos. Sin embargo, es la acción humana lo que detona el desastre: el poblamiento y las modificaciones del entorno original de costas, riveras y sitios propicios a las inundaciones periódicas, a los deslizamientos en laderas erosionadas por la tala, a las construcciones en tierras trémulas, etcétera.

En varias regiones del México la época de lluvias del 2025 fue atípica y se despidió con un final realmente catastrófico. Mientras en la frontera norte persistieron zonas de sequías, en el centro del país y en septiembre se registraron precipitaciones pluviales en promedio hasta 80 por ciento superiores a las de los últimos años. Entre el 6 y el 9 de octubre en ambas costas y en regiones centrales la lluvia produjo desbordamientos -algunos inéditos- de ríos y derrumbes en la red de carreteras y caminos. Los estados más afectados fueron Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro. A la fecha, las cifras oficiales son: siete decenas de municipios afectados de manera muy severa, casi dos centenares de localidades incomunicadas, 76 fallecidos, 39 personas no localizadas y alrededor de 100 mil familias afectadas además de daños cuantiosos a las actividades productivas regionales.

Es prácticamente imposible prever y evitar toda la gama de “desastres naturales” que nos pueden afectar. Por milenios el desconocimiento de algunos de los factores que provocan terremotos, marejadas y tsunamis, erupciones, tormentas o sequías, plagas, epidemias y eventos similares dejaban a las concentraciones humanas a merced de “la ira de los dioses”. Hoy la ciencia permite, si se dispone de recursos y de la organización y voluntad política adecuadas, prevenir o al menos tomar a tiempo medidas que impidan que estos eventos inevitables asuman un carácter catastrófico. Ya se puede determinar con más o menos exactitud la probabilidad de que se forme un huracán o una tormenta y cuál puede ser su magnitud y trayectoria probables; también ya es factible alertar a las poblaciones un tanto alejadas del epicentro de un sismo con algunos minutos de anticipación o predecir las ondas gélidas o de calores extremos. Sin embargo, aún hay muchas situaciones que pueden ser catastróficas e imposibles de predecir o evitar a tiempo. Hay otras que por razones históricas han generado las condiciones para propiciar el surgimiento y sostenimiento de grandes asentamientos humanos en zonas de riesgo pero que hoy ya es materialmente imposible intentar trasladarlas a sitios más seguros.

Un caso que ilustra lo anterior es justamente el de la Ciudad de México. Nuestra capital está asentada en una zona que se encuentra a dos mil 240 metros de altura sobre el nivel del mar y por ello hoy es difícil, y muy costoso, surtirla de agua proveniente de fuentes situadas a menor altura y en las cantidades requeridas por una población de 22 millones de personas. Por otro lado, esa ciudad está rodeada por un anillo de montañas y asentada en lo que fue un gran lago por ende su subsuelo es poco firme y propenso a experimentar los efectos de movimientos telúricos de magnitudes capaces de causar daños catastróficos en una zona tan densamente poblada.

Sirva de contraste comparar nuestra situación con la del país vecino del sur. En la época colonial la Capitanía General de Guatemala y debido a desastres producidos por terremotos optó dos veces por mudar su capital a lo que entonces se consideraron lugares seguros. Fueron sendas catástrofes “naturales” las que llevaron a esas mudanzas. La primera ocurrió en 1541 -un aluvión originado en movimientos de un volcán cercano- y otro producto de los terremotos de 1773. En la capital del México colonial sucedió lo contrario: frente a un gran desastre se optó por permanecer en el mismo sitio, pero alterándolo. Tras la gran inundación de 1629 -cuyos efectos se prolongaron a lo largo de un lustro- se desechó la posibilidad de cambiar de sitio a la ciudad lacustre y se optó por alterar la naturaleza de su cuenca abriéndole en el siglo XVIII un desagüe: el Tajo de Nochistongo. Fue ese el inicio de un esfuerzo gubernamental gigante por dotar al gran cuenco del Valle de México de un desagüé. Y el esfuerzo no ha cesado.

Paradójicamente lo que podemos llamar “el problema del agua” en la CDMX hoy consiste no sólo en su difícil drene cotidiano sino también en la igualmente difícil tarea de proveerla de agua potable, y en cantidades y calidades adecuadas a las formas de vida de los millones de habitantes de la gran zona metropolitana y hacer del “derecho humano al agua” no sólo una disposición constitucional sino una realidad cabal para todos los miembros de la megalópolis.

Y para tener una idea de lo que significa proveer de agua potable, y suficiente, proveniente en parte de zonas más bajas a una concentración urbana de la magnitud de nuestra capital y sus alrededores disponemos hoy de una “Evaluación integral de la política de agua potable de la Ciudad de México 2018-2024”. Se trata del informe recién presentado por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y que fue elaborado por un equipo de nueve especialistas coordinado por la Dra. Judith Domínguez Serrano de El Colegio de México.

El informe de 292 páginas aborda más de un centenar de temas puntuales con el sustento de una amplia bibliografía. Su conclusión no es pesimista pero sí preocupante pues deja en claro que “La Ciudad de México enfrenta una crisis hídrica sin precedentes. Los efectos del cambio climático se reflejan en los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos: una sequía de más de cinco años que en las épocas de estiaje convierten el ya de por si desigual acceso [al agua] en una situación muy crítica y, en épocas de lluvias, inundaciones urbanas que agravan una situación estructural”, (p. 26). Veamos algunas cifras para darnos cuenta del problema. En 2018 el consumo promedio de agua en la zona estudiada se estimó en 350 litros por habitante por día, pero hoy se ha reducido a sólo 147 litros y ese promedio es engañoso pues hay zonas de la ciudad que consumen 500 litros per capita en tanto que en otras apenas llegan a los 100 litros. Y aquí conviene tener en cuenta que la OMS recomienda como mínimo para hacer efectivo el derecho humano al agua dispones de entre 100 y 150 litros per cápita. Esas zonas con menos disponibilidad de agua ya están en el límite mínimo de lo aceptable.

Además de la cantidad está el problema de la calidad, un estudio de 2020 concluyó que el 18 por ciento del agua de la urbe presentaba problemas de calidad que iban desde su contenido de metales pesados hasta sus bacterias. De los cuerpos de agua superficial que no entran al sistema de agua potable pero que sí son parte del entorno del Valle de México el monitoreo muestra que el 78 por ciento registran altos niveles de contaminación debido a las descargas sin control que reciben en sus trayectos.

Las fallas en la red de distribución, en buena medida ya obsoleta, hace que el 42 por ciento del líquido se pierda en fugas. Es de poco consuelo saber que esas pérdidas de agua se filtran a un manto freático sobre explotado. Se calcula que hay un déficit creciente del agua del subsuelo de la ciudad. En 2023 “[l]a extracción en el acuífero del Valle de México presentó una extracción del 215 por ciento del volumen con respecto a la recarga” (p. 16). ¡Es obvio que ese déficit es insostenible en el largo plazo!

Mantener y, sobre todo, poner al día el complejo y parchado sistema de abastecimiento de agua en el Valle de México requiere de recursos económicos en montos muy superiores a los que hoy se destinan para tal fin. Por tanto, hay que revisar las tarifas que se cobran por el consumo de agua en cada sector social de tal manera que se pueda auto financiar y hacer sostenible un sistema de abasto que no requiera del subsidio ni del complemento del uso de las llamadas “pipas” que entre otras cosas ya se han convertido en una fuente más de ingresos para el crimen organizado.

Hoy el costo del agua en la ciudad está subsidiado, pero de manera inequitativa. El consumo de agua de los hogares con ingresos medios bajos se beneficia del 43 por ciento del subsidio total que se otorga al consumo del líquido, los hogares de ingreso medio alto reciben un 26 por ciento de ese subsidio, pero los de ingresos medios bajo sólo se benefician con el 10.5 por ciento. Obviamente esta situación debe revertirse tanto por motivos económicos como de justicia social. Y a la lista de problemas se debe añadir el de los asentamientos humanos precarios en zonas de recarga de los acuíferos es otro de los varios retos a resolver, pero siempre con un sentido claro de equidad. En fin, el proyecto de echar mano de la llamada “cosecha de lluvia” en los hogares es una buena idea, pero requiere de incentivos para que los casatenientes se decidan a invertir en las adecuaciones para la recolección y almacenamiento que esa “cosecha” requiere.

En fin, que en el período evaluado en el estudio citado que va de 2018 a 2024 se concluye que: “se realizaron acciones significativas para la gestión [del agua en la capital] que permitieron que no se llegara al temido ‘día cero’, tales como la reducción de la presión en la red o los acuerdos con otros [grandes] usuarios…que permitieron usar el agua en la ciudad para abastecimiento doméstico.” Pero finalmente la crisis sigue ahí y su solución demanda de una centralización de la administración del agua y de una planificación de largo plazo para hacer frente a una problemática que no sólo es de la capital mexicana, sino que tiene potencial de afectar la viabilidad del sistema político y la seguridad de la Nación pues un “desastre natural” en el corazón político de México es algo que, por sus consecuencias, simplemente no nos debemos permitir.

https://lorenzomeyercossio.com/

[email protected]

Lorenzo Meyer

Lorenzo Meyer

Lorenzo Meyer Cossío. Es historiador y politólogo especializado en las relaciones internacionales y en los procesos políticos de México. Obtuvo su licenciatura y doctorado en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México(Colmex), y un posdoctorado en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Es autor, coautor y editor de más de 30 libros de referencia sobre historia y política de México. Tiene distinciones nacionales e internacionales como las de Profesor Emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Profesor Emérito de El Colegio de México y Premio Nacional de Ciencias y Artes de México en 2011.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGE de Puebla confirmó la muerte de Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, a causa de un disparo en la cabeza.
1

La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
2

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
3

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
4

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
5

Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

6

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
7

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
8

La fortuna de Adán Augusto es un pantano escabroso: aparecen y desaparecen bienes...

Trump promete acciones militares en tierra.
9

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

El complejo industrial automotriz Compas, conformado por Nissan y Mercedes Benz, cerrará definitivamente su planta en Aguascalientes para el 31 de mayo de 2026.
10

COMPAS anuncia el cierre definitivo de su planta automotriz en Aguascalientes en 2026

SSPC hace detención de presunto criminal.
11

Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
12

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

13

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Damnificados del municipio de Álamo, Veracruz, corrieron a "lodazos" a la Edil, Blanca Lilia Arrieta, por su tardía respuesta ante las fuertes lluvias.
14

VIDEO ¬ Damnificados de Álamo, Veracruz avientan lodo a la Edil; denuncian abandono

Estación del tren en Querétaro
15

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

La Casa Blanca informó que el Presidente Donald Trump sostendrá una reunión el próximo 30 de octubre en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping.
2

La Casa Blanca confirma reunión de Trump con Xi Jinping el próximo 30 de octubre

El FBI destapa red de apuestas ilegal en NY... y el resurgir de la mafia italiana
3

El FBI revela red ilegal de apuestas en NY, y el resurgir de la mítica mafia italiana

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos
4

#PuntosyComas ¬ La percepción de inseguridad crece en la Ciudad de México

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.
5

Fabricantes y distribuidoras de medicinas incumplen sus entregas sin castigo

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz
6

La ASF detecta irregularidades por 1,115 mdp en el Gobierno de Cuitláhuac en Veracruz

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
7

Salud abre centros de vacunación en CdMx: ¿Cuándo y a dónde asistir para protegerte?

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
8

Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

9

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
10

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Sheinbaum vista Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones.
11

Sheinbaum visita Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones

SSPC hace detención de presunto criminal.
12

Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU