Trump emite sanciones contra petroleras de Rusia para presionar a Putin sobre Ucrania

Redacción/SinEmbargo

22/10/2025 - 9:51 pm

EU sanciona a las principales empresas petroleras rusas por guerra con Ucrania.

Según Washington, las medidas buscan aumentar la presión sobre el sector energético ruso y limitar la capacidad del Kremlin para generar ingresos que financien su maquinaria militar.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- La Administración de Donald Trump impuso este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra las principales empresas petroleras de Rusia, argumentando una “falta de compromiso” de Moscú en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sanciones a las dos mayores petroleras del país, Rosneft y Lukoil, así como a más de una treintena de sus filiales con sede en territorio ruso, de acuerdo con un comunicado oficial.

“Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato. Ante la negativa del Presidente (ruso, Vladimir) Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Las negociaciones de paz están estancadas desde que el pasado 23 de julio las delegaciones rusa y ucraniana se reunieran por última vez en Estambul.

Bessent añadió que su departamento está dispuesto a “tomar más medidas, si es necesario, para apoyar los esfuerzos” del Presidente Trump “por poner fin a otra guerra”, e instó a los socios internacionales de Estados Unidos a unirse a las sanciones y “cumplir con ellas”.

Según Washington, las medidas buscan aumentar la presión sobre el sector energético ruso y limitar la capacidad del Kremlin para generar ingresos que financien su maquinaria militar y apuntalen su debilitada economía.

“Estados Unidos seguirá abogando por una solución pacífica a la guerra”, concluyó el comunicado.

Trump confirma la cancelación de la reunión con Putin

Trump confirmó este miércoles la cancelación de la reunión prevista con Vladimir Putin, su homólogo de Rusia, en la capital de Hungría, Budapest, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

"Cancelamos la reunión con Putin. Simplemente no me pareció bien. No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos, así que la cancelé. Pero la tendremos en el futuro", afirmó en declaraciones a los medios desde el Despacho Oval, donde estaba acompañado del Secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, por sus siglas en inglés), Mark Rutte.

Asimismo, justificó de nuevo su decisión de no haber accedido a la petición de Kiev de entregarles misiles Tomahawk y señaló la complejidad de su uso como una de las razones por las que ha descartado su entrega.

"El problema con los Tomahawk, que mucha gente desconoce, es que se necesita un mínimo de seis meses, normalmente un año, para aprender a usarlo. Es sumamente complejo. La única forma de que un Tomahawk sea disparado es que nosotros lo disparemos, y no vamos a hacerlo", aseguró.

-Con información de Europa Press.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

