Trump suspende pagos a Colombia y califica a Petro de "matón" que "fabrica drogas"

Redacción/SinEmbargo

22/10/2025 - 10:38 pm

Trump y Petro sea pelean en X.

El enfrentamiento marca uno de los momentos más críticos en la relación entre Colombia y Estados Unidos en décadas.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, protagonizaron este miércoles un fuerte intercambio de declaraciones que tensa al máximo la relación bilateral entre ambos países, luego de que hoy el republicano suspendiera todos los subsidios al país sudamericano, tachara a su homólogo colombiano de "matón" y que posee "fábricas de droga".

"Es un matón, está fabricando muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína. Será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país", amenazó Trump.

Las críticas comenzaron cuando Trump, desde la Casa Blanca, calificó a su homólogo colombiano como un “mal tipo” y anunció medidas económicas inmediatas. “A partir de hoy hemos interrumpido todos los pagos a Colombia”, declaró el mandatario estadounidense.

Las palabras del Presidente de Estados Unidos provocaron una dura respuesta de Petro, quien aseguró que acudirá a instancias legales en ese país para defenderse. “De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.

El enfrentamiento marca uno de los momentos más críticos en la relación entre Colombia y Estados Unidos en décadas, pese a que históricamente han mantenido una estrecha cooperación en materia de seguridad y comercio.

Trump tiene inmunidad presidencial

Una acción legal del líder colombiano enfrentaría desafíos en los estrados estadounidenses. Trump tiene inmunidad presidencial y la primera enmienda garantiza la libertad de expresión, lo que dificultaría una demanda por difamación o calumnia.

Trump llamó "líder de narcotráfico" a Petro, le quitó la certificación a Colombia como aliado antidrogas y le retiró la visa estadounidense al Presidente colombiano.

Al respecto, el Embajador de Colombia en Washington señaló que con esas declaraciones de Trump le da un trato "similar" al del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Acusar a Petro de capo del narco "no tiene ni pies ni cabeza", dijo el diplomático Daniel García-Peña en una entrevista con la AFP en Bogotá.

"Desafortunadamente", el tratamiento es "similar al que están haciendo con Maduro", a quien Washington acusa de ser jefe de un supuesto cártel de la droga. Eso es "peligroso", añadió.

-Con información de DW.

