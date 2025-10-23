"Ley Cuau-Adán": Senadora propone sancionar a legisladores que incumplan sus labores

La Senadora Ávalos emitió una indirecta al Diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco, a quien sólo identificó como exgobernador de un estado de la Cuarta Transformación (4T), por realizar una actividad ajena a la labor legislativa, pero pedía que le registraran la asistencia.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- La Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anabel Ávalos Zempoalteca, presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al Artículo 64 de la Constitución que propone descontar la dieta a los legisladores que estén realizando actividades ajenas a su labor legislativa como jugando o viendo en su celular contenido ajeno. Si hay incidencia, propuso que deben pedir licencia al cargo.

La legisladora justificó que, si en cualquier lugar de trabajo si un empleado es sorprendido durmiendo o haciendo otra actividad ajena a su labor es despedido, por lo no debe ser distinto en el Congreso.

"La finalidad de esta iniciativa es descontar a los legisladores cuando se duerman durante las sesiones o estén realizando actividades ajenas a la labor legislativa o bien, observando contenidos no relacionados con el desarrollo de la sesión parlamentaria. En caso de reincidencia, que sean separados del cargo", planteó la Senadora en la tribuna. "En un Congreso no se debe permitir la flojera, el desdén y el fraude a la labor legislativa", dijo.

Presenté una iniciativa para descontar la dieta a legisladores que se duerman o no cumplan su labor. El Congreso no es lugar para simular trabajo, sino para servir con dignidad al pueblo de México. 🇲🇽 pic.twitter.com/9BgYzZJJkT — Anabell Ávalos Z (@AnabelAvalosTlx) October 22, 2025

Ávalos Zempoalteca emitió una indirecta al Diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco, a quien sólo identificó como exgobernador de un estado de la Cuarta Transformación (4T), por realizar una actividad ajena a la labor legislativa, pero que pedía que le registraran la asistencia.

"No vaya ser que aquí también se le diga 'No está solo, no está solo'", declaró.

Pero después fue directa con el Senador morenista presente en el pleno, Adán Augusto López, a quien la fotoperiodista Graciela López Herrera captó viendo un partido de fútbol mientras comparecía el Secretario de Hacienda, Edgar Amador, el pasado 1 de octubre.

“Si un legislador desea dormirse o ver algún programa de entretenimiento o deportivo sería mejor que pida licencia”, afirmó la priista.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos del Senado.

Esta semana el Diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco aseguró que necesita hacer ejercicio por motivos de salud, tras ser exhibido jugando pádel durante una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja que se realizaba de manera semipresencial.

“Me hice unos estudios en Médica Sur, pueden preguntar. Porque necesito hacer ejercicio”, declaró ante medios de comunicación.

El morenista incluso detalló que se encontraba en el Desierto de los Leones, en la Ciudad de México, y que no había señal, por lo que tardó en conectarse a la sesión. “Yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen”, expuso.

Asimismo el Senador de Morena, Adán Augusto López, fue sorprendido el miércoles 1 de septiembre viendo un partido de futbol durante la comparecencia del Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

Augusto López fue visto desde su curul disfrutando del partido Barcelona contra el PSG junto con otros objetos y libros a su alrededor.

Al momento de este hecho, el Secretario Amador Zamora aseguraba desde la tribuna que el Gobierno de Claudia Sheinbaum rompió con “el paradigma de los gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables de nuestro país".