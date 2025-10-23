VIDEO ¬ Así huyeron los asaltantes del Louvre tras su atraco; habría durado 7 minutos

Un nuevo video que circula en redes sociales muestra el momento en que los asaltantes del Museo del Louvre salen del inmueble con ayuda de un montacargas para luego emprender la huida.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- A varios días del histórico atraco que tuvo lugar en el Museo del Louvre en París, Francia, durante el cual fueron extraídas varias joyas de la etapa imperial de Napoleón, ha salido a la luz nueva información sobre el caso, así como un video que muestra el momento en que los ladrones salen del recinto.

El video en cuestión comenzó a circular a través de redes sociales, y en éste es posible observar cómo los perpetradores del asalto, cubiertos del rostro con capuchas, usaron un montacargas para entrar y salir del museo, del cual habrían sacado un botín con un valor estimado entre los 88 y 102 millones de euros.

El nuevo material, de apenas medio minuto de duración, se suma a otras imágenes que se han revelado en días previos, mismas que han permitido reconstruir el robo que, se estima, habría tomado siete minutos en concretarse.

Así fue la huída de los ladrones del museo del Louvre por la escalera mecánica que colocaron en el exterior del museo en la calle Mitterrand en la ribera del Sena de París.

El atraco está valorado en al menos 88 millones de euros según la Fiscalía francesa.

La directora del Museo… pic.twitter.com/CSJUIFM3S8 — Niporwifi © (@niporwifi) October 23, 2025

De acuerdo con la información recopilada hasta el momento, los asaltantes, haciéndose pasar por trabajadores de mantenimiento, utilizaron el montacargas para subir a una ventana de la fachada sur del Louvre para ingresar a éste y luego comenzar con la extracción de las joyas.

Tras algunos minutos, los encapuchados abandonaron el histórico inmueble con ayuda del mismo montacargas y emprendieron la huida del lugar mediante scooters, según se escuchó decir a un testigo de lo acontecido en el video más reciente que salió a la luz.

Previamente se había informado que los responsables habrían arribado al museo entre las 09:30 y las 09:40 horas del domingo 19 de octubre, además de que habrían usado pequeñas motosierras para romper los cristales y acceder a los artículos, y procedieron a darse a la fuga inmediatamente.

They walked into Louvre Museum at 9:30 a.m. Used a crane. Smashed a window.

Stole the French crown jewels in 4 minutes.

They walked into Louvre Museum at 9:30 a.m. Used a crane. Smashed a window.

Stole the French crown jewels in 4 minutes.

No violence. Just precision. If a world-famous museum can be robbed in broad daylight… what does that say about the guardians of culture?

Fuentes del medio Le Parisien relataron que dos hombres asaltaron las dos primeras salas de la galería, la de Napoleón y la de los Soberanos Franceses, donde presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz Josefina: un collar, un broche y una tiara entre ellas. Sin embargo, el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates, no fue robado.

Según información policial, una de las joyas fue encontrada en el exterior, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que resultó dañada.

Rachida Dati, Ministra de Cultura de Francia, lamentó que los ladrones consiguieran un botín "de un valor incalculable" y afirmó que "el crimen organizado ahora tiene en la mira las obras de arte, y los museos se han convertido en objetivos", por lo que consideró que "habrá que adaptar los museos a estas nuevas formas de delincuencia, porque quienes han hecho esto son profesionales".

-Con información de Europa Press