Sheinbaum confirma fallo contra Salinas Pliego y dice que vienen otros en México

Redacción/SinEmbargo

23/10/2025 - 8:52 am

Sheinbaum confirma el fallo en contra de Ricardo Salinas Pliego que le obliga a pagar 580 millones de dólares a acreedores extranjeros

Luego de que se diera a conocer un fallo en contra de Ricardo Salinas Pliego para el pago de 580 millones de dólares a acreedores extranjeros, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó dicha sentencia y señaló que hay más procesos por resolverse sobre el adeudo del empresario.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó hoy que una sentencia que protegía a Ricardo Salinas Pliego para el pago de 580 millones de dólares a acreedores extranjeros fue revocada por un Tribunal en Materia Civil de la Ciudad de México (CdMx), y señaló que otros procedimientos en contra del empresario están por resolverse en el país.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal fue cuestionada sobre el tema, ante lo cual comentó que el fallo revocó las medidas cautelares que un Juez había dictado a favor del dueño de Grupo Salinas, quien se amparó durante la pandemia de COVID-19 para no pagar un adeudo en Estados Unidos al alegar que no estaba en condiciones para cubrir dicha deuda.

"Recuerden que este empresario, durante la época de la pandemia, se... No sé si es exactamente un amparo. No lo creo porque no es federal. Hace un recurso jurídico a un Juez en la Ciudad de México para decir que por la pandemia no está en condiciones de pagar sus deudas en Estados Unidos", señaló la Presidenta durante su conferencia matutina.

Sheinbaum añadió que, si bien en aquel entonces se le dio la razón a Salinas Pliego, lo que se hizo ayer fue revisar nuevamente el caso, ante lo cual se determinó que ya no tiene razón y debe pagar el adeudo.

"Seguro va a sacar al rato un tuit diciendo que no es cierto, pero ese es el informe que nos dieron de lo que está ocurriendo. Todavía tiene otros procedimientos también en los tribunales de la Ciudad de México", apuntó la titular del Ejecutivo federal.

Ante la pregunta de si se espera un resultado igual de favorable para el resto de procedimientos en contra del empresario para que pague lo que debe al fisco en México, la Presidenta se limitó a decir que los casos deben resolverse en los siguientes días o semanas.

"De resolver en sentido contrario, pues entonces ya no es válido, digamos, la controversia, el arbitraje. ¿Por qué? Porque ya se resolvió parte de estos juzgados", indicó.

Asimismo, cuando se le cuestionó sobre si había una fecha para reunirse con los acreedores extranjeros a los que Salinas Pliego debe pagar, Sheinbaum Pardo mencionó que están a la espera de "ver cómo resuelve el tribunal de la Ciudad de México para tener esa reunión". "Le pedí a la Procuradora Fiscal y al Secretario de Hacienda que sean ellos quienes atiendan a quienes nos pidieron esta reunión", precisó.

La deuda del presidente de Grupo Salinas inició en 2017, cuando la televisora emitió 400 millones de dólares (más de siete mil millones de pesos) en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25 por ciento, pero en 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de EU, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que ha ido aumentando hasta la fecha.

Por la falta de pago, las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el Gobierno federal bajo el marco del T–MEC y ahora piden diálogo directo con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo.

Además de este adeudo, Salinas Pliego debe al fisco mexicano más de 74 mil millones de pesos, que continúa litigando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para alargar el pago el mayor tiempo posible.

De igual forma, Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar su arrestó por una deuda que tiene con la multinacional AT&T Inc. Esta deuda, diferente a las otras, se originó en el año 2014, cuando la estadounidense AT&T compró la telefónica Iusacell, entonces propiedad de Salinas Pliego, la intención de la empresa extranjera era ingresar al mercado mexicano.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

