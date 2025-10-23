FCE fomentará lectura en jóvenes de América Latina: regalará 2.5 millones de libros

A partir del 17 de diciembre, el Gobierno de México, a través del Fondo de Cultura Económica (FCE), distribuirá gratuitamente 2.5 millones de libros a jóvenes de 14 países de América Latina.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de México informó que, a través del Fondo de Cultura Económica (FCE), distribuirá 2.5 millones de libros a jóvenes latinoamericanos de forma gratuita, plan que comenzará a implementarse desde mediados de diciembre.

En su conferencia matutina de hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que será el 17 de diciembre cuando se pondrá en marcha la distribución de libros a personas de entre 15 y 30 años de 14 países de América Latina, lo cual iniciará con un acto simbólico en el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx), donde la propia mandataria federal abrirá la primera caja de dichos libros.

"Dos y medio millones de libros regalados en América Latina, en varios convenios que Paco [Ignacio Taibo II], desde el Fondo de Cultura Económica, ha venido haciendo con gobiernos federales o gobiernos estatales, o incluso municipales de distintos lugares de América Latina y estamos muy contentos", comentó sobre el tema.

Los libros que serán obsequiados forman parte de la colección 25 para el 25, misma que está conformada por 27 obras literarias:

Juan Gelman — Cómo tirar contra la muerte Nona Fernández — Space Invaders Manuel Rojas — El vaso de leche y otras historias Raúl Zurita — Poemas Piedad Bonnett — Los privilegios del olvido Gabriel García Márquez — Operación Carlota Roberto Fernández Retamar — Poemas Miguel Donoso Pareja — La muerte de Tyrone Power Roque Dalton — Las historias prohibidas de Pulgarcito Dante Liano — Réquiem por Teresa Alaíde Foppa — Vientos de primavera con prólogo de Elena Poniatowska Miguel Ángel Asturias — Week-end en Guatemala Carlos Montemayor — Guerra en el paraíso Fabrizio Mejía Madrid — Disparos en la oscuridad Adela Fernández — Duermevelas Guadalupe Dueñas — Cuentos Amparo Dávila — Música concreta Sergio Ramírez — El zorro José María Arguedas — Agua Blanca Varela — Canto villano Eduardo Galeano — La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara Mario Benedetti — Geografías Luis Britto García — Habla palabra Osvaldo Bayer — Los anarquistas expropiadores Juan Carlos Onetti — Cuentos Andrés Caicedo — El atravesado Eduardo Rosenzvaig — Mañana es lejos

Paco Ignacio Taibo II, director general del FCE, explicó que el objetivo de esta iniciativa es que los jóvenes lleven a cabo intercambios de libros en clubes y salas de lectura de toda Latinoamérica.