Escándalo explota en NBA: Terry Rozier y Chauncey Billups caen por apuestas ilegales

La NBA enfrenta un nuevo escándalo luego de que figuras como Terry Rozier y Chauncey Billups fueran detenidas por su presunta relación con apuestas ilegales.

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 23 de octubre (LaOpinión).- Terry Rozier, jugador del Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, han sido detenidos por estar vinculados a casos de apuestas ilegales.

Además de Rozier y Billups, otras cuatro personas habrían sido arrestadas en relación con la investigación.

El arresto de Rozier se habría producido después de que los Miami Heat fuesen derrotados en la noche del miércoles por los Orlando Magic, en el primer partido de los dos equipos en la nueva temporada de la NBA.

ESPN señaló que Rozier fue arrestado en la mañana del jueves en un hotel de Orlando.

Under President Trump, there’s no safe haven for criminals. This FBI doesn’t shy away. We bring results. pic.twitter.com/9YcoPduxrD — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 23, 2025

Rozier estaba bajo sospecha desde 2023, luego de que se detectara una serie de apuestas irregulares antes del partido que disputaron los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, cuando el jugador estaba en Charlotte.

Chauncey Billups, Salón de la Fama, detenido y vinculado a larga red de apuestas

Billups ha sido el director técnico de los Blazers desde 2021. Con anterioridad, Billups jugó en la NBA con los Detroit Pistons y forma parte del Salón de la Fama de la NBA.

De acuerdo con ESPN, el arresto de Billups se produjo junto con el de 30 personas, en una investigación que duró más de un año e involucró 11 estados.

Se espera que Billups comparezca este jueves por primera vez ante los tribunales. El exjugador y entrenador asistente de los Cleveland Cavaliers, Damon Jones, fue arrestado este jueves.

🚨 30+ arrests. 11 states. 1 nationwide takedown. Today the FBI dismantled a multi-million dollar gambling ring tied to La Cosa Nostra, including current & former NBA players and coaches — as well as an inside scheme to rig sports betting outcomes for profit. Cheating,… pic.twitter.com/dxzDO26NFJ — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 23, 2025

Según las investigaciones, Jones otorgaba información privilegiada sobre partidos de la NBA a los coacusados, quienes la utilizaban en apuestas deportivas.

Jones jugó 11 años en la NBA, en 10 equipos distintos durante su carrera.

Hace cuatro meses, las autoridades arrestaron a otro jugador de la NBA, Gilbert Arenas, acusado de organizar en su vivienda partidas de póker ilegales.

