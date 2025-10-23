Inegi: 63% de población se siente insegura en su ciudad; mujeres, las más afectadas

Redacción/SinEmbargo

23/10/2025 - 3:05 pm

En septiembre, el 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El consumo de alcohol, los robos y la venta de drogas son las conductas más observadas por las y los ciudadanos en sus colonias.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- En septiembre de 2025, el 63 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo difundió este jueves los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que muestran que la percepción de inseguridad aumentó respecto al mismo mes de 2024, cuando se situó en 58.6 por ciento, aunque se mantuvo prácticamente igual frente a junio de este año (63.2 por ciento).

Las mujeres reportaron un nivel más alto de temor: 68.2 por ciento dijo sentirse insegura, frente a 56.7 por ciento de los hombres. Esta diferencia fue compartida por Graciela Márquez Colín, presidenta del Inegi, quien difundió la infografía que ilustra el contraste entre ambos grupos.

Las ciudades donde la población percibió mayor inseguridad fueron Culiacán Rosales, Sinaloa (88.3 por ciento); Irapuato, Guanajuato (88.2 por ciento); Chilpancingo de los Bravo, Guerrero (86.3 por ciento); Ecatepec de Morelos, Estado de México (84.4 por ciento); y Cuernavaca, Morelos (84.2 por ciento).

En contraste, las urbes con menor percepción de riesgo fueron San Pedro Garza García, Nuevo León (8.9 por ciento); Piedras Negras, Coahuila (15 por ciento); Benito Juárez, Ciudad de México (15.6 por ciento); Los Mochis, Sinaloa (19.2 por ciento); y San Nicolás de los Garza, Nuevo León (22.4 por ciento).

El miedo se concentra en los espacios públicos: 71.7 por ciento de la población dijo sentirse insegura en los cajeros automáticos, 64.9 por ciento en el transporte público, 64.4 por ciento en las calles y 57.1 por ciento en las carreteras.

En cuanto a las expectativas sobre la evolución de la inseguridad, 23.9 por ciento cree que la situación empeorará y 34.0 por ciento que “seguirá igual de mal”, mientras que sólo 24.9 por ciento confía en que mejorará.

Los delitos más presenciados por la ciudadanía fueron el consumo de alcohol en la vía pública (58.2 por ciento), los robos o asaltos (47.6 por ciento) y la venta o consumo de drogas (39.9 por ciento). También destacaron el vandalismo (38.1 por ciento) y los disparos con armas de fuego (34.8 por ciento).

Además, 34.3 por ciento de las personas reportó haber tenido algún conflicto o enfrentamiento directo en el último trimestre, principalmente en las alcaldías de Álvaro Obregón (61.6 por ciento), Tlalpan (59.6 por ciento), Iztacalco (56.4 por ciento) y Benito Juárez (44.9), en la Ciudad de México.

El temor al delito ha llevado a cambios en la vida cotidiana: 40.6 por ciento de la población modificó hábitos relacionados con portar objetos de valor, 36.9 por ciento limitó la salida de menores de edad y 35 por ciento dejó de caminar de noche en su colonia.

En cuanto a la confianza en las autoridades, la Marina (86.7 por ciento), la Fuerza Aérea (83.2 por ciento) y el Ejército mexicano (83.0 por ciento) son percibidos como los cuerpos más efectivos.

En cambio, la Guardia Nacional (73.2 por ciento), la Policía Estatal (52.7 por ciento) y la Policía Preventiva Municipal (46.8 por ciento) obtuvieron una aprobación inferior.

ENSU20205_10_CP

Por último, los problemas más graves que afectan a las ciudades mexicanas no son sólo la inseguridad: 84.9 por ciento señaló los baches, 60.0 por ciento las coladeras tapadas y 59.6 por ciento las fallas en el suministro de agua. Y tan sólo el 30.3 por ciento de la población consideró que el Gobierno de su ciudad es eficaz para resolver estos problemas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

