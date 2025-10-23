Mi Beca para Empezar en CdMx: ¿Perdiste tu tarjeta? Aquí te explicamos cómo reponerla

Redacción/SinEmbargo

23/10/2025 - 2:26 pm

Si extraviaste la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar de la CdMx y no sabes cómo reponerla, aquí te explicamos qué debes hacer para solicitar una nueva.

Si extraviaste la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar y no sabes cómo reponerla, aquí te explicamos qué debes hacer para solicitar una nueva.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- ¿Eres madre, padre, tutora o tutor de algún estudiante que cursa el preescolar o la primaria? Si es así y el o la menor forma parte del programa Bienestar para Niñas y Niños: Mi Beca para Empezar del Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), esta información te interesa, ya que se dio a conocer cuál es el proceso para solicitar la reposición de la tarjeta de este apoyo.

En un esfuerzo por garantizar que ningún estudiante de educación básica pierda el apoyo económico que le permite continuar sus estudios, el Gobierno capitalino, a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), explicó qué debe hacerse en caso de extraviar la tarjeta del programa.

Si ya perdiste la tarjeta o simplemente deseas prevenirte en caso de que llegue a ocurrir, lo único que debes hacer es acudir a las oficinas del Fibien para solicitar una reposición.

¿Qué documentos necesitas llevar?

Según la información dada a conocer por el Fideicomiso, al momento de acudir a tramitar la reposición de la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar, debes llevar contigo lo siguiente:

  • Comprobante de registro al programa.
  • Identificación oficial vigente (original y copia).
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiado o beneficiada.
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

¿Cuál es el lugar y horario de atención?

La sede del Fibien se localiza en la calle Bucareli 134, en la colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx.

Las oficinas están abiertas en un horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a jueves, y de 9:00 a 15:00 horas los viernes.

¿Cuánto se recibe por la Beca?

El programa Bienestar para Niñas y Niños: Mi Becan para Empezar entrega una ayuda monetaria de 600 pesos mensuales a alumnas y alumnos de preescolar, mientras que para menores que asisten a la primaria el monto es de 650 pesos mensuales.

En el caso de estudiantes inscritos en Centros de Atención Múltiple (CAM) de todos los niveles el apoyo es de 600 pesos mensuales.

Es importante mencionar que esta beca sólo se entrega a las y los menores que viven en la CdMx y que están inscritos en instituciones educativas públicas de educación básica. En el caso de las y los adolescentes que asisten a secundaria, deben solicitar la Beca Rita Cetina que otorga el Gobierno federal.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Tiempos oscuros

"La verdad, querido lector, vivimos tiempos muy oscuros. La emergencia de un Gobierno como el de Trump,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Policías de BC: drones, narcotráfico e infiltración de cárteles

"Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Opinión en Video

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Galileo

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
1

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hubo un fallo en contra de Ricardo Salinas Pliego para el pago de 580 millones de dólares a acreedores extranjeros.
2

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
3

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Trump promete acciones militares en tierra.
4

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
5

La fortuna de Adán Augusto es un pantano escabroso: aparecen y desaparecen bienes...

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
6

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

La NBA enfrenta un nuevo escándalo luego de que figuras como Terry Rozier y Chauncey Billups fueran detenidas por su presunta relación con apuestas ilegales.
7

Escándalo explota en NBA: Terry Rozier y Chauncey Billups caen por apuestas ilegales

La FGE de Puebla confirmó la muerte de Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, a causa de un disparo en la cabeza.
8

La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

Un nuevo video muestra el momento en que los asaltantes del Museo del Louvre salen del inmueble con ayuda de un montacargas para luego emprender la huida.
9

VIDEO ¬ Así huyeron los asaltantes del Louvre tras su atraco; habría durado 7 minutos

Senadora del PRI propone la Ley Cuau-Adán
10

"Ley Cuau-Adán": Senadora propone sancionar a legisladores que incumplan sus labores

Hace una semana, Putla Villa de Guerrero, una ciudad en la sierra mixteca de Oaxaca, se vio conmocionada por el feminicidio de la maestra Fabiola Ortiz Medina.
11

Una maestra es asesinada en Oaxaca; alumno le habría disparado por mala calificación

Pan de muerto en la CdMx
12

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

En septiembre, el 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
13

Inegi: 63% de población se siente insegura en su ciudad; mujeres, las más afectadas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó este jueves los ataques que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho contra supuestas "narcolanchas" en el Pacífico.
14

Sheinbaum sobre el ataque a lanchas: "No estamos de acuerdo" y ya se lo dijimos a EU

El Gobierno de México, a través del Fondo de Cultura Económica (FCE), distribuirá gratuitamente 2.5 millones de libros a jóvenes de 14 países de América Latina.
15

FCE fomentará lectura en jóvenes de América Latina: regalará 2.5 millones de libros

Trump promete acciones militares en tierra.
1

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

En septiembre, el 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
2

Inegi: 63% de población se siente insegura en su ciudad; mujeres, las más afectadas

Si extraviaste la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar de la CdMx y no sabes cómo reponerla, aquí te explicamos qué debes hacer para solicitar una nueva.
3

Mi Beca para Empezar en CdMx: ¿Perdiste tu tarjeta? Aquí te explicamos cómo reponerla

La NBA enfrenta un nuevo escándalo luego de que figuras como Terry Rozier y Chauncey Billups fueran detenidas por su presunta relación con apuestas ilegales.
4

Escándalo explota en NBA: Terry Rozier y Chauncey Billups caen por apuestas ilegales

El Gobierno de México, a través del Fondo de Cultura Económica (FCE), distribuirá gratuitamente 2.5 millones de libros a jóvenes de 14 países de América Latina.
5

FCE fomentará lectura en jóvenes de América Latina: regalará 2.5 millones de libros

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a empresarios estadounidenses por huachicol fiscal.
6

La FGR investiga a empresarios de EU que estarían ligados a huachicol fiscal: Claudia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó este jueves los ataques que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho contra supuestas "narcolanchas" en el Pacífico.
7

Sheinbaum sobre el ataque a lanchas: "No estamos de acuerdo" y ya se lo dijimos a EU

Un nuevo video muestra el momento en que los asaltantes del Museo del Louvre salen del inmueble con ayuda de un montacargas para luego emprender la huida.
8

VIDEO ¬ Así huyeron los asaltantes del Louvre tras su atraco; habría durado 7 minutos

La inflación en México se ubicó en 3.63 por ciento anual durante la primera quincena de octubre, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
9

La inflación anual en México se modera a 3.63% durante la primera quincena de octubre

Las intensas lluvias e inundaciones provocadas por la perturbación tropical "90-E" han dejado un saldo de 79 muertos y 19 personas desaparecidas en México.
10

Las devastadoras lluvias ya dejan 79 muertos en México; hay 19 personas desaparecidas

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hubo un fallo en contra de Ricardo Salinas Pliego para el pago de 580 millones de dólares a acreedores extranjeros.
11

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Pete Hegseth dio a conocer ayer que el Comando Sur de Estados Unidos (EU) realizó otro “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico Oriental.
12

VIDEO ¬ EU ataca otra lancha en el Pacífico y mata a 3; Colombia condena operaciones