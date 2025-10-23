Mi Beca para Empezar en CdMx: ¿Perdiste tu tarjeta? Aquí te explicamos cómo reponerla

Si extraviaste la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar y no sabes cómo reponerla, aquí te explicamos qué debes hacer para solicitar una nueva.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- ¿Eres madre, padre, tutora o tutor de algún estudiante que cursa el preescolar o la primaria? Si es así y el o la menor forma parte del programa Bienestar para Niñas y Niños: Mi Beca para Empezar del Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), esta información te interesa, ya que se dio a conocer cuál es el proceso para solicitar la reposición de la tarjeta de este apoyo.

En un esfuerzo por garantizar que ningún estudiante de educación básica pierda el apoyo económico que le permite continuar sus estudios, el Gobierno capitalino, a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), explicó qué debe hacerse en caso de extraviar la tarjeta del programa.

Si ya perdiste la tarjeta o simplemente deseas prevenirte en caso de que llegue a ocurrir, lo único que debes hacer es acudir a las oficinas del Fibien para solicitar una reposición.

¿Qué documentos necesitas llevar?

Según la información dada a conocer por el Fideicomiso, al momento de acudir a tramitar la reposición de la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar, debes llevar contigo lo siguiente:

Comprobante de registro al programa.

Identificación oficial vigente (original y copia).

Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiado o beneficiada.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

¿Cuál es el lugar y horario de atención?

La sede del Fibien se localiza en la calle Bucareli 134, en la colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx.

Las oficinas están abiertas en un horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a jueves, y de 9:00 a 15:00 horas los viernes.

Beneficiarias y beneficiarios, descarga tu Comprobante de Registro al ciclo escolar 2025- 2026. 👇Sigue estos pasos para descargarlo desde la Llave CDMX 🔑👇#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/VkXEcVI3s6 — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) October 23, 2025

¿Cuánto se recibe por la Beca?

El programa Bienestar para Niñas y Niños: Mi Becan para Empezar entrega una ayuda monetaria de 600 pesos mensuales a alumnas y alumnos de preescolar, mientras que para menores que asisten a la primaria el monto es de 650 pesos mensuales.

En el caso de estudiantes inscritos en Centros de Atención Múltiple (CAM) de todos los niveles el apoyo es de 600 pesos mensuales.

Es importante mencionar que esta beca sólo se entrega a las y los menores que viven en la CdMx y que están inscritos en instituciones educativas públicas de educación básica. En el caso de las y los adolescentes que asisten a secundaria, deben solicitar la Beca Rita Cetina que otorga el Gobierno federal.