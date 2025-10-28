Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Álvaro Delgado Gómez

28/10/2025 - 12:05 am

En su último acto como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls Esponda destinó entre 3 y 7 millones de pesos para el transporte en avión de 210 invitados al XXX Congreso Nacional de Magistradas y Magistrados del TFJA realizado en Chiapas.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El Magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, su tierra natal que aspira a gobernar, que costó tres millones de pesos sólo en hospedaje, bebidas y alimentación para más de 200 personas durante dos días.

Valls Esponda, hijo del ministro salinista Sergio Valls Hernández, destinó para este año entre 3 y 7 millones de pesos para el transporte aéreo del personal del TFJA, con el que pagaron los pasajes de sus 210 invitados al XXX Congreso Nacional de Magistradas y Magistrados del organismo en Chiapas en cuyo Gobernador, Eduardo Ramírez, estuvo presente en la inauguración y ya lo invitó a su gabinete, aunque también aspira a ser Cónsul de México.

En su mensaje de inauguración del congreso, el jueves 16 de octubre, el Magistrado presidente de la Sala Superior del TFJA aseveró que la justicia debe ser popular, democrática, honesta y transparente, y se dirigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum para afirmar que “comparte con el gobierno de México su compromiso con la justicia, con la democracia y, sobre todo, con el pueblo”.

Portada del contrato pagado por el TFJA
El TFJA de Valls Esponda pagó un contrato de casi tres millones de pesos —2 millones 998 mil 229 con 96 centavos— para el Congreso Nacional celebrado del miércoles 15 al viernes 17 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Imagen, SE

De acuerdo con el contrato que el TFJA asignó a la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., del que SinEmbargo tiene copia, el TFJA de Valls Esponda pagó casi tres millones de pesos —2 millones 998 mil 229 con 96 centavos— para el Congreso Nacional celebrado del miércoles 15 al viernes 17 de octubre en hoteles de San Cristóbal de las Casas.

El servicio de esta empresa fue para atender hasta a 210 personas, que incluyó hospedaje, alimentos y bebidas, así como montaje y acondicionamiento de espacios para el congreso, suministros de papelería, material conmemorativo, registro, fotografías conmemorativas y red inalámbrica en el recinto del evento.

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas. Foto: X@TFJAMexico
Guillermo Valls saluda al Gobernador morenista Eduardo Ramírez. Foto: X@TFJAMexico

Los participantes en el Congreso Nacional del TFJA, que contó también con invitados, llegaron el miércoles 15 de octubre a Chiapas al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, desde donde se trasladaron para su hospedaje al pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, donde se celebró la ceremonia de inauguración, el jueves 16.

En los hechos, este fue uno de los últimos actos de Valls Esponda como Magistrado presidente del TFJA, porque se prevé que se aliente la elección de su sucesor de enero a diciembre, luego de que la Presidenta Sheinbaum propuso y el Senado avaló a cinco nuevos integrantes de la Sala Superior por 15 años cada uno.

Por esa razón no han tomado posesión Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez, la primera de las cuales se perfila para suceder a Valls Esponda en la presidencia por los siguientes tres años.

En la disputa por la nueva presidencia del TFJA se han pronunciado internamente Luz María Anaya Domínguez y Julio Ángel Sabines Chesterking, ambos propuestos como magistrados en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que responden más al exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra y a Ricardo Monreal, respectivamente.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

