VIDEO ¬ Damnificados de Álamo, Veracruz avientan lodo a la Edil; denuncian abandono

Los damnificados de Álamo reclamaron a la Edil Blanca Lilia Arrieta por haberse presentado catorce días después del desbordamiento del río Cazones; reprocharon la falta de ayuda de su Gobierno.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Los habitantes del municipio de Álamo, Veracruz, reclamaron, corrieron y aventaron lodo a la Presidenta Municipal, Blanca Lilia Arrieta Pardo, por su tardía respuesta a la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias que azotaron a esta y otras comunidades del país la semana pasada.

En un video que circula en redes sociales, se observa a los habitantes de la colonia Pantepec reclamar a la funcionaria por visitar la comunidad 14 días después de las lluvias que dejaron inundaciones y otras afectaciones a los habitantes.

“¿14 días después te presentas?”, cuestionó una mujer a la Edil cuando ésta conversaba con algunos de los lugareños.

A este reclamo se sumaron otros como: "¡Rata de mierda!", "¡No regreses maldita!","¡Lambiscona!", "¡Ratera!". Incluso hubo quien propuso amarrar a la funcionaria.

En #México damnificados del municipio de Álamo Veracruz, corrieron y lanzaron lodo a la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta Pardo, tras visitarlos después de 14 días después de las inundaciones. #noticias #viral #política #trending pic.twitter.com/pRA1UWG73m — Newsidly (@newsidly) October 23, 2025

La molestia fue tal que los habitantes exigieron a la Presidenta Municipal que se retirara del sitio al grito de "¡fuera, fuera!", mientras le lanzaban bolas de lodo.

Ante esta situación, Arrieta Pardo optó por retirarse junto a su equipo a bordo de una camioneta, aunque no logró eludir las bolas de fango que le cayeron encima.

"Le eché lodo para que sienta lo que mi cuerpo recibe, y ella va bien limpia", agregó otra de las mujeres, evidentemente molesta.

La indignación de los habitantes se debió a la tardía respuesta de su Administración ante la emergencia generada por el desbordamiento del río Cazones, que provocó una gran inundación que alcanzó viviendas, negocios y dejó las calles llenas de lodo.

Las familias tuvieron que ser evacuadas, y en muchos casos, tuvieron que refugiarse en las azoteas para evitar ser arrastradas por la corriente.

Habitantes del municipio Alamo Temapache, en Veracruz, expulsaron a la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta lanzándole piedras y lodo tras acusarla de abandonar a la población, presentándose hasta 13 días después con despensas. pic.twitter.com/FYSqQg8Kcv — ElQronistaMX (@El_Qronista) October 23, 2025

Lluvias ya dejan 79 muertos y 19 personas desaparecidas

Las intensas lluvias e inundaciones provocadas por la perturbación tropical "90-E" han dejado un saldo de 79 muertos y 19 personas desaparecidas en cuatro entidades del país: Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, según el último reporte del Gobierno de México.

Aunque cinco estados han registrado afectaciones por el fenómeno, incluyendo San Luis Potosí, hasta el corte del 22 de octubre a las 20:00 horas, no se reportan muertes ni personas no localizadas en esa entidad.

¿Cuáles son las cifras por estado?

Veracruz: 35 fallecidos; siete personas no localizadas.

Hidalgo: 22 fallecidos; nueve personas no localizadas.

Puebla: 21 fallecidos; tres personas no localizadas.

Querétaro: un fallecido; sin personas no localizadas.

San Luis Potosí: sin personas fallecidas ni desaparecidas.

Mientras tanto, las labores de búsqueda, atención a damnificados y restablecimiento de servicios continúan en las zonas impactadas, en coordinación con autoridades estatales, municipales y federales.