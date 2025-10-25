Un accidente dejó al profesor Omar en silla de ruedas. Aún así lo obligan a trabajar

Nora Gaspar Reséndiz

25/10/2025 - 5:00 pm

Maestro enfermo en SLP

En redes sociales se viralizó el caso del profesor Omar Ulises Aradillas Márquez, quien continuaba impartiendo clases en la primaria Benito Juárez, ubicada en el municipio de Ébano, en San Luis Potosí, pese a su delicado estado de salud a consecuencia de una caída y una bacteria que lo afectan.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Pese a su delicado estado de salud, un profesor de educación básica de San Luis Potosí está siendo forzado a continuar impartiendo clases, por lo que padres de familia del plantel educativo organizaron una protesta para exigir que se le otorgue incapacidad médica al docente. En respuesta, la institución de salud a la que pertenece el profesor, aseguró que se le ha brindado la atención requerida.

A través de redes sociales, se viralizó el caso del profesor Omar Ulises Aradillas Márquez, quien, pese a su delicado estado de salud, está siendo forzado a continuar impartiendo clases en la primaria Benito Juárez, ubicada en el municipio de Ébano, en San Luis Potosí, según se señaló en la denuncia pública que se viralizó en la plataforma de Facebook y en algunos medios locales.

En una publicación que se difundió el pasado 9 de octubre, se detalló que el docente sufrió un accidente doméstico por lo que no puede caminar y depende de una silla de ruedas para trasladarse, a lo que se suma una infección bacteriana que “destruyó su sistema inmune”, lo que lo ha limitado físicamente para continuar laborando.

“El maestro Omar Ulises Aradillas Márquez de la Primaria Benito Juárez está viviendo una pesadilla. Su cuerpo ya no le responde, una bacteria destruyó su sistema inmune y un accidente doméstico lo dejó sin poder caminar. Aun así, el sistema le exige que se presente a trabajar”, se destacó en la denuncia pública.

En la misma publicación se acusó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de negarle la correspondiente incapacidad al docente, bajo el argumento de que “el accidente no ocurrió en horario laboral”, hecho que motivó la indignación de los padres de familia quienes se organizaron para hacer una protesta en la primaria Benito Juárez.

“El maestro no puede mantenerse en pie, pero lo tratan como si fuera una máquina, como si su vida no valiera nada”, denunciaron los padres, quienes exigieron que se le brinde “atención médica inmediata y licencia con goce de sueldo”, además, solicitaron que se sancione a “los funcionarios que lo abandonaron”.

Asimismo, aseguraron que el “ISSSTE sí contempla licencias y subsidios por enfermedad o accidente ‘ajeno al trabajo’. Es decir, el hecho de que no haya ocurrido durante el horario laboral no debería impedir otorgar la incapacidad médica, siempre que el servicio médico lo dictamine”, por lo que consideraron que la negativa de incapacidad “no tiene justificación moral ni humana”.

Durante la manifestación que los padres de familia hicieron en las instalaciones de la escuela Primaria Benito Juárez, Isael Villa de Jesús, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comentó al diario El Sol de San Luis que pese a las limitaciones físicas que el docente enfrenta, el ISSSTE le ha negado la incapacidad médica que requiere.

Como consecuencia a esta negativa, el profesor ha seguido asistiendo al plantel, ya que de no presentarse a impartir clases, las autoridades educativas podrían levantarle una acta administrativa bajo la justificación de abandono de empleo, pese a que la primaria no cuenta con las instalaciones adecuadas para que él pueda desplazarse de forma segura, ya que acude en silla de ruedas.

Villa de Jesús puntualizó a El Sol de San Luis que el profesor Aradillas Márquez está siendo atendido en una clínica de Ciudad Valles, en donde, aseguró, la atención médica es deficiente e inhumanas, debido a la escasez de consultas médicas, a la lenta programación de estudios clínicos y a la dificultad para que se otorguen incapacidades médicas, sin que, hasta ese momento, se haya pronunciado alguna autoridad institucional.

El estado de salud del docente también ha preocupado a los padres de familia, ya que, por un lado, empatizan con la situación de salud por la que atraviesa el profesor y, por otro, están angustiados ante la posibilidad de que la calidad en la educación de sus hijos, disminuya, ya que consideran que Aradillas Márquez no se encuentra en óptimas condiciones físicas como para desempeñar sus funciones plenamente

Esto generó que se organizaran para protestar en las instalaciones de la primaria Benito Juárez para exigir a las autoridades de salud que le otorguen la incapacidad que el docente requiere, así como una atención médica adecuada. Mientras que a las autoridades educativas los padres solicitaron que les envíen a un profesor suplente para que asuma las labores de Aradillas Márquez, en tanto éste permanezca en incapacidad.

“Un maestro no debería rogar por lo que es un derecho, la enfermedad no tiene horario laboral, y la empatía tampoco”, destacaron los inconformes en su publicación difundida por redes sociales, tras la cual la Representación del ISSSTE en San Luis Potosí emitió un comunicado, en el que se afirmó han seguido el caso del profesor Aradillas Márquez de manera puntual.

Incluso, se aseguró que, cuando se ha requerido, esa institución de salud ha brindado las licencias médicas necesarias para la recuperación del docente. Además, destacó que las subdelegaciones de San Luis Potosí y Tamaulipas ya trabajan de manera coordinada para atender al docente, quien fue canalizado a Tampico, en donde se cuenta con el equipo especializado realizarle los estudios que necesite.

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

