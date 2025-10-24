FGE de Chiapas detiene a "El Chesman", presunto homicida del sacerdote Marcelo Pérez

"El Chesman" es señalado como presunto corresponsable del homicidio del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien era reconocido por su activismo en Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que ayer fue detenido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Héctor "N", alias “El Chesman", por su presunta corresponsabilidad en el homicidio del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2024.

"Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Héctor 'N', alias 'El Chesman', como presunto responsable de los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, cometido en agravio de la sociedad, por hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023, en San Cristóbal de Las Casas", indicó la dependencia en un comunicado.

"El Chesman" se encuentra relacionado con la carpeta de investigación del homicidio del párroco Marcelo Pérez, ocurrido el 20 de octubre del año pasado en San Cristóbal de las Casas.

"Por lo anterior, existe una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República para ejecutar la orden de aprehensión de índole federal por el delito de homicidio calificado", indicó la dependencia estatal.

La Fiscalía detalló que el indiciado es el líder de un grupo criminal denominado “Los Motonetos” que amedrentaba a los habitantes de esta comunidad "solicitándoles dinero a cambio de permitir el paso de los productos que transportaban para vender; cuando las víctimas se negaban eran objeto de agresiones físicas o daños a sus vehículos".

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, fue asesinado el 20 de octubre de 2024 al salir de misa por sujetos a bordo de una motocicleta que le dispararon con arma de fuego. El padre era reconocido por su activismo en Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas.

El líder religioso se transportaba en su vehículo luego de oficiar una misa en el templo del barrio de Cuxtitali y se dirigía al templo de Guadalupe cuando le dispararon.

Tres días después del homicidio del sacerdote Marcelo Pérez las autoridades detuvieron a Edgar "M", identificado como autor material del asesinato del religioso, quien el pasado 6 de agosto fue sentenciado a 20 años de prisión.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo sentencia condenatoria en contra de Edgar 'M', por haberse acreditado plenamente su responsabilidad como autor material en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja”, informó la dependencia el pasado 6 de agosto.

La dependencia detalló que el ahora sentenciado se ubicó a las afueras de la iglesia, y después de seguir al sacerdote que acababa de presidir una ceremonia religiosa, le disparó con un arma de fuego.