Javier Vargas Arias, empresario citrícola, es asesinado a balazos en Álamo, Veracruz

Javier Vargas Arias, empresario citrícola, fue asesinado a balazos en Veracruz. Su caso se suma al homicidio en Michoacán de Bernardo Bravo Márquez, líder limonero, cuyo ataque ocurrió apenas el lunes.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Un empresario citrícola, identificado como Javier Vargas Arias, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este jueves en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con medios locales, Javier Vargas Arias fue atacado por un grupo de hombres armados a bordo de una camioneta, mientras caminaba por las calles del ejido Jardín Nuevo. Sin embargo, los agresores huyeron de dicha zona luego de dejar herido al empresario.

Dado lo anterior, Vargas Arias fue trasladado al Hospital General de Álamo Temapache, pero el equipo de emergencias no pudo salvar su vida, por lo que se reportó su fallecimiento minutos después de ingresar a la unidad médica del estado de Veracruz.

La zona donde fue atacado el productor de naranjas fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad, a fin de resguardar el sitio hasta la llegada de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, personal de la Policía Ministerial y peritos especializados recabaron los indicios correspondientes para iniciar una carpeta de investigación por el caso.

🚨I Asesinan al empresario de cítricos, Javier Vargas Arias, mientras realizaba sus labores en #Veracruz. 🔴 Vargas Arias, de 43 años, fue atacado por un comando armado en el municipio de Álamo, zona líder en producción de naranja. El empresario fue trasladado al Hospital… pic.twitter.com/fDKMeI7u1y — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 23, 2025

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el móvil del crimen ni sobre posibles responsables. La Fiscalía estatal ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer la situación.

Este hecho se sumó al asesinato en Michoacán del líder limonero Bernardo Bravo Márquez, quien también se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, por lo que era considerado como un defensor del campo y de los productores de la región.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el cuerpo del líder limonero fue localizado el pasado lunes al interior de su vehículo, sobre el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates, en el municipio de Apatzingán.

Tras lo sucedido, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de Rigoberto "N", alias "El Pantano", quien fue señalado como uno de los responsables de extorsionar a productores limón en Apatzingán.

Un día después, García Harfuch dio a conocer la detención de otra persona que también estaría implicada en el asesinato de líder limonero.

"Hace unos momentos, las autoridades del estado de Michoacán en coordinación con el Gabinete de Seguridad tuvieron otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad junto con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este homicidio y de muchos otros en ésta región", indicó el funcionario en su comparecencia frente a senadores.

La propia Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el asesinato de Bernardo Bravo Márquez. “Es muy triste”, dijo la mandataria federal en su conferencia matutina del pasado martes.

"Es muy triste y lamentable de este dirigente de producción y comercialización de limón (...). Tiene que haber justicia en este caso y está todo el Gabinete de Seguridad apoyando a la Fiscalía y al Gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables".