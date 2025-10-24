"Alito" Moreno tacha a panistas de cobardes por romper alianza: "salen a lloriquear"

Redacción/SinEmbargo

23/10/2025 - 6:43 pm

"Salen a lloriquear", afirma "Alito" sobre decisión de panistas de romper alianza.

"Alito" Moreno Cárdenas cuestionó si divididos como oposición, el PRI y el PAN pueden ser competitivos ante Morena y aseguró que los panistas le tienen miedo al Gobierno.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ayer la decisión del Partido Acción Nacional (PAN) de no continuar con su alianza electoral para los comicios de 2027, algo que calificó de "cobarde" y que aseguró beneficiará a Morena.

“Ahora resulta que, en lugar de aguantar, tener carácter como lo ha hecho el PRI; enfrentar a este Gobierno cínico y corrupto de Morena, como lo estamos haciendo los priistas, como lo está haciendo un servidor, ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI", sostuvo Moreno Cardenas ante medios de comunicación en el Senado. "Para nada, el candidato a la Presidencia de la República en 2024, el candidato a la Jefatura de Gobierno fueron propuestas de Acción Nacional y fuimos en una coalición”, recordó "Alito".

Alejandro Moreno explicó que los panistas temen ser perseguidos bajo señalamientos de corrupción. “Lo que no puede ser es que haya miedo de que les peguen dos, tres apretones; dos, tres calambres, y les dicen el cártel inmobiliario y ‘los vamos a perseguir’, y ahí se echan para atrás muertos de miedo", expuso el priista.

"No, hay que estar echados para adelante, hay que construir en unidad, hay que darle resultados a los ciudadanos y los ciudadanos saben que hoy el partido que está firme, que está sólido, que es opositor, que no nos echan para atrás y que no tenemos miedo, es el Partido Revolucionario Institucional (…) ¿Ustedes creen que divididos somos más competitivos?”, cuestionó.

Moreno Cárdenas, sin embargo, no descartó la posibilidad de estar abierto a volver a hacer alianzas electorales.

“El PRI está listo para competir en los 300 distritos, en las 17 gubernaturas y vamos a constituir no sólo una opción real, el PRI es un partido opositor, firme, a nosotros no nos doblan, a nosotros no nos echan para atrás, a nosotros no nos intimidan, porque no le tenemos miedo al Gobierno”, subrayó.

En medio de la peor crisis como partido político desde que ganó la Presidencia de la República en el año 2000, con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón que abandonaron la militancia, con sólo cuatro gobiernos estatales, con raquítica votación y con un dirigente nacional vinculado a la delincuencia, Jorge Romero Herrera, el Partido Acción Nacional (PAN) inició el sábado su “relanzamiento” con su “divorcio” del PRI.

El “divorcio” del PRI de Alejandro Moreno Cárdenas fue planteado en el informe de la comisión de análisis del PAN, elaborado por Julio Castillo López tras la “derrota cultural” ante la izquierda en las elecciones federales de 2024, como parte de nueva narrativa y la reestructuración de su vida interna.

-Con información de Obed Rosas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

