Sheinbaum visita Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones

Sheinbaum aseguró que las familias damnificadas por las lluvias registradas a inicios del mes de octubre, no están solas y el Gobierno de México seguirá atendiendo sus necesidades.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este jueves Poza Rica, Veracruz, zona devastada por el desborde del río Cazones a causa de las intensas lluvias de hace dos semanas, las cuales dejan hasta el momento 79 muertos y miles de damnificados en dicha entidad, así como en Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. La mandataria afirmó que se construirá un muro de contención en el torrente para evitar una tragedia similar en el futuro.

“Lo que queremos es que Poza Rica quede mejor que lo que estaba antes de esta inundación. [...] Tenemos que desazolvar el río, porque ha perdido su capacidad de almacenamiento, entre la Conagua y la Secretaría de Marina, van a empezar poco a poco, y además el muro y todo lo que se tenga que hacer para evitar que vuelva a ocurrir una situación como esta”, expresó.

La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por la Gobernadora del estado, Rocío Nahle García; la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

En Poza Rica, Veracruz, supervisamos avances de limpieza y visitamos el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias. No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades. pic.twitter.com/NmkJxgLgQW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 23, 2025

La necesidad de un muro no es nueva y las autoridades municipales habían advertido su urgencia.

El Plan de Desarrollo de Poza Rica de 2018 a 2021 indicaba que era prioritario construir un muro en el río Cazones para prevenir inundaciones, pero lo obra no se terminó, pese a que el actual Alcalde, de partido Morena, Fernando Luis Remes, aseguró en diciembre de 2023 que hablaría con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para reanudar el trabajo.

“En Poza Rica, Veracruz, supervisamos avances de limpieza y visitamos el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias. No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades”, informó a través de sus redes sociales.

En el Módulo de Bienestar del municipio, la Jefa del Ejecutivo Federal explicó que ayer la Secretaría de Bienestar inició la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos, así como de dos vales de despensa y uno de enseres.

Además, les aseguró que el Gobierno de México no se irá de la zona hasta que todas las familias sean atendidas. Recordó que se entregará un apoyo adicional para la reconstrucción de viviendas, cuyo monto será según el nivel de daños, lo cual se definirá de acuerdo al Censo de Bienestar que realizan las Servidoras y los Servidores de la Nación.