COMPAS anuncia el cierre definitivo de su planta automotriz en Aguascalientes en 2026

Cooperation Manufacturing Plant, conformado por Nissan y Mercedes Benz, fue constituido en el año 2015 en Aguascalientes; inició como un proyecto conjunto entre las armadoras Daimler y la Alianza Renault-Nissan.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- El complejo industrial automotriz Cooperation Manufacturing Plant (Compas) , conformado por Nissan y Mercedes Benz, anunció el cierre definitivo de su planta en Aguascalientes para el 31 de mayo de 2026.

"Les informamos que derivado de los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores, los accionistas de Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (Compas) han tomado la decisión de concluir las operaciones de esta planta el 31 de mayo de 2026", informó la empresa en un comunicado.

Compas se dedica a ensamblar los modelos SUV Infiniti QX50 y QX55, mientras que Mercedes-Benz arma en esta planta su modelo GLB, todos exportados hacia la Unión Americana.

"Los vehículos que ensamblamos tienen un ciclo de vida natural, por lo que la producción de los modelos de Infiniti será concluida durante el mes de noviembre del presente año, y la producción del modelo de Mercedes-Benz concluirá durante el mes de mayo de 2026", adelantó el complejo automotriz.

Compas destacó que cuenta con una "solidez financiera y capacidad de pago" lo que le permitiría cumplir con todas sus obligaciones comerciales al finalizar contratos de compra venta ya pactados.

"Todos nuestros compromisos contractuales serán cumplidos en tiempo y forma, conforme a los acuerdos comerciales vigentes", dijo y agregó que además que ese proceso irá acompañado de una "comunicación constante y transparente para dar certidumbre y atender cualquier situación que pudiera presentarse".

Compas Aguascalientes 2 se remonta a 2015, año en que comenzó la construcción de esta planta armadora en una área de 110 hectáreas en un terreno adjunto al existente complejo de manufactura Nissan Aguascalientes A2. La producción de Compas contaba con una capacidad inicial de producción anual de más de 230 mil vehículos y contribuía con la generación de tres mil 600 empleos directos.

Nissan tiene un profundo problema financiero. Y Mercedes ya no vende tan bien como antes.

La alianza de ambas a través de la Cooperación Manufacturera Planta Aguascalientes (COMPAS) termina.

Para los modelos Infiniti de Nissan, en Nov. 30 y para Mercedes en May 31.

Cooperation Manufacturing Plant tiene el 50 por ciento de acciones de Nissan y Mercedes Benz fue constituido en el año 2015 como un proyecto conjunto entre las armadoras Daimler y la Alianza Renault-Nissan, con una inversión de mil millones de dólares, en ese entonces.

La medida anunciada tiene lugar en el contexto comercial y arancelario que la Administración del Presidente Trump ha venido implementando desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año. Donald Trump ha impuesto, desde entonces, una política impositiva que afecta la producción y las finanzas de múltiples empresas e industrias como la automotriz.