COMPAS anuncia el cierre definitivo de su planta automotriz en Aguascalientes en 2026

Redacción/SinEmbargo

23/10/2025 - 10:19 pm

El complejo industrial automotriz Compas, conformado por Nissan y Mercedes Benz, cerrará definitivamente su planta en Aguascalientes para el 31 de mayo de 2026.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Profeco llama a revisión más de 21 mil camionetas Nissan. ¿Por qué? Aquí los detalles

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

El Presidente de EU ajusta políticas para aliviar tarifas de la industria automotriz

Cooperation Manufacturing Plant, conformado por Nissan y Mercedes Benz, fue constituido en el año 2015 en Aguascalientes; inició como un proyecto conjunto entre las armadoras Daimler y la Alianza Renault-Nissan.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- El complejo industrial automotriz Cooperation Manufacturing Plant (Compas) , conformado por Nissan y Mercedes Benz, anunció el cierre definitivo de su planta en Aguascalientes para el 31 de mayo de 2026.

"Les informamos que derivado de los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores, los accionistas de Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (Compas) han tomado la decisión de concluir las operaciones de esta planta el 31 de mayo de 2026", informó la empresa en un comunicado.

Compas se dedica a ensamblar los modelos SUV Infiniti QX50 y QX55, mientras que Mercedes-Benz arma en esta planta su modelo GLB, todos exportados hacia la Unión Americana.

El complejo industrial automotriz Compas, conformado por Nissan y Mercedes Benz, cerrará definitivamente su planta en Aguascalientes para el 31 de mayo de 2026.
El comunicado de Compas indica que cuenta con la suficiente solidez financiera y capacidad de pago para cumplir con sus obligaciones comerciales. Foto: Compas

"Los vehículos que ensamblamos tienen un ciclo de vida natural, por lo que la producción de los modelos de Infiniti será concluida durante el mes de noviembre del presente año, y la producción del modelo de Mercedes-Benz concluirá durante el mes de mayo de 2026", adelantó el complejo automotriz.

Compas destacó que cuenta con una "solidez financiera y capacidad de pago" lo que le permitiría cumplir con todas sus obligaciones comerciales al finalizar contratos de compra venta ya pactados.

"Todos nuestros compromisos contractuales serán cumplidos en tiempo y forma, conforme a los acuerdos comerciales vigentes", dijo y agregó que además que ese proceso irá acompañado de una "comunicación constante y transparente para dar certidumbre y atender cualquier situación que pudiera presentarse".

Compas Aguascalientes 2 se remonta a 2015, año en que comenzó la construcción de esta planta armadora en una área de 110 hectáreas en un terreno adjunto al existente complejo de manufactura Nissan Aguascalientes A2. La producción de Compas contaba con una capacidad inicial de producción anual de más de 230 mil vehículos y contribuía con la generación de tres mil 600 empleos directos.

Cooperation Manufacturing Plant tiene el 50 por ciento de acciones de Nissan y Mercedes Benz fue constituido en el año 2015 como un proyecto conjunto entre las armadoras Daimler y la Alianza Renault-Nissan, con una inversión de mil millones de dólares, en ese entonces.

La medida anunciada tiene lugar en el contexto comercial y arancelario que la Administración del Presidente Trump ha venido implementando desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año. Donald Trump ha impuesto, desde entonces, una política impositiva que afecta la producción y las finanzas de múltiples empresas e industrias como la automotriz.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Tiempos oscuros

"La verdad, querido lector, vivimos tiempos muy oscuros. La emergencia de un Gobierno como el de Trump,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Policías de BC: drones, narcotráfico e infiltración de cárteles

"Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

+ Sección

Galileo

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
2

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
3

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
4

Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

El complejo industrial automotriz Compas, conformado por Nissan y Mercedes Benz, cerrará definitivamente su planta en Aguascalientes para el 31 de mayo de 2026.
5

COMPAS anuncia el cierre definitivo de su planta automotriz en Aguascalientes en 2026

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
6

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

7

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
8

La fortuna de Adán Augusto es un pantano escabroso: aparecen y desaparecen bienes...

Trump promete acciones militares en tierra.
9

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
10

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

El FBI destapa red de apuestas ilegal en NY... y el resurgir de la mafia italiana
11

El FBI revela red ilegal de apuestas en NY, y el resurgir de la mítica mafia italiana

Pan de muerto en la CdMx
12

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

13

No había vacuna. Miles morían. Philips regaló en México ventiladores que no servían

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.
14

Fabricantes y distribuidoras de medicinas incumplen sus entregas sin castigo

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
15

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Casa Blanca informó que el Presidente Donald Trump sostendrá una reunión el próximo 30 de octubre en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping.
1

La Casa Blanca confirma reunión de Trump con Xi Jinping el próximo 30 de octubre

El FBI destapa red de apuestas ilegal en NY... y el resurgir de la mafia italiana
2

El FBI revela red ilegal de apuestas en NY, y el resurgir de la mítica mafia italiana

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos
3

#PuntosyComas ¬ La percepción de inseguridad crece en la Ciudad de México

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.
4

Fabricantes y distribuidoras de medicinas incumplen sus entregas sin castigo

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz
5

La ASF detecta irregularidades por 1,115 mdp en el Gobierno de Cuitláhuac en Veracruz

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
6

Salud abre centros de vacunación en CdMx: ¿Cuándo y a dónde asistir para protegerte?

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
7

Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

8

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
9

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Sheinbaum vista Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones.
10

Sheinbaum visita Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones

SSPC hace detención de presunto criminal.
11

Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU

La FGE de Chiapas detuvo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a “El Chesman", presunto responsable del homicidio del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez.
12

FGE de Chiapas detiene a "El Chesman", presunto homicida del sacerdote Marcelo Pérez