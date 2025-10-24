El FBI revela red ilegal de apuestas en NY, y el resurgir de la mítica mafia italiana

El director del FBI, Kash Patel, calificó el caso como “histórico”, tanto por el volumen de dinero involucrado como por la sofisticación del esquema.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- La sombra de la mafia italiana vuelve a extenderse sobre Nueva York y, esta vez, también sobre la Asociación Nacional de Básquetbol (NBA, por sus siglas en inglés). Autoridades federales y locales detuvieron este jueves a más de 30 personas —entre ellas al jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, y al entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups— por su presunta participación en un esquema de apuestas deportivas ilegales y manipulación de juegos que habría generado decenas de millones de dólares.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York, la investigación, encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) destapó una red operada por miembros de las míticas cinco familias mafiosas de la ciudad, los Genovese, Gambino, Bonanno, Lucchese y Colombo, históricamente conocidos por controlar actividades del crimen organizado de la ciudad desde los años 30.

El portavoz de la Fiscalía, John Marzulli, confirmó que 31 personas fueron arrestada y que otras más se entregarían en los próximos días. El director del FBI, Kash Patel, calificó el caso como “histórico”, tanto por el volumen de dinero involucrado como por la sofisticación del esquema, que habría utilizado criptomonedas y métodos de lavado de dinero para ocultar ganancias ilícitas.

(1/3) “As alleged, members and associates of organized crime families fixed illegal poker games as part of a highly sophisticated and lucrative fraud scheme to cheat victims out of millions of dollars and conspired with others to perpetrate their frauds,” stated USA Nocella. — US Attorney EDNY (@EDNYnews) October 23, 2025

Las autoridades detallaron que el fraude no sólo incluía apuestas deportivas ilegales, sino también la manipulación de partidas de póker de alto riesgo, donde las víctimas eran atraídas por la presencia de figuras actuales y retiradas de la NBA. Se calcula que en esos juegos se defraudaron al menos siete millones de dólares.

Un artículo del New York Times destacó hoy que “en Nueva York las cinco familias aún tienen cartas para jugar”, para señalar el sorpresivo resurgir de dichas organizaciones en la última década.

El abogado de Rozier, Jim Trusty, declaró a ESPN que su cliente ya había sido interrogado en 2023 por la NBA y el FBI, y que en aquel momento se determinó que no había cometido delito alguno. Hasta ahora, ni la NBA ni los Miami Heat han emitido comentarios oficiales sobre la detención.

31 Defendants, Including Members and Associates of Organized Crime Families and National Basketball Association Coach Chauncey Billups, Charged in Schemes to Rig Illegal Poker Games https://t.co/h8o9nCgz4i (Announced with @NewYorkFBI @HSINewYork @FBIDirectorKash and @NYPDnews) — US Attorney EDNY (@EDNYnews) October 23, 2025

FBI arresta a Terry Rozier

Terry Rozier, jugador del Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, han sido detenidos por estar vinculados a casos de apuestas ilegales.

El arresto de Rozier se habría producido después de que los Miami Heat fuesen derrotados en la noche del miércoles por los Orlando Magic, en el primer partido de los dos equipos en la nueva temporada de la NBA.

ESPN señaló que Rozier fue arrestado en la mañana del jueves en un hotel de Orlando.

-Con información de La Opinión.