Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este jueves que Zhi Dong Zhang, mejor conocido como “Brother Wang”, fue extraditado de Cuba a México y luego entregado a Estados Unidos, donde se le requiere por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y por establecer alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia. El individuo contaba con una ficha emitida por la Interpol.

"El 11 de julio de 2025, se fugó de las autoridades después de que un Juez lo beneficiara con la medida de prisión domiciliaria, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales", recordó Harfuch en X, antes Twitter.

Posterior a su fuga, el 31 de julio de este año, el fugitivo fue detenido en Cuba junto con otras dos personas. Este jueves fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, gracias a las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la SSPC, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Agradecemos a la Presidencia de Cuba por su valiosa colaboración”, expresó García Harfuch al dar a conocer el resultado de la operación internacional.

Resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación, el 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del @GabSeguridadMX detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong “N”, identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero… pic.twitter.com/0J3ieN3uE3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 24, 2025

¿Quién es Zhi Dong Zhang?

De acuerdo con la DEA, la organización que lidera Zhi Dong Zhang tiene su base en las ciudades de Los Ángeles, California y Atlanta, Georgia, además de redes en Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. En 2022, la Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, Georgia, giró una orden de aprehensión en su contra señalándolo como responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kilos de cocaína, mil 800 kilos de fentanilo y más de 600 kilos de metanfetaminas, además de manejar más de 150 millones de dólares anuales en ganancias derivadas del narcotráfico.

Zhi Dong Zhang permaneció bajo vigilancia de la Guardia Nacional en su residencia de Lomas de Padierna, de la Alcaldía Tlalpan, donde cumplía prisión preventiva domiciliaria, hasta el 11 de julio de este año, fecha en la que logró escapar.

Según reportes, tres personas ayudaron al capo a salir a escapar de un túnel que conectaba su casa con otra propiedad contigua. Luego de confirmarse la noticia, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para localizar y detener a Zhi Dong Zhang.

Finalmente, a tres meses de su fuga, Zhi Dong Zhang fue detenido en La Habana. De acuerdo fuentes del Gabinete de Seguridad, su captura fue notificada oficialmente a México por las autoridades cubanas a través de los canales diplomáticos. Zhang había ingresado a la isla con una identidad falsa y fue arrestado hace algunas semanas.

-Con información de Dulce Olvera.