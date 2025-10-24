Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU

Redacción/SinEmbargo

23/10/2025 - 8:28 pm

SSPC hace detención de presunto criminal.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

“Brother Wang”, capo chino del fentanilo que se fugó en CdMx, es recapturado en Cuba

La Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, fugitivo chino ligado al CJNG

Zhi Dong Zhang, proveedor de fentanilo a cárteles, se escapa de prisión domiciliaria

El 11 de julio de 2025, Zhi Dong Zhang se fugó de las autoridades después de que un Juez lo beneficiara con la medida de prisión domiciliaria.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este jueves  Zhi Dong Zhang, mejor conocido como “Brother Wang”, fue extraditado de Cuba a México y luego entregado a Estados Unidos, donde se le requiere por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y de establecer alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia. El individuo contaba con una ficha emitida por la Interpol.

"El 11 de julio de 2025, se fugó de las autoridades después de que un Juez lo beneficiara con la medida de prisión domiciliaria, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales", recordó Harfuch en X, antes Twitter.

Posterior a su fuga, el 31 de julio de este año, el fugitivo fue detenido en Cuba junto con otras dos personas. Este jueves fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, gracias a las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la SSPC, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Agradecemos a la Presidencia de Cuba por su valiosa colaboración”, expresó García Harfuch al dar a conocer el resultado de la operación internacional.

¿Quién es Zhi Dong Zhang?

De acuerdo con la DEA, la organización que lidera Zhi Dong Zhang tiene su base en las ciudades de Los Ángeles, California y Atlanta, Georgia, además de redes en Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. En 2022, la Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, Georgia, giró una orden de aprehensión en su contra señalándolo como responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kilos de cocaína, mil 800 kilos de fentanilo y más de 600 kilos de metanfetaminas, además de manejar más de 150 millones de dólares anuales en ganancias derivadas del narcotráfico.

Zhi Dong Zhang permaneció bajo vigilancia de la Guardia Nacional en su residencia de Lomas de Padierna, de la Alcaldía Tlalpan, donde cumplía prisión preventiva domiciliaria, hasta el 11 de julio de este año, fecha en la que logró escapar.

Según reportes, tres personas ayudaron al capo a salir a escapar de un túnel que conectaba su casa con otra propiedad contigua. Luego de confirmarse la noticia, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para localizar y detener a Zhi Dong Zhang.

Finalmente, a tres meses de su fuga, Zhi Dong Zhang fue detenido en La Habana. De acuerdo fuentes del Gabinete de Seguridad, su captura fue notificada oficialmente a México por las autoridades cubanas a través de los canales diplomáticos. Zhang había ingresado a la isla con una identidad falsa y fue arrestado hace algunas semanas.

-Con información de Dulce Olvera.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Tiempos oscuros

"La verdad, querido lector, vivimos tiempos muy oscuros. La emergencia de un Gobierno como el de Trump,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Policías de BC: drones, narcotráfico e infiltración de cárteles

"Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

+ Sección

Galileo

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
2

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
3

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
4

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Pan de muerto en la CdMx
5

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

Donald Trump pronuncia un discurso durante el debate general del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU)
6

Trump te caga y la CNN dice que nieva

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
7

La fortuna de Adán Augusto es un pantano escabroso: aparecen y desaparecen bienes...

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
8

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

SSPC hace detención de presunto criminal.
9

Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU

"Salen a lloriquear", afirma "Alito" sobre decisión de panistas de romper alianza.
10

"Alito" Moreno tacha a panistas de cobardes por romper alianza: "salen a lloriquear"

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
11

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Trump promete acciones militares en tierra.
12

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

La FGE de Puebla confirmó la muerte de Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, a causa de un disparo en la cabeza.
13

La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

La FGE de Chiapas detuvo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a “El Chesman", presunto responsable del homicidio del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez.
14

FGE de Chiapas detiene a "El Chesman", presunto homicida del sacerdote Marcelo Pérez

Un nuevo video muestra el momento en que los asaltantes del Museo del Louvre salen del inmueble con ayuda de un montacargas para luego emprender la huida.
15

VIDEO ¬ Así huyeron los asaltantes del Louvre tras su atraco; habría durado 7 minutos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
2

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Sheinbaum vista Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones.
3

Sheinbaum visita Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones

SSPC hace detención de presunto criminal.
4

Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU

La FGE de Chiapas detuvo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a “El Chesman", presunto responsable del homicidio del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez.
5

FGE de Chiapas detiene a "El Chesman", presunto homicida del sacerdote Marcelo Pérez

"Salen a lloriquear", afirma "Alito" sobre decisión de panistas de romper alianza.
6

"Alito" Moreno tacha a panistas de cobardes por romper alianza: "salen a lloriquear"

Plantación de limones en Michoacán
7

Javier Vargas Arias, empresario citrícola, es asesinado a balazos en Álamo, Veracruz

Damnificados del municipio de Álamo, Veracruz, corrieron a "lodazos" a la Edil, Blanca Lilia Arrieta, por su tardía respuesta ante las fuertes lluvias.
8

VIDEO ¬ Damnificados de Álamo, Veracruz avientan lodo a la Edil; denuncian abandono

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
9

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Trump promete acciones militares en tierra.
10

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

En septiembre, el 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
11

Inegi: 63% de población se siente insegura en su ciudad; mujeres, las más afectadas

Si extraviaste la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar de la CdMx y no sabes cómo reponerla, aquí te explicamos qué debes hacer para solicitar una nueva.
12

Mi Beca para Empezar en CdMx: ¿Perdiste tu tarjeta? Aquí te explicamos cómo reponerla