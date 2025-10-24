La ASF detecta irregularidades por 1,115 mdp en el Gobierno de Cuitláhuac en Veracruz

Arturo Daen

23/10/2025 - 10:08 pm

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Silvano dejó el Gobierno de Michoacán con cúmulo de irregularidades, según la ASF

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

El laboratorio de salud del Gobierno cayó en manos de bribón, hoy despedido, dice ASF

Más del 35 por ciento de las presuntas irregularidades en el gasto de los estados en 2024 fueron de fondos de salud, indicó la Auditoría Superior.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades en el uso de recursos federales durante el último año del Gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz por mil 115 millones de pesos (mdp). Es la entidad que registró la cifra más alta de recursos públicos por aclarar, en la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública de 2024.

De ese monto, mil 78 millones de pesos corresponden a recursos asignados a programas de salud pública en Veracruz, de los que no se comprobó su uso.

La ASF detalló que en el caso de 730 millones del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral del ejercicio fiscal 2024 (Programa U013 2024), hubo “falta de documentación comprobatoria que ampare la entrega de los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los contratos de adquisiciones”.

Sobre 99 millones 484 mil del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio fiscal 2024 (FASSA 2024), también observó la ASF “falta de documentación comprobatoria que ampare la entrega de los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los contratos de adquisiciones”.

Mismo caso de 93 millones 455 mil pesos del Programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social; y “pagos en exceso y listado de personas vacunadoras de las cuales no se acreditó la relación laboral”, por 20 millones 347 mil pesos del fondo FASSA.

“El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser Ejercidos en Materia de Salud la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, se lee en el reporte de la ASF.

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz
Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz, durante la inauguración del Hospital IMSS-Bienestar de Salud Mental -Dr. Víctor M. Concha. Foto: Presidencia

“En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser Ejercidos en Materia de Salud 2024, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron los objetivos y metas”, afirma el documento.

En total, la Auditoría registró que los estados tienen pendiente por aclarar el uso de recursos federales por cuatro mil 606 millones de pesos.

“En las auditorías efectuadas al Gobierno del Estado de Veracruz se determinó el mayor monto por aclarar con  mil 115.3 mdp, que representaron el 24.2 por ciento del total de ese concepto; le sigue Chiapas con 678.5 mdp, el 14.7 por ciento; Hidalgo con 603.8 mdp, el 13.1 por ciento, y Durango con 416.6 mdp, el 9.0 por ciento”, señaló la ASF.

“En Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no se determinaron montos por aclarar”, agregó.

David Colmenares Páramo, titular de la ASF
David Colmenares Páramo, titular de la ASF. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

De los mil 591.2 mdp pendientes de aclarar en fondos federales de salud, las entidades con mayores montos fueron: “Veracruz, Morelos, Michoacán, Chiapas y Coahuila con mil 78 mdp, 155.7 mdp, 120.0 mdp, 95.0 mdp y 53.0 mdp respectivamente.

“Dichas entidades, en conjunto, representaron el 94.4 por ciento del monto total por aclarar, por lo que es fundamental que se implementen medidas que fortalezcan el control de la gestión de los recursos en materia de salud a efecto de lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos”, apuntó la ASF.

En las auditorías de la segunda entrega sobre la Cuenta Pública de 2024, en total la ASF detectó un monto por aclarar de más de cinco mil 100 millones de pesos, considerando el gasto realizado por dependencias federales, y por los estados y municipios.

Arturo Daen

Arturo Daen

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
2

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
3

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
4

Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

El complejo industrial automotriz Compas, conformado por Nissan y Mercedes Benz, cerrará definitivamente su planta en Aguascalientes para el 31 de mayo de 2026.
5

COMPAS anuncia el cierre definitivo de su planta automotriz en Aguascalientes en 2026

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
6

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
7

La fortuna de Adán Augusto es un pantano escabroso: aparecen y desaparecen bienes...

8

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Trump promete acciones militares en tierra.
9

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
10

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

El FBI destapa red de apuestas ilegal en NY... y el resurgir de la mafia italiana
11

El FBI revela red ilegal de apuestas en NY, y el resurgir de la mítica mafia italiana

Pan de muerto en la CdMx
12

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

13

No había vacuna. Miles morían. Philips regaló en México ventiladores que no servían

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.
14

Fabricantes y distribuidoras de medicinas incumplen sus entregas sin castigo

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
15

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

La Casa Blanca informó que el Presidente Donald Trump sostendrá una reunión el próximo 30 de octubre en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping.
2

La Casa Blanca confirma reunión de Trump con Xi Jinping el próximo 30 de octubre

El FBI destapa red de apuestas ilegal en NY... y el resurgir de la mafia italiana
3

El FBI revela red ilegal de apuestas en NY, y el resurgir de la mítica mafia italiana

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos
4

#PuntosyComas ¬ La percepción de inseguridad crece en la Ciudad de México

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.
5

Fabricantes y distribuidoras de medicinas incumplen sus entregas sin castigo

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz
6

La ASF detecta irregularidades por 1,115 mdp en el Gobierno de Cuitláhuac en Veracruz

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
7

Salud abre centros de vacunación en CdMx: ¿Cuándo y a dónde asistir para protegerte?

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
8

Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

9

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
10

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Sheinbaum vista Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones.
11

Sheinbaum visita Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones

SSPC hace detención de presunto criminal.
12

Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU