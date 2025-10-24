Autoridades desalojan a 500 personas de fiesta clandestina en CdMx; hay 3 detenidos

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 7:56 am

Clausuran fiesta clandestina.

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde del jueves una llamada ciudadana alertó a las autoridades de la demarcación sobre una fiesta clandestina con menores al interior.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), desalojaron ayer una fiesta clandestina en la colonia Juárez, en la Zona Rosa de la Ciudad de México, y desalojaron a cerca de 500 personas, la mayoría menores de edad. Tres persona fueron detenidas.

La reunión se llevaba a cabo al interior de un edificio de cinco pisos ubicado en Sevilla 30, en la colonia Juárez, un inmueble que se usaba constantemente para organizar fiestas masivas, sin ningún tipo de control de edad, permisos o medidas de seguridad. De acuerdo con flyres decomisados, el evento era promocionado como "exceso fiesta".

En el operativo participó Protección Civil y personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA).

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde del jueves una llamada ciudadana alertó a las autoridades de la demarcación sobre una fiesta clandestina con menores al interior. Al llegar al sitio, los dueños del sitio intentaron negar la entrada al personal de la Alcaldía, quienes tras forzar la entrada constataron que se encontraban adolescentes consumiendo alcohol adulterado.

Un video compartido por la Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega muestra a trabajadores de la demarcación ingresando y desalojando a las y los menores. Al interior los cuartos eran obscuros, con luces led y una pequeña barra de madera donde se resguardaban bidones de alcohol y otras sustancias sin identificar.

La Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc-2 reportó que fueron halladas fotos de mujeres sobre una pared, carpetas con nombres y nacionalidades de las mujeres, así como computadoras, las cuales serán analizadas por las autoridades ministeriales. Se presume que el sitio sería parte de una red de trata de personas.

Las primeras diligencias realizadas señalan que el lugar era promocionado para eventos bajo el mote de "Tu lugar Favorito" y que el jueves estaba programada una fiesta desde las 12:00 horas del mediodía con acceso libre.

