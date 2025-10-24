Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 1:17 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Exdirector del Fonden es del PVEM: Luisa Alcalde; bien que Morena ponga filtros: CSP

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

Sheinbaum califica de “ruin” la búsqueda de culpables tras la tragedia por lluvias

Raquel Buenrostro explicó que la ejecución de recursos del Fonden podía tomar hasta 42 días hábiles antes de atender una emergencia, es decir, lo equivalente a casi dos meses, debido a trámites burocráticos "opacos".

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló este viernes la ineficiencia, opacidad y corrupción que marcó al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en las últimas décadas, ya que tardaba hasta dos meses en poder ejercer los recursos necesarios para atender una emergencia.

En la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinabuam Pardo, la funcionaria recordó que para llevar a cabo la ejecución de recursos del Fonden tenían que pasar 42 días hábiles, es decir, lo equivalente a casi dos meses, para atender un desastre natural. En este sentido, comparó la actuación de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto frente a las emergencias causadas por fenómenos naturales, y destacó la atención de la Administración actual frente a los daños que dejó la tormenta tropical "Raymond" en el territorio nacional.

"Se tardaba nada más tres días en que el municipio el estado presentara la solicitud de declaratoria de desastre, porque primero tenía que haber una declaratoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF) si no, no se podía gastar el dinero, pero si el municipio estaba inundado, pues ¿a qué hora metían la declaratoria de desastre? Tres días fue lo que se llevó el Gobierno federal en este evento en liberar todas las carreteras federales", precisó.

Raquel Buenrostro dio un informe amplio de la historia del Fonden, el cual nació conceptualmente en 1996, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando los recursos eran presupuestales, pero a partir de 1999 se creó un fideicomiso que calificó como "opaco".

"Este fideicomiso tiene varias características. Primero, al ser un fideicomiso es más opaco su uso de los recursos. Empieza a ser muy opaco porque los fideicomisos no tenían tantas reglas como las que tienen ahora los fideicomisos públicos. Acuérdense de que en algún momento, ni siquiera tenía conocimiento el Gobierno federal de cuántos fideicomisos públicos había", abundó.

"Entonces (el Fonden) nace en una época donde los fideicomisos eran completamente oscuros. No se publicaban, no se daba información. Ni siquiera se tenía con exactitud de cuántos fideicomisos existían", agregó. Además recordó que para que el Gobierno federal aportara recursos para una emergencia en determinado estado o municipio, dicha entidad también tenía que aportar el 50 por ciento del gasto.

"Si un municipio no tenía dinero, y estaba en desastre natural, pues no había recursos. Entonces, pues bonita ayuda porque no había dinero", expresó la Secretaria.

Buenrostro Sánchez explicó que entre el año 2000 y el 2009 comenzaron a existir una serie de reglas que volvieron muy burocrático el sistema del fideicomiso, cuyo trámite permitía actuar frente a una emergencia hasta 120 días después de lo sucedido.

Luego de 2009 surgió la figura de "Apoyo Parcial Inmediato", con lo cual el Gobierno federal ya no esperaba la actuación del estado o municipio, pero seguía operando con recursos del Fonden, mientras que en 2010 se estableció que el Gobierno federal podía aportar hasta el 50 por ciento de los recursos para una emergencia. Y no fue sino hasta 2021 que desapareció la figura del Fonden.

Trámite burocrático del Fonden
Trámite burocrático del Fonden. Foto: Presidencia

La funcionaria destacó las irregularidades y tramas de corrupción que se tejieron alrededor del Fonden durante los últimos tres sexenios del neoliberalismo. Por ejemplo, en la Administración de Vicente Fox Quesada, la ASF presentó observaciones por 181.6 millones de pesos en 2005 contra la Coordinadora de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, por lo que fue inhabilitada por 10 años y multada con 1.77 millones de pesos. Sin embargo, el Órgano Interno de Control de Gobernación dejó sin efectos las sanciones anteriores por falta de elementos, y la funcionaria sólo recibió una amonestación privada en 2008.

Además, destacó que durante el mismo sexenio también se registraron compras con sobreprecio de hasta 375 por ciento en medicamentos y material de curación; pagos por medicamentos no entregados y compras millonarias a empresas establecidas en talleres mecánicos o estacionamientos, y compra de colchones a despachos contables.

Por su parte, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el Foden autorizó al Gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, recursos por siete mil 411 millones de pesos, de los cuales el Gobernador no ejerció ni devolvió 531.7 millones de pesos, según determinó la ASF en 2014.

5.Fondo de Desastres Naturales_241025 (1)

Además, en 2011, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, utilizó 215.5 millones de pesos del Fonden para cubrir un déficit financiero estatal, y sus gastos personales como telefonía, vales, limpieza y consultorías. Derivado de estas acciones, Granier fue detenido en junio de 2013 por peculado y evasión fiscal.

Posteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la ASF detectó retrasos de hasta 119 días en el inicio de obras y sobreejercicio de recursos para atender los desastres provocados por los huracanes "Ingrid" y "Manuel". También se detectaron irregularidades en el Plan Nuevo Guerrero, que contempló un presupuesto de 40 mil 247 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportó 12 mil 206 millones de pesos, pero de los 43 fraccionamientos para reubicar a 10 mil familias, 30 de las cuales fueron deshabitados y los restantes presentaron fallas estructurales.

Buenrostro Sánchez también detalló que en 2018, en año electoral, se declararon 46 de 57 declaratorias extraordinarias por olas de calor, las cuales concentraron 427 millones de pesos.

Además, Raquel Buensrostro señaló que en el sexenio Enrique Peña Nieto se alcanzó un tope presupuestal de 59 mil 606 millones de pesos para atender emergencias, en comparación con la cifra más alta que gastó el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el año 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando se llegó a un tope presupuestal de 37 mil 685 millones de pesos.

  • En 2023, por el huracán "Otis", 301 mil 76 personas fueron atendidas con un presupuesto de 15 mil 257 millones de pesos.
  • En 2024, por el huracán "John", 143 mil 484 personas fueron atendidas con un presupuesto de 6 mil 108 millones de pesos.
  • Y en 2025, por el huracán "Erick", 59 mil 512 personas fueron atendidas con una inversión de 2 mil 228 millones de pesos.

"O sea, se hizo muchísimo más, más rápido, con menos dinero, y además, con ayuda directa a la gente", concluyó la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Zona afectada en Acapulco, Guerrero por el huracán "Otis"
Zona afectada en Acapulco, Guerrero por el huracán "Otis". Foto: Carlos Carbajal, Cuartoscuro

Debido a su extenso procedimiento, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) concluyó en un dictamen de 2017 que el Fonden:

  • Presentó ineficiencia, ineficacia y altos costos operativos.
  • Era más reactivo que preventivo.
  • Tenía burocracia excesiva y falta de coordinación interinstitucional.
  • Sufría opacidad y corrupción en la ejecución.
  • No garantizaba respuesta rápida ni transparencia al ciudadano.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

2

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
3

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
4

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

Estación del tren en Querétaro
5

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
6

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
7

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
8

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
9

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Trump promete acciones militares en tierra.
10

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

Pan de muerto en la CdMx
11

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
12

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

13

Philips siguió vendiendo ventiladores defectuosos, aún sin tener permisos: Buenrostro

14

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Clausuran fiesta clandestina.
15

Autoridades desalojan a 500 personas de fiesta clandestina en CdMx; hay 3 detenidos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Tesoro sanciona a Petro.
1

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
2

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
3

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
4

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

Devastadoras lluvias suman 80 muertos en el país; se han entregado 342 mil despensas.
5

Lluvias suman ya 80 muertos en México; 92 mil 024 viviendas han sido censadas

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
6

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

7

Philips siguió vendiendo ventiladores defectuosos, aún sin tener permisos: Buenrostro

Clausuran fiesta clandestina.
8

Autoridades desalojan a 500 personas de fiesta clandestina en CdMx; hay 3 detenidos

Fin de semana
9

Fin de semana de F1, Led Zeppelin, teatro y otras actividades en la Ciudad de México

10

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

La Casa Blanca informó que el Presidente Donald Trump sostendrá una reunión el próximo 30 de octubre en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping.
11

La Casa Blanca confirma reunión de Trump con Xi Jinping el próximo 30 de octubre

El FBI destapa red de apuestas ilegal en NY... y el resurgir de la mafia italiana
12

El FBI revela red ilegal de apuestas en NY, y el resurgir de la mítica mafia italiana