Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

Raquel Buenrostro explicó que la ejecución de recursos del Fonden podía tomar hasta 42 días hábiles antes de atender una emergencia, es decir, lo equivalente a casi dos meses, debido a trámites burocráticos "opacos".

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló este viernes la ineficiencia, opacidad y corrupción que marcó al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en las últimas décadas, ya que tardaba hasta dos meses en poder ejercer los recursos necesarios para atender una emergencia.

En la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinabuam Pardo, la funcionaria recordó que para llevar a cabo la ejecución de recursos del Fonden tenían que pasar 42 días hábiles, es decir, lo equivalente a casi dos meses, para atender un desastre natural. En este sentido, comparó la actuación de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto frente a las emergencias causadas por fenómenos naturales, y destacó la atención de la Administración actual frente a los daños que dejó la tormenta tropical "Raymond" en el territorio nacional.

"Se tardaba nada más tres días en que el municipio el estado presentara la solicitud de declaratoria de desastre, porque primero tenía que haber una declaratoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF) si no, no se podía gastar el dinero, pero si el municipio estaba inundado, pues ¿a qué hora metían la declaratoria de desastre? Tres días fue lo que se llevó el Gobierno federal en este evento en liberar todas las carreteras federales", precisó.

Raquel Buenrostro dio un informe amplio de la historia del Fonden, el cual nació conceptualmente en 1996, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando los recursos eran presupuestales, pero a partir de 1999 se creó un fideicomiso que calificó como "opaco".

"Este fideicomiso tiene varias características. Primero, al ser un fideicomiso es más opaco su uso de los recursos. Empieza a ser muy opaco porque los fideicomisos no tenían tantas reglas como las que tienen ahora los fideicomisos públicos. Acuérdense de que en algún momento, ni siquiera tenía conocimiento el Gobierno federal de cuántos fideicomisos públicos había", abundó.

"Entonces (el Fonden) nace en una época donde los fideicomisos eran completamente oscuros. No se publicaban, no se daba información. Ni siquiera se tenía con exactitud de cuántos fideicomisos existían", agregó. Además recordó que para que el Gobierno federal aportara recursos para una emergencia en determinado estado o municipio, dicha entidad también tenía que aportar el 50 por ciento del gasto.

"Si un municipio no tenía dinero, y estaba en desastre natural, pues no había recursos. Entonces, pues bonita ayuda porque no había dinero", expresó la Secretaria.

Buenrostro Sánchez explicó que entre el año 2000 y el 2009 comenzaron a existir una serie de reglas que volvieron muy burocrático el sistema del fideicomiso, cuyo trámite permitía actuar frente a una emergencia hasta 120 días después de lo sucedido.

Luego de 2009 surgió la figura de "Apoyo Parcial Inmediato", con lo cual el Gobierno federal ya no esperaba la actuación del estado o municipio, pero seguía operando con recursos del Fonden, mientras que en 2010 se estableció que el Gobierno federal podía aportar hasta el 50 por ciento de los recursos para una emergencia. Y no fue sino hasta 2021 que desapareció la figura del Fonden.

La funcionaria destacó las irregularidades y tramas de corrupción que se tejieron alrededor del Fonden durante los últimos tres sexenios del neoliberalismo. Por ejemplo, en la Administración de Vicente Fox Quesada, la ASF presentó observaciones por 181.6 millones de pesos en 2005 contra la Coordinadora de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, por lo que fue inhabilitada por 10 años y multada con 1.77 millones de pesos. Sin embargo, el Órgano Interno de Control de Gobernación dejó sin efectos las sanciones anteriores por falta de elementos, y la funcionaria sólo recibió una amonestación privada en 2008.

Además, destacó que durante el mismo sexenio también se registraron compras con sobreprecio de hasta 375 por ciento en medicamentos y material de curación; pagos por medicamentos no entregados y compras millonarias a empresas establecidas en talleres mecánicos o estacionamientos, y compra de colchones a despachos contables.

Por su parte, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el Foden autorizó al Gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, recursos por siete mil 411 millones de pesos, de los cuales el Gobernador no ejerció ni devolvió 531.7 millones de pesos, según determinó la ASF en 2014.

Además, en 2011, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, utilizó 215.5 millones de pesos del Fonden para cubrir un déficit financiero estatal, y sus gastos personales como telefonía, vales, limpieza y consultorías. Derivado de estas acciones, Granier fue detenido en junio de 2013 por peculado y evasión fiscal.

Posteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la ASF detectó retrasos de hasta 119 días en el inicio de obras y sobreejercicio de recursos para atender los desastres provocados por los huracanes "Ingrid" y "Manuel". También se detectaron irregularidades en el Plan Nuevo Guerrero, que contempló un presupuesto de 40 mil 247 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportó 12 mil 206 millones de pesos, pero de los 43 fraccionamientos para reubicar a 10 mil familias, 30 de las cuales fueron deshabitados y los restantes presentaron fallas estructurales.

Buenrostro Sánchez también detalló que en 2018, en año electoral, se declararon 46 de 57 declaratorias extraordinarias por olas de calor, las cuales concentraron 427 millones de pesos.

Además, Raquel Buensrostro señaló que en el sexenio Enrique Peña Nieto se alcanzó un tope presupuestal de 59 mil 606 millones de pesos para atender emergencias, en comparación con la cifra más alta que gastó el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el año 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando se llegó a un tope presupuestal de 37 mil 685 millones de pesos.

En 2023, por el huracán "Otis", 301 mil 76 personas fueron atendidas con un presupuesto de 15 mil 257 millones de pesos.

En 2024, por el huracán "John", 143 mil 484 personas fueron atendidas con un presupuesto de 6 mil 108 millones de pesos.

Y en 2025, por el huracán "Erick", 59 mil 512 personas fueron atendidas con una inversión de 2 mil 228 millones de pesos.

"O sea, se hizo muchísimo más, más rápido, con menos dinero, y además, con ayuda directa a la gente", concluyó la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Debido a su extenso procedimiento, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) concluyó en un dictamen de 2017 que el Fonden: