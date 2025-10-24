ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 1:05 pm

"Me pregunto yo (...) cómo le hace este Senador para aunque estaba en su oficina en el Senado de la República ahora, antes como Secretario de Gobernación, antes como Gobernador, cómo le hacía para atender sus negocios", cuestionó Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), explicó que el pasado martes entregó personalmente un posicionamiento al Senado de la República para que el Órgano Interno de Control (OIC) inicie una investigación por las presuntas irregularidades entra las declaraciones y el patrimonio del Senador y excandidato presidencial Adán Augusto López Hernández.

"El martes entregamos de manera personal en el Senado de la República este posicionamiento para decirle a la presidenta de la mesa directiva ‘por favor turne este posicionamiento al OIC y que empiecen la investigación’", dijo presidenta del SNA, quien explicó que el objetivo es conocer la manera en que el también exgobernador de Tabasco logró desempeñarse en el servicio público al tiempo en el que atendía sus negocios personales.

"Me pregunto yo, en un país, además, con una tremenda desigualdad y todavía con muchísima pobreza, cómo le hace este Senador para aunque estaba en su oficina en el Senado de la República ahora, antes como Secretario de Gobernación, antes como Gobernador, cómo le hacía para atender sus negocios, que nos diga para para ver si podemos este tener hologramas o cómo se hace esto y, entonces, ahí se debería de investigar”, ahondó Pérez.

Adán Augusto López, Senador y coordinador de Morena, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente el pasado 20 de agosto. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

"¿Por qué se hacen declaraciones patrimoniales en México? porque nosotros pagamos a los servidores públicos en este país y debemos de saber qué pasa con nuestro dinero, entonces, el Senador si se tratara de un particular que va haciendo dinero o disminuyendo su dinero, tendría poco que importarnos, pero si esa persona, ese servidor público, debería de dedicar su vida 24/7 al servicio público, como lo mandata a la Constitución, el 108 constitucional, él debería de estar dedicado a esto", agregó.

La presidenta del SNA destacó que aunque en un inicio no podían solicitar el desafuero del Senador por Morena, ahora sí pueden pedir "un tema de carácter técnico que nos corresponde a nosotros", ya que su deber es "ser guardianes es de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y esta dice que si tienes discrepancia en lo que tú reportas al SAT y en lo que tú reportas en tu declaración patrimonial, puede ser sujeto a faltas administrativas graves e incluso a posibles hechos de corrupción".

En este sentido, acusó a la consejera Patricia Talavera, también del Comité de Participación Ciudadana (CPC), de censurar el tema sobre la investigación de Adán Augusto que solicitaron. "Lo que se vio en estos últimos días, fue la censura, ni siquiera de quien se está investigando, sino la censura de una propia consejera de este Sistema Nacional y que nos dice ‘yo no quiero que lo suban y yo no quiero, además, que utilicen las redes del CPC’", comentó Pérez.

"Esta ciudadana, Patricia Talavera, que hoy todavía es consejera pero que en un par de meses ella asumiría la presidencia en mi lugar, porque yo termino mi periodo, entonces, ella dice que no, que no hay que ser incómodos, que ahorita no, pero esto ha ocurrido históricamente, les platico, esto ha ocurrido históricamente con estafa maestra con Odebrecht, con Segalmex, o sea, caso que le pongamos, caso que dice que no y no solamente eso, me parece que están ahí y lo muy triste es que me parece que están ahí estos consejeros por la paga", señaló.

La presidenta de SNA destacó la importancia de esta investigación que se propuso, en la que exhortó que se llame al Senador Adán Augusto a rendir cuentas, ya que, consideró, que va ser una prueba importante, ya que, dijo, la ciudadanía mexicana merece servidores públicos "de primera calidad". "Ca a ser una prueba importante sobre si escuchan a la voz ciudadana y si, además, llaman a rendir al Senador Adán Augusto cuentas sobre esto que está ocurriendo y sobre muchas de las cosas que hemos visto en los últimos días en medios de comunicación", dijo.

"Nos interesa mucho que empiece por el OIC y luego se siga con todos y si es necesario que involucren a más autoridades, que lo hagan, porque estoy convencida que los mexicanos nos merecemos servidores y servidoras públicas, legisladores de primera calidad que estén haciendo un trabajo para las mexicanas y los mexicanos y que, además, este sea sumamente íntegro, queremos servidores públicos con reputaciones intachables, porque, además, nos están representando”, concluyó.

Hernán Bermúdez Requena,
Hernán Bermúdez Requena fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco por Adán Augusto López. Foto: Gobierno de Tabasco

Esta semana, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidió una investigación a profundidad sobre las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del Senador morenista Adán Augusto López Hernández, luego de que el morenista ha pasado de reportar casas, vehículos, locales y joyas a reconocer sólo dos terrenos heredados, pese a los ingresos millonarios y propiedades que en distintos años aseguró poseer.

 

