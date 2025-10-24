Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 12:08 pm

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.

El portaaviones Gerald R. Ford es considerado “de primera clase” y promocionado por la Armada estadounidense como el buque de guerra más grande jamás construido en el mundo.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump ordenó este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de Estados Unidos (EU), al Caribe para "combatir al narcotráfico" en América Latina.

A través de su cuenta de X, el portavoz del Pentágono Sean Parnell, anunció el despliegue del portaaviones y sus buques de guerra en apoyo al área del responsabilidad del Comando Sur de los EU (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) en Sudamérica y el Caribe.

"En apoyo a la directiva del Presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs por sus siglas en inglés) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria, el Secretario de Guerra ha enviado al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford y al ala aérea embarcada del portaaviones al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de los Estados Unidos", escribió el vocero.

A la par indicó que el objetivo es reforzar la presencia de las fuerzas estadounidenses en la zona para combatir actividades ilícitas que comprometen la seguridad del país.

"La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental. Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales", añadió.

Ayer, el Presidente Donald Trump prometió tomar acciones por tierra contra las organizaciones delictivas que siguen traficando narcóticos hacia territorio estadounidense. Incluso barajó la posibilidad de pedir la autorización del Congreso.

"Incluso por tierra están preocupados porque les dije que serán los siguientes. La tierra será lo siguiente. Y podemos ir al Senado, podemos ir al Congreso a decirles sobre esto, pero no puedo imaginar que tengan un problema con esto. Creo, de hecho, ya que estamos aquí, que es buena idea, Pete [Hegseth, Secretario de Guerra]. Ve al Congreso y cuéntales sobre esto. ¿Qué van a hacer?, ¿Decir: 'caramba, no queremos detener la entrada de drogas'? Están matando a 300 mil personas por año", expresó el mandatario poco antes.

Asimismo, Trump sostuvo que su país está en guerra contra los cárteles del narcotráfico, organizaciones a las que considera la principal amenaza para la seguridad de su país, por lo que advirtió que acabará con ellos. Reiteró que tal como lo prometió en la campaña, Estados Unidos está librando una guerra como nunca antes.

"Las administraciones anteriores han intentado mitigar esta amenaza, y nuestro objetivo es eliminarla. No la estamos mitigando. La estamos eliminando. Los estamos expulsando. No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra, creo que simplemente vamos a matar a las personas que traigan drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos", sostuvo en declaraciones a medios de comunicación desde Casa Blanca.

Estados Unidos confirma otro ataque a "narcolancha"; hay seis muertos

Como parte de esta estrategia ofensiva de EU, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en las aguas del Caribe a una supuesta "narcolancha" vinculada a la organización criminal Tren de Aragua en el que murieron seis tripulantes.

"Durante la noche, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que trafica narcóticos en el Mar Caribe. Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos", confirmó el funcionario en su cuenta oficial de X.

A la par, indicó que tras el ataque murieron seis personas que iban a bordo de la embarcación considerada "ilegal". Se trataría del primer ataque efectuado por la noche desde que iniciaron las operaciones ofensivas de EU en el mar Caribe, especialmente cercanías de las costas venezolanas.

"Seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque", agregó Hegseth.

Como ha sido habitual, las autoridades estadounidenses publicaron el video en el que puede apreciarse la destrucción de la "narcolancha". Además, reiteró que tratará a los "narcoterroristas" como a la organización Al-Qaeda.

"Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos", advirtió el funcionario en su cuenta oficial de X", finalizó el Secretario de Guerra.

El hecho en el que murieron los seis integrantes de la embarcación "ilegal" se trata del primer ataque efectuado bajo la cobertura de la noche desde que iniciaron las operaciones ofensivas de EU en el mar Caribe, especialmente en las cercanías de las costas venezolanas. Como ha sido habitual, las autoridades estadounidenses publicaron el video en el que puede apreciarse la destrucción de la "narcolancha".

Estos ataques han sido ampliamente criticados ya que no cuentan con ningún tipo de autorización y violan el debido proceso de los implicados por lo que han sido considerados como ejecuciones extrajudiciales.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la desproporción de estas acciones, considerándolas ejecuciones sumarias que violan el derecho internacional y que EU arropa como parte de una estrategia para evitar que las drogas lleguen a territorio estadounidense y maten a ciudadanos americanos.

En este contexto, unas 60 Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) enviaron una carta al Congreso de Estados Unidos para pedirle que detenga la escalada militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe y para expresar su “preocupación por las reiteradas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”.

La petición ha sido respaldada por la ONU, que considera que “el derecho internacional no permite que los gobiernos directamente asesinen a supuestos narcotraficantes”, y quien subrayó que las víctimas deberían haber sido investigadas y procesadas con apego a la Ley.

