Diario de una transición histórica, el libro de la Presidenta, sale a la venta

Este es el primer libro que Sheinbaum Pardo escribe como la primera mujer al frente de la Presidencia de la República.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que ya puede adquirirse su más reciente libro Diario de una transición histórica, la primera obra que escribe como Presidenta de la República y que narra la etapa entre los comicios por los que fue electa y su toma de protesta, cuando acompañó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de gira por el país.

“Este fin de semana ya van a poder encontrar Diario de una transición histórica en las librerías”, anunció la Jefa del Ejecutivo federal desde su conferencia de prensa.

“Todo fue bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición y después lo entregamos finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio”, sostuvo, al mostrar la portada, una fotografía en la que aparece dentro de un pasillo de Palacio Nacional junto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El libro, publicado bajo el sello de Editorial Planeta, tiene un costo de 298 pesos y cuenta con 248 páginas.

"Este es el diario de uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país, al que he decidido entregarme. También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que, con inteligencia, amor y compromiso con la gente, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino. […] Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi Patria", dice la contraportada del libro.

Este es el primer libro que Sheinbaum Pardo escribe como la primera mujer al frente de la Presidencia de la República, luego de que el 2 de junio de 2024 arrasara en las casillas al obtener 35 millones 924 mil 519 votos, es decir, el 59.75 por ciento. Una legitimidad nunca antes vista en la historia democrática de México, superando a su antecesor Andrés Manuel López Obrador que en 2018 ganó con 30 millones 113 mil 483 votos.

Además de ser la primera en asumir la titularidad del Ejecutivo Federal, Sheinbaum Pardo fue también la primera aspirante en recorrer los 32 estados de la República, tras visitar 57 ciudades hasta el 27 agosto de 2024. Y luego, a inicios de septiembre, pasó a ser la heredera del movimiento político construido por Andrés Manuel López Obrador a lo largo de tres décadas, tras ganar la encuesta interna de Morena.

Previamente, Sheinbaum había adelantado que se encontraba escribiendo sobre sus conversaciones y giras junto con el expresidente López Obrador. En una conferencia de prensa el pasado 4 de diciembre, en la que abordó la exigencia de una disculpa por parte de España por los crímenes cometidos en México durante la conquista, la Presidenta comentó: "Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en ello porque, además, en su momento… Lo escribí hace poco, porque todavía no cierro la posibilidad de escribir el libro sobre la transición histórica, ahí en mis ratitos libres sigo escribiendo, qué hicimos juntos el Presidente López Obrador y su servidora por todo el país", comentó.