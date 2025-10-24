SSPC detiene a 18 presuntos miembros de "Los Chapitos" en Culiacán; confiscan armas

Fuerzas Armadas recuperaron en Sinaloa 13 mil 850 litros de sustancias químicas, probables precursores de drogas, así como vehículos con blindaje artesanal y armas de fuego.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano (SSPC) informó este viernes que, en dos acciones distintas, las Fuerzas Armadas detuvieron a 18 personas presuntos integrantes de "Los Chapitos" en Culiacán y Navolato, Sinaloa. A los detenidos les aseguraron cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo.

"En una acción en el municipio de Culiacán, agentes de seguridad al realizar recorridos de vigilancia por calles del fraccionamiento Residencial Roma fueron agredidos con disparos de armas de fuego, por lo que al ver en peligro su integridad física y de acuerdo a los protocolos de actuación, repelieron la agresión, luego de unos minutos controlaron la situación y detuvieron a siete personas", explicó la SSPC en un comunicado.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), junto con autoridades del estado.

Como parte del reforzamiento a la seguridad de Sinaloa, el día de ayer elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico

y @sspsinaloa1 realizaron diversas acciones coordinadas: En Culiacán, tras repeler una agresión fueron detenidas 7 personas y se… pic.twitter.com/l2bNaKnbQM — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2025

También en Culiacán se localizó un área de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas donde se recuperaron 13 mil 850 litros de sustancias químicas. La SSPC estimó que la afectación económica a la delincuencia organizada es de 281 millones de pesos.

En otro evento en el municipio de Navolato, los efectivos detuvieron a 11 personas a bordo de dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, les confiscaron dos ametralladoras, siete armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 868 cartuchos y equipo táctico.