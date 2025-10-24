Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

Todos los bienes de Petro y sus allegados que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC, determinó el Tesoro.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes al Presiente de Colombia, Gustavo Petro, a su esposa y a su hijo, luego de que esta semana Donald Trump calificara al mandatario sudamericano de narcotraficante y detuviera los subsidios a dicho país. La presión contra el colombiano sucede al tiempo que el portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de Estados Unidos (EU), se dirige al Caribe bajo ordenes del magnate republicano para "combatir al narcotráfico" en América Latina.

“Desde que el Presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, según un comunicado de la dependencia estadounidense. “Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el Presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra Nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, añadió.

Como resultado de esta medida, todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Tras enterarse de las sanciones en su contra, Petro aseguró en su cuenta de X, antes Twitter que era algo que esperaba. "Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los Estados Unidos. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del Gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína".

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

Se trata de una escalada de tensiones en la región. Desde el pasado 2 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses han bombardeado varias lanchas, presuntamente usadas por el crimen organizado para traficar drogas a Estados Unidos, lo que ya dejó un saldo 40 muertos. Los ataques, en aguas cercanas a Venezuela, han encendido las alertas en el país que dirige Nicolás Maduro, quien advirtió que el objetivo de Trump es en realidad una intervención para derrocar a su Gobierno, electo en las urna el año pasado.

Treasury is sanctioning the President of Colombia, Gustavo Petro, for his role in the global illicit drug trade. Under President Petro, cocaine production in Colombia has exploded to record high rates. Petro has provided narco-terrorist organizations with benefits. Under… — Treasury Department (@USTreasury) October 24, 2025

Ayer, la Cancillería de Colombia condenó el más reciente de los ataques, esta vez en el Pacífico, que dejó tres muertos. Las críticas que escribió Petro la semana pasada contra la ofensiva militar estadounidense habrían causado el enojo de Trump, quien el domingo lo tachó de narcotraficante y el miércoles de "matón". Además anuncio la suspensión de todos los subsidios y pagos al país sudamericano.

¿En qué consiste la acusación del Tesoro contra Petro?

Según la acusación del Tesoro, Gustavo Petro, exguerrillero y electo Presidente de Colombia en 2022, "ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de 'paz total', entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína. El 15 de septiembre de 2025, debido a las acciones de Gustavo Petro y sus secuaces, el Presidente determinó que Colombia es un importante país de tránsito o producción de drogas ilícitas y que está incumpliendo manifiestamente sus responsabilidades en materia de control de drogas", indicó.

La dependencia estadounidense calificó el comportamiento de Petro como "errático" y señaló que eso también ha distanciado a Colombia de sus socios. El Jefe de Estado colombiano ha sido muy vocal respecto al genocidio en Gaza e incluso participó en movilizaciones en Nueva York, durante su visita al pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que el Gobierno de Trump le retiró la visa.

"En 2024, compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros de comunicación contra el lavado de dinero, lo que amenazó la integridad del sistema financiero internacional y provocó la suspensión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia del Grupo Egmont. También se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cártel de Los Soles", detalló el Tesoro.

El Gobierno de Estados Unidos también señaló a tres personas cercanas a Gustavo Petro: su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el político Armando Benedetti.

Según la dependencia, Nicolás Petro es considerado su heredero político, fue arrestado en 2023 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito tras admitir haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña de su padre. Verónica Alcocer fue designada "inconstitucionalmente" como Embajadora en misión especial, cargo luego anulado por violar la Constitución, mientras que Benedetti, quien estaría involucrado en grabaciones sobre la financiación de campañas, fue nombrado Ministro del Interior en 2025.

Portaaviones de EU amenaza al Caribe

Esta mañana, a través de su cuenta de X, el portavoz del Pentágono Sean Parnell, anunció el despliegue del portaaviones y sus buques de guerra en apoyo al área del responsabilidad del Comando Sur de los EU (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) en Sudamérica y el Caribe.

"En apoyo a la directiva del Presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs por sus siglas en inglés) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria, el Secretario de Guerra ha enviado al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford y al ala aérea embarcada del portaaviones al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de los Estados Unidos", escribió el vocero.

STATEMENT: In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025

A la par indicó que el objetivo es reforzar la presencia de las fuerzas estadounidenses en la zona para combatir actividades ilícitas que comprometen la seguridad del país.

Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo estar en contra las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe, posición que se ha hecho saber directamente a dicho país.

"Obviamente nosotros no estamos de acuerdo", declaró la mandataria federal cuando se le preguntó sobre el tema en su conferencia matutina de hoy, y señaló que EU debe apegarse a los tratados internacionales que existen en materia de seguridad en aguas internacionales.

"Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente", indicó.