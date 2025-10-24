Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 2:00 pm

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump suspende pagos a Colombia y califica a Petro de "matón" que "fabrica drogas"

Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"

Petro evalúa la respuesta más inteligente de Colombia a "amenaza irracional" de Trump

Todos los bienes de Petro y sus allegados que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC, determinó el Tesoro.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes al Presiente de Colombia, Gustavo Petro, a su esposa y a su hijo, luego de que esta semana Donald Trump calificara al mandatario sudamericano de narcotraficante y detuviera los subsidios a dicho país. La presión contra el colombiano sucede al tiempo que el portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de Estados Unidos (EU), se dirige al Caribe bajo ordenes del magnate republicano para "combatir al narcotráfico" en América Latina.

“Desde que el Presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, según un comunicado de la dependencia estadounidense. “Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el Presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra Nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, añadió.

Como resultado de esta medida, todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Tras enterarse de las sanciones en su contra, Petro aseguró en su cuenta de X, antes Twitter que era algo que esperaba. "Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los Estados Unidos. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del Gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína".

Se trata de una escalada de tensiones en la región. Desde el pasado 2 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses han bombardeado varias lanchas, presuntamente usadas por el crimen organizado para traficar drogas a Estados Unidos, lo que ya dejó un saldo 40 muertos. Los ataques, en aguas cercanas a Venezuela, han encendido las alertas en el país que dirige Nicolás Maduro, quien advirtió que el objetivo de Trump es en realidad una intervención para derrocar a su Gobierno, electo en las urna el año pasado.

Ayer, la Cancillería de Colombia condenó el más reciente de los ataques, esta vez en el Pacífico, que dejó tres muertos. Las críticas que escribió Petro la semana pasada contra la ofensiva militar estadounidense habrían causado el enojo de Trump, quien el domingo lo tachó de narcotraficante y el miércoles de "matón". Además anuncio la suspensión de todos los subsidios y pagos al país sudamericano.

¿En qué consiste la acusación del Tesoro contra Petro?

Según la acusación del Tesoro, Gustavo Petro, exguerrillero y electo Presidente de Colombia en 2022, "ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de 'paz total', entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína. El 15 de septiembre de 2025, debido a las acciones de Gustavo Petro y sus secuaces, el Presidente determinó que Colombia es un importante país de tránsito o producción de drogas ilícitas y que está incumpliendo manifiestamente sus responsabilidades en materia de control de drogas", indicó.

La dependencia estadounidense calificó el comportamiento de Petro como "errático" y señaló que eso también ha distanciado a Colombia de sus socios. El Jefe de Estado colombiano ha sido muy vocal respecto al genocidio en Gaza e incluso participó en movilizaciones en Nueva York, durante su visita al pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que el Gobierno de Trump le retiró la visa.

"En 2024, compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros de comunicación contra el lavado de dinero, lo que amenazó la integridad del sistema financiero internacional y provocó la suspensión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia del Grupo Egmont. También se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cártel de Los Soles", detalló el Tesoro.

El Gobierno de Estados Unidos también señaló a tres personas cercanas a Gustavo Petro: su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el político Armando Benedetti.

Según la dependencia, Nicolás Petro es considerado su heredero político, fue arrestado en 2023 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito tras admitir haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña de su padre. Verónica Alcocer fue designada "inconstitucionalmente" como Embajadora en misión especial, cargo luego anulado por violar la Constitución, mientras que Benedetti, quien estaría involucrado en grabaciones sobre la financiación de campañas, fue nombrado Ministro del Interior en 2025.

Portaaviones de EU amenaza al Caribe

Esta mañana, a través de su cuenta de X, el portavoz del Pentágono Sean Parnell, anunció el despliegue del portaaviones y sus buques de guerra en apoyo al área del responsabilidad del Comando Sur de los EU (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) en Sudamérica y el Caribe.

"En apoyo a la directiva del Presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs por sus siglas en inglés) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria, el Secretario de Guerra ha enviado al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford y al ala aérea embarcada del portaaviones al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de los Estados Unidos", escribió el vocero.

A la par indicó que el objetivo es reforzar la presencia de las fuerzas estadounidenses en la zona para combatir actividades ilícitas que comprometen la seguridad del país.

Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo estar en contra las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe, posición que se ha hecho saber directamente a dicho país.

"Obviamente nosotros no estamos de acuerdo", declaró la mandataria federal cuando se le preguntó sobre el tema en su conferencia matutina de hoy, y señaló que EU debe apegarse a los tratados internacionales que existen en materia de seguridad en aguas internacionales.

"Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente", indicó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Estación del tren en Querétaro
2

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

3

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
4

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica
5

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
6

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
7

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
8

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
9

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

Trump promete acciones militares en tierra.
10

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

Clausuran fiesta clandestina.
11

Autoridades desalojan a 500 personas de fiesta clandestina en CdMx; hay 3 detenidos

Pan de muerto en la CdMx
12

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

13

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
14

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
15

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum presenta su libro.
1

Diario de una transición histórica, el libro de la Presidenta, sale a la venta

Charles Leclerc, de la escudería Ferrari fue el piloto más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México,
2

Leclerc domina primera práctica del GP de México; Pato O'Ward termina en el lugar 13

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica
3

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
4

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
5

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
6

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

Devastadoras lluvias suman 80 muertos en el país; se han entregado 342 mil despensas.
7

Lluvias suman ya 80 muertos en México; 92 mil 024 viviendas han sido censadas

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
8

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

9

Philips siguió vendiendo ventiladores defectuosos, aún sin tener permisos: Buenrostro

Clausuran fiesta clandestina.
10

Autoridades desalojan a 500 personas de fiesta clandestina en CdMx; hay 3 detenidos

Fin de semana
11

Fin de semana de F1, Led Zeppelin, teatro y otras actividades en la Ciudad de México

12

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024