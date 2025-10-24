Gustavo Madero, adinerado y crítico de la 4T, también va por su Pensión del Bienestar

Sugeyry Romina Gándara

24/10/2025 - 4:13 pm

El exsenador percibió en su último año como legislador un ingreso neto anual de un millón 218 mil 873 pesos; aún así, recibió ya su Pensión del Bienestar para adultos mayores por lo que ha sido ampliamente criticado. 

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El exsenador Gustavo Madero Muñoz no es cualquier figura o político de Chihuahua. Un político nacido y formado en el Partido Acción Nacional (PAN), institución en la que militó durante décadas, fue dirigente nacional y por el cual buscó -sin éxito- la candidatura a Gobernador de Chihuahua. Pero además, Madero pertenece a una de las familias más acaudaladas del estado y proviene de un linaje histórico: es sobrino nieto del expresidente revolucionario Francisco I. Madero.

Sin embargo, hoy, Madero Muñoz -quien continúa en la oposición, aunque ya no milita activamente en el PAN, sino que se ha acercado a las filas del Frente Cívico Nacional, un grupo que busca reorganizar y formar un partido- se encuentra en el centro de la polémica por una fotografía. Se trata de una imagen que circuló en redes sociales de Chihuahua donde el exsenador aparece sosteniendo el tarjetón de la Pensión del Bienestar para personas adultas mayores, un programa social impulsado por el actual Gobierno federal.

La fotografía desató controversia no sólo por el perfil de Madero, sino precisamente por el rechazo a los apoyos gubernamentales que la oposición, con la que él se identifica, ha sostenido por mucho tiempo como parte de su agenda política.

Pero además, uno de los principales motivos que generan la actual polémica, es que su situación económica resulta muy distante a la de la población objetivo de estas ayudas.

Aunque la pensión para adultos mayores es un derecho universal garantizado por Ley, uno de los elementos que contribuyó a inflamar la molestia fue el nivel de vida del propio Madero. De acuerdo con su última declaración patrimonial, consultada por SinEmbargo, el exsenador percibió en su último año como legislador un ingreso neto anual de un millón 218 mil 873 pesos.

En la misma declaración reportó que, a través de sus dependientes, posee un departamento de 220 metros cuadrados en la Ciudad de México con un valor de 10 millones 647 mil 700 pesos; un vehículo Audi Sport con un valor de 360 mil pesos; y diversas obras de arte valuadas en conjunto en 394 mil 240 pesos.

Entre las piezas registradas destacan: una pintura de Francisco Zúñiga, sin título, firmada y fechada en 1968, en carboncillo y conté sobre papel, valuada en 123 mil 200 pesos; una pintura de Benjamín Domínguez titulada Monja coronada, óleo sobre tela, con el mismo valor de 123 mil 200 pesos; una pintura de Luis Nishizawa titulada Valle de Juchitepec, realizada en tinta saiboku sobre papel, valuada en 147 mil 840 pesos.

Sin duda, estos bienes contrastan con el sentido social de la Pensión del Bienestar, creada para garantizar un ingreso básico a adultos mayores que enfrentan condiciones económicas precarias. De ahí que la foto de Madero, si bien no es ilegal, pero sí inmoral, abre un amplio debate sobre la coherencia y la ética política de los conservadores que critican los programas sociales, pero que no dudan en beneficiarse de ellos.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso, a lo que Sheinbaum reiteró la crítica a la oposición diciendo que hay mucha hipocresía de los adversarios del conservadurismo.

“No, no vi la fotografía, pero sí hay mucha hipocresía en muchos de los adversarios del conservadurismo. Critican la pensión, dicen que son una bola de flojos quienes la reciben y luego van y se forman para recibirla. Entonces, pues sí hay mucha contradicción”, dijo la mandataria.

Y es que el episodio de Madero no es un hecho aislado. En noviembre del año pasado, el excandidato presidencial Gabriel Quadri también fue criticado luego de ser visto registrándose para recibir la misma Pensión del Bienestar, pese a que meses antes había descalificado duramente estos programas, como lo hizo en su cuenta de X, el 21 de octubre de 2024.

Quadri escribió que las pensiones para adultos mayores eran “insostenibles” debido al envejecimiento de la población, y señaló que las no contributivas no podrían sostenerse a largo plazo. Pero, pese a ese discurso, fue fotografiado realizando el trámite para obtener el beneficio federal.

 

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

